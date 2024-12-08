رئيس وزراء منغوليا يقوم بزيارة تاريخية إلى الشرق الأوسط

مدينة أولان باتور، دولة منغوليا, 8 ديسمبر / كانون أول 2024 /PRNewswire/ -- اختتم رئيس وزراء منغوليا، L. Oyun-Erdene، زيارة استمرت أسبوعًا إلى الشرق الأوسط، ناقش خلالها تعزيز التعاون الثنائي ودفع عجلة التنمية الاقتصادية مع قادة المملكة العربية السعودية، ومملكة البحرين، ودولة الإمارات العربية المتحدة.

خلال زيارته، التقى رئيس الوزراء مع:

Prime Minister of Mongolia L. Oyun-Erdene meets with Crown Prince and Prime Minister of the Kingdom of Bahrain Salman bin Hamad bin Isa Al Khalifa Prime Minister of Mongolia L. Oyun-Erdene meets with Crown Prince and Prime Minister of the Kingdom of Saudi Arabia Mohammed bin Salman Al Saud Prime Minister of Mongolia L. Oyun-Erdene meets with President of the United Arab Emirates Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan

ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية، الأمير محمد بن سلمان آل سعود، حيث ناقش معه توسيع التعاون الثنائي في مجالات الطاقة المتجددة والمعادن وحماية البيئة

ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين، الأمير سلمان بن حمد بن عيسى آل خليفة، حيث بحث القائدان خطط التعاون لتعزيز التنمية الاقتصادية ومكافحة التصحر

رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الذي اتفق مع رئيس الوزراء Oyun-Erdene على أهمية تعزيز العلاقات في مجالات تشمل الاقتصاد الرقمي والسياحة

الطبيعة التاريخية لهذه الزيارة – التي تضمنت أول زيارة رسمية على الإطلاق من قبل رئيس وزراء منغوليا إلى البحرين – ومستوى المسؤولين الذين اجتمعوا مع رئيس الوزراء، تؤكد على الجاذبية المتزايدة لمنغوليا كشريك دولي ووجهة للاستثمار الأجنبي المباشر. يأتي ذلك في أعقاب نمو اقتصاد منغوليا بنسبة 7% في عام 2023.

خلال وجوده في المنطقة، ألقى رئيس الوزراء كلمة رئيسية في الدورة السادسة عشرة لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (UNCCD COP 16)، التي عُقدت في الرياض، حيث سلط الضوء على تأثير التصحر على منغوليا وأهمية التعاون الدولي لمعالجة هذه القضية. ستستضيف منغوليا قمة مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (UNCCD COP 17) في عام 2026.

كما حضر رئيس الوزراء قمة One Water في الرياض، حيث التقى برئيس فرنسا، Macron، وأعرب القائدان عن اهتمامهما بتوسيع التعاون في قطاع التعدين بطريقة مستدامة بيئيًا، وبدء العمل على مشاريع مشتركة كبيرة في المستقبل القريب.

تعليقًا على زيارته، قال رئيس وزراء منغوليا، L. Oyun-Erdene:

"تعزيز الروابط الاقتصادية والدبلوماسية لمنغوليا مع جيرانها الرئيسيين في الشرق الأوسط أمر بالغ الأهمية لضمان الاستثمارات التي ستؤدي إلى تحسين مستوى المعيشة لشعبنا ومواجهة التحديات البيئية التي تهدد تراث الرحالة الذي يميزنا."

"من خلال العمل بشكل وثيق مع المملكة العربية السعودية والبحرين والإمارات العربية المتحدة، يمكننا فتح آفاق جديدة في قطاعات التعدين والطاقة المتجددة والسياحة والزراعة وغيرها، والشراكة لتنفيذ مشاريع كبيرة تعود بالفائدة على مواطنينا."

"إن نجاح زيارتي يوضح أن الدول في الأجزاء سريعة النمو من العالم بدأت تنظر إلى منغوليا بشكل متزايد كشريك للنمو والتنمية الاقتصادية، وأنا أتطلع إلى تعزيز علاقاتنا في المنطقة بشكل مستمر في السنوات القادمة."

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2575534/Bahrain.jpg

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2575535/Saudi_Arabia.jpg

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2575536/UAE.jpg