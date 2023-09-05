رئيس مجموعة Hisense Group، فيشر يو، يشرح النظام الفني "الشاشات ونظام التشغيل والمنصة" في معرض IFA لعام 2023

Hisense تشكف عن جناحها "تكنولوجيا اليوم والمستقبل" الذي يضم مجموعة منتجات شاملة مناسبة لسيناريوهات المنزل.

Fisher Yu, President of Hisense Group delivering the opening keynote at IFA 2023 Hisense attends IFA 2023 under the theme of "Go Tech, and Beyond"

برلين، 5 سبتمبر 2023 /PRNewswire/ -- ظهرت شركة Hisense العالمية للإلكترونيات والأجهزة الكهربائية، بصفتها الشريك الرئيسي في IFA، للمرة الأولى اليوم في معرض IFA لعام 2023، حيث ألقى فيشر يو، رئيس مجموعة Hisense Group Holdings Co., Ltd.، كلمة حول موضوع "مستقبل التكنولوجيا القائم على السيناريوهات". تعهّد فيشر بأن الشركة ستواصل نهجها القائم على السيناريوهات في ابتكاراتها والتركيز على التوسع في تقديم منتجات عالية الجودة داخل المنزل وخارجه، بالإضافة إلى الإعلان عن أن Hisense ستكون شريكًا رسميًا لبطولة UEFA EURO 2024™، وهو الحدث الثالث على التوالي لبطولة UEFA EURO الذي يتعاونا فيه معًا.

حققت Hisense نجاحًا هائلًا في تنمية شركتها على المستوى الدولي، وتوفّر خدماتها الآن في أكثر من 160 دولة وأصبحت ثاني أكبر شركة مصنعة لأجهزة التلفاز في جميع أنحاء العالم في عام 2022. من خلال استخدام الشاشات لربط الشبكات المتكاملة والخدمات السحابية وتقديم خدمات مخصصة من خلال النُهج القائمة على السيناريوهات، ابتكرت Hisense نظامًا تقنيًا قويًا وهو: "الشاشات، ونظام التشغيل والمنصة". للمضي قدمًا، تخطط Hisense لتوسيع شبكة شاشاتها وتحسين نظام VIDAA OS ومنصة ConnectLife بصورة مستمرة. بالإضافة إلى ذلك، فهي تسعى إلى تعزيز الخدمات المخصصة وتحسين تجربة المستخدم الشاملة.

إنشاء مستقبل تكنولوجي يضع الأشخاص في المقام الأول

تحت شعار "تكنولوجيا اليوم والمستقبل" تستعرض Hisense منتجاتها الأساسية للحياة المنزلية بالإضافة إلى تقنيات المعيشة المتصلة المبتكرة في معرض IFA لهذا العام، ما سيسلط الضوء على أحدث المنتجات التي قدمتها الشركة والإنجازات التكنولوجية. تشمل هذه المنتجات أجهزة مثل UX، وU8، وتلفزيون الليزر، وثلاجات سلسلة PureFlat ذات الشاشات الكبيرة الذكية، وأجهزة الطبخ وغسل الأطباق وغسيل الملابس، بالإضافة إلى كيفية مساعدة هذه المنتجات المستهلكين في حياتهم اليومية.

تستغل Hisense أيضًا وجودها في IFA لتسلّط الضوء على التكنولوجيا المبتكرة التي تقدمها وإظهار قوة مجموعة منتجاتها وتفاعلها. يتم تحقيق ذلك من خلال التركيز على التكنولوجيا المتطورة والتخطيط والتصميم الفني من خلال مجموعات وسيناريوهات مختلفة لأسلوب الحياة، مثل منطقة تجربة الألعاب المخصصة باستخدام تلفزيون U7 ومعرض فني يستخدم تلفزيون Frame لابتكار منزل فني. بعد الإعلان السابق عن رعاية البطولة، يضم الآن جناح Hisense كأس بطولة UEFA EURO 2024™.

يوجد في المعرض بعض أحدث منتجات Hisense بالإضافة إلى بعض ابتكاراتها التكنولوجية، مثل جودة الصورة وVIDAA وConnectLife. يُعد النظام البصري Hi-Light ومجموعة شرائح Hi-View Engine X ومكونات عرض شاشة Obsidian المتطورة مجرد عدد قليل من الابتكارات الرائعة التي تساعد منصة ULED X على تجاوز حدود جودة الصورة. يعمل نظام VIDAA OS على رفع مستوى بث المحتوى، وتقديم قيمة لا تضاهى بفضل محتواه المتميز وميزاته المتطورة وأجهزته ذات الأسعار المعقولة. بينما يُقدّم ConnectLife للمستخدمين مجموعة متنوعة من السيناريوهات والخدمات، مثل المطابخ الذكية، والطاقة الذكية، والخدمات الذكية، وتنقية الهواء الذكية، والرعاية الذكية، مع التركيز على متطلبات المستخدم فيما يتعلق بالصحة والراحة والحفاظ على الطاقة. بفضل التكنولوجيا الفريدة، تمكّنت Hisense من ابتكار الجيل التالي من محرك الليزر الرقمي (LPU). يمكنه معالجة الضوء بدقة على مقياس النانو، ما يحقق نطاقًا واسعًا من الألوان واستعادة دقيقة للألوان.

موقع Hisense في معرض IFA لعام 2023

يسر شركة Hisense أن تعرض رؤيتها لمستقبل الحياة المنزلية والترفيه وغير ذلك الكثير من خلال الابتكار، وتدعو الجميع لزيارة جناحها في معرض IFA لعام 2023.

يقام IFA لعام 2023 في ميسي برلين، ميسيدام 22، 14055 برلين، ألمانيا. يبدأ الحدث من الساعة 10 صباحًا حتى 6 مساءً، من 1 إلى 5 سبتمبر 2023. يمكنك زيارة Hisense في القاعة 23أ.

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