رئيس مجموعة Hisense Group يقدم خارطة طريق استراتيجية لنجاح الشركة المستقبلي

كينغداو، الصين, 15 يوليو 2024 /PRNewswire/ -- كشفت Hisense، الشركة الرائدة عالميًا في مجال الأجهزة المنزلية والإلكترونيات الاستهلاكية، اليوم عن خططها الطموحة للنمو في مؤتمر الشركاء في برلين، الذي عقد قبيل نهائيات بطولة الأمم الأوروبية EURO 2024™ مباشرة. ألقى Fisher Yu، رئيس مجموعة Hisense، كلمة رئيسية بعنوان "ما وراء البطولة، ما وراء المجد" تحدد التحسينات الاستراتيجية التي تركز على تطوير العلامة التجارية، والمنتجات والخدمات القائمة على السيناريو، وتحسين البنية الصناعية، والالتزام بمزيد من التوسع العالمي.

Hisense introduced multi-brand strategy Fisher Yu, President of Hisense Group, delivered the keynote address titled "Beyond Champion, Beyond Glory" Hisense strategic upgrades in brand, scenarios, industrial structure and globalization

في إشارة إلى رعايتها للمرة الثالثة لبطولة أوروبا (للاتحاد الأوروبي لكرة القدم) UEFA، كشفت Hisense عن شعارها "Hisense، أكثر من مجرد علامة تجارية"، مما يشير إلى استراتيجية متعددة العلامات التجارية. أثبتت الرعاية الافتتاحية للشركة في عام 2016 أنها علامة فارقة هامة، مما أدى إلى تسريع العولمة من خلال الرعاية المتتالية للأحداث الرياضية الرفيعة المستوى. وفي هذه الأثناء، زادت إيرادات Hisense الخارجية من ثلاثة مليارات ونصف المليار إلى اثني عشر مليار دولار أمريكي بمقدار ثلاثة أضعاف ونصف.

وقال السيد Yu "نحن سعداء لرؤية Hisense تحافظ على زخم قوي في النصف الأول من عام 2024"، "حققت أعمال Hisense الموجهة إلى المستهلك 2C))، نموًا في الإيرادات بمعدل الضِعف، وزيادة بنسبة 18٪ في الأسواق الخارجية تؤكد نجاح الاستراتيجية طويلة الأجل المبنية على التركيز على المستخدم والابتكار التكنولوجي ورؤية عالمية، ويضعنا هذا الأساس القوي في وضع مثالي لتنفيذ تحديثاتنا الإستراتيجية في العلامة التجارية والسيناريوهات والبنية الصناعية والعولمة."

"احتلت شُحنات تلفزيون Hisense المرتبة الثانية عالميًا في الربع الأول من عام 2024 للعام الثاني على التوالي، ونقوم باستمرار بتضييق الفجوة بيننا وبين العلامة التجارية الأولى، ونحن متحمسون للمستقبل."

أوضح السيد Yu خلال كلمته الرئيسية أحدث التحسينات التي تؤكد التزام Hisense بـ "التكنولوجيا التي تركز على المستخدم" و"الجودة القصوى" في تطوير ميزات ومنتجات جديدة بناءً على ملاحظات العملاء، مما يجعل عملاق الإلكترونيات الاستهلاكية يستمر في النمو في السوق العالمية. وتركز الشركة أيضًا على تنفيذ تجارب منزلية ذكية، والارتقاء بالأجهزة المنزلية إلى ما هو أبعد من المنتجات الفردية من خلال النظر في سيناريوهات المستخدم الكاملة عبر تخطيط المنتجات والبحث والتطوير والتسويق، مع إعطاء الأولوية للتوافق عبر الأنظمة الأساسية في الاتصال والأمن والذكاء الاصطناعي، لإنشاء منتجات أكثر ذكاءً، لا تتوقع احتياجات المستخدم فقط، بل تَفوق توقعاته أيضًا.

في إطار الحفاظ على قدرتها التنافسية، تعمل شركة Hisense على ترقية الأجهزة النهائية المستقلة إلى حلول الأنظمة الشاملة، ويتضمن ذلك الأساس التقني واستخدام منصات الخدمة السحابية مثل منصة ConnectLife للأجهزة المنزلية الذكية ونموذج اللغة الكبير HI-Star AI للتفاعل والذكاء. وفي الوقت نفسه، تعطي حلول النظام أيضًا الأولوية للاستدامة وتلبي مجموعة واسعة من التطبيقات، بما يتماشى مع التزامات Hisense البيئية والاجتماعية طويلة الأجل. وباعتبارها رائدة في هذا الإطار، تعمل Hisense بنشاط على تطوير الأعمال في مجال النقل الذكي، والمباني الذكية، والرعاية الصحية، وإدارة الطاقة، وإلكترونيات السيارات، مما يعزز مكانتها في طليعة التنمية المستدامة.

تعمل Hisense على ترقية ستة مراكز تشغيل إقليمية لدعم النمو المستقبلي، التزامًا منها بالتوسع العالمي. يعمل النهج الجديد "فكر عالميًا، تصرف محليًا" لشركة Hisense على تمكين المواهب المحلية وتعزيز التصنيع الإقليمي والبحث والتطوير وسلاسل التوريد، استنادًا إلى شبكتها القوية الحالية المكونة من 26 مركزًا للبحث والتطوير و34 مجمعًا صناعيًا وقواعد تصنيع، ويتيح ذلك لشركة Hisense تلبية الاحتياجات المحلية المحددة بمنتجات مخصصة من خلال استثمارات البحث والتطوير العالمية.

وتعتبر رعاية Hisense لبطولة UEFA EURO 2024™‎، استمرارًا لاستراتيجية تسويق الشراكة الرياضية مما يجعل العلامة التجارية أقرب إلى الجماهير العالمية. تسلط حملتها "BEYOND GLORY" الضوء على هدف Hisense المتمثل في تجاوز الحدود والتطلع إلى أهداف طموحة والالتزام بتطوير تكنولوجيا الأجهزة المنزلية الرائدة في السعي لتحسين الحياة اليومية.

نبذة عن Hisense

تعتبر Hisense إحدى أكبر الشركات العالمية الرائدة في عالم الإلكترونيات والأجهزة الاستهلاكية، وهي أيضًا الشريك الرسمي لبطولة الأمم الأوروبية UEFA EURO 2024™))، ووفقًا لبيانات شركة أوميدا Omdia))، تحتل Hisense المرتبة الثانية على مستوى العالم في صادرات أجهزة التلفزيون والمرتبة الأولى في شاشات التلفزيون بحجم 100 بوصة من عام 2023 إلى الربع الأول من عام 2024. حققت الشركة نموًا سريعًا وباتت تعمل في أكثر من 160 دولة، وتشتهر بتخصصها في منتجات الوسائط المتعددة والأجهزة المنزلية والحلول المعلوماتية الذكية.

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