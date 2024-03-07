ربط العوالم باستخدام كابلات الألياف: ZHUANG Dan من YOFC يتحدث عن أهمية الاتصالات الرائدة في العصر الذكي

برشلونة، إسبانيا، 7 مارس 2024 /PRNewswire/ -- شركة Yangtze Optical Fibre and Cable ،Joint Stock Limited Company ("YOFC") هي شركة عالمية رائدة في مجال كابلات الألياف الضوئية والحلول الشاملة، وقد تركت بصمة ملحوظة في مؤتمرMobile World Congress (MWC) Barcelona 2024، الذي أقيم في السادس والعشرين من شهر فبراير. تحت عنوان "ربط المستقبل بكابلات الألياف"، وخلال المؤتمر كشفت YOFC عن أحدث التطورات في مجال تكنولوجيا الألياف الضوئية واستعرضت رؤيتها عن هذا المجال الرقمي دائم التطور. حملت نسخة مؤتمر MWC Barcelona لعام 2024 عنوان "المستقبل أولًا"، وكانت بمثابة نقطة تجمع لنخبة الصناعة الرقمية والمبتكرين لعرض أحدث التقنيات ومناقشة المسار الذي سيتخذه المستقبل الرقمي. تراوحت محاور النقاش بين مراحل الجيل الخامس المستقبلية، والذكاء الاصطناعي للأشياء (AIoT)، ودور الذكاء الاصطناعي (AI) الذي يعطي الأولوية للعنصر البشري، والتطور في مجال التصنيع الذكي، وحتى إعادة وضع معايير الصناعة وجوهر نسخنا الرقمية. أكدت مشاركة YOFC على التزامها بدورها القيادي في عملية تطوير البنية التحتية الحيوية للعصر الرقمي، والحفاظ على مكانتها الرائدة في تشكيل كيفية ربط العالم أجمع بالتكنولوجيا.

YOFC’s theme video for MWC Barcelona 2024

يقود الذكاء الاصطناعي موجة عالمية من الثورة التكنولوجية والتحول الصناعي، مغيرًا بشكل كبير من طريقة عملنا وعيشنا وتعلمنا، ويدخلنا إلى عصر جديد من العلاقة التآزرية بين الإنسان والآلة، والتكامل الذي لا حدود له، والابتكار التعاوني. تنبثق من هذا العصر الذكي العديد من التقنيات والتطبيقات جديدة، بدءًا من تجارة الواقع الممتد (XR)، والمرئيات ثلاثية الأبعاد بدون النظارات، ووصولًا إلى واجهات اللمس التقنية والأنظمة المتكاملة التي تمزج بين مساحات المعيشة الفسيحة ووسائل النقل. تثبت هذه التطورات الحاجة المتزايدة لزيادة سرعة الإنترنت وتقليل زمن التأخير أثناء نقل البيانات. من المتوقع الآن أن توفر شبكات الهاتف المحمول سرعات تصل إلى 10 جيجابت في الثانية وأن يصل زمن الوصول إلى بضعة أجزاء من الثانية فقط، فقد أصبحت شبكات الألياف الضوئية عالية الجودة ضرورية للحفاظ على التواصل بين كل الجهات. بينما تستمر الخدمات والتطبيقات الذكية في التطور، فإنها تدفع بألياف الاتصالات الضوئية إلى آفاق جديدة؛ تهدف إلى تحقيق قدرات غير مسبوقة، والحد من الخسارة، وتحقيق أقل زمن وصول ممكن، مما يضمن أن تتمكن بنيتنا التحتية الرقمية من التكيف مع موجة الابتكارات القادمة.

صرح ZHUANG Dan، المدير التنفيذي ورئيس شركة YOFC، مؤخرًا عن تلبية الشركة للطلب المتزايد على البنى التحتية للشبكات عالية السرعة، والكفاءة، والذكاء. قامت شركة YOFC بتطوير وتقديم سلسلة i-Fibre، وهي عبارة عن مجموعة من حلول الألياف الذكية التي تتميز بقدرات استيعاب عالية للغاية، ونسبة محدودة من الخسارة، وزمن وصول شديد الانخفاض، وقدرات استشعار متكاملة، والعديد من السمات الصديقة للبيئة. وتعمل هذه الابتكارات على تعزيز جوهر البنية التحتية العالمية الذكية المتطورة، مما يمثل خطوة فارقة إلى الأمام في رحلة استكشاف إمكانيات العصر الذكي الهائلة.

تمثل ألياف G.654.E، حجر الأساس في عروض الألياف الضوئية للجيل الجديد من YOFC، وتعطي مثالًا على الميزات الرائدة للسلسلة مع خصائصها المنخفضة غير الخطية بدون التخفيف. تم تصميم هذه الألياف خصيصًا للبنى التحتية المتقدمة للشبكات التي تواجه المتطلبات المتزايدة لنقل البيانات والتي تميز هذا العصر الرقمي، بحيث ستكون قادرة على دعم مجال النطاق الترددي الكبير وتحقيق زمن وصول منخفض عبر المسافات الطويلة. تدرك الصناعة بأن هذه الألياف هي الخيار الأمثل لتقنيات النقل 400G،800G، والتقنيات المستقبلية فائقة السرعة التي تصل سرعتها إلى تيرابت في الثانية. تنتشر ألياف YOFC G.654.E، بالفعل عبر ما يقرب من 2 مليون كيلومتر أساسي في جميع أنحاء العالم، وتمثل جزءًا لا يتجزأ من البنية التحتية لشبكات China Mobile، وChina Telecom، وChina Unicom، وState Grid، وقد تم استخدامها بنجاح في عدة مشاريع في الفلبين والبرازيل. وقد عززت هذه الإنجازات من مكانة YOFC الرائدة في صناعة الألياف الضوئية، وسلطت الضوء على دور الشركة في بناء الشبكات التي تربط عالمنا معًا.

وفي الوقت نفسه، تظل شركة YOFC في الطليعة في مجال ابتكارات الألياف الضوئية، حيث تستفيد من مختبرها الوطني الرئيسي لكابلات الألياف الضوئية لتطوير ألياف متقدمة تملك القدرة على تغيير معايير الصناعة. وقد شدد السيد Zhuang على أهمية ألياف تقسيم المجال متعددة الإرسالات (SDM) والألياف الضوئية المجوفة، باعتبارها مستقبل تكنولوجيا الألياف.

أثبتت ألياف SDM، بما في ذلك الألياف متعددة النواة والألياف ذات الأوضاع المحدودة، إمكانية زيادة قدرة الاتصال بشكل كبير، بمقدار 4 إلى 8 مرات أكثر من الألياف التقليدية. إن ما يميز YOFC في هذه الصناعة هي خبرتها في الإنتاج الضخم لهذه الألياف المتطورة، باستخدام المواد الخاصة ومنهجيات الإنتاج ومعدات الاختبار. وقد شرعت الشركة بالفعل في إجراء اختبارات تجريبية بالتعاون مع مشغلي الشبكات للتحقق من فعالية التطبيق العملي لهذه التقنيات ومدى كفاءتها. وقد اتخذت YOFC خطوة فارقة في عام 2023، حيث أجرت أول تجربة شبكة مباشرة في العالم باستخدام الألياف رباعية وسباعية النوى بالشراكة مع مؤسسة China Mobile Group Design والشركة التابعة لشركة China Mobile في Shandong. تمثل هذه التجربة خطوة محورية في التطبيق الهندسي للألياف متعددة النواة على نطاق واسع، مما يعد بإحداث ثورة في عالم الاتصالات السلكية واللاسلكية، خاصة مع قدراتها الفائقة وكفاءة أدائها.

تحل تقنية الألياف المجوفة من YOFC محل اللب الزجاجي التقليدي الموجود في الألياف الضوئية مع الغاز أو الفراغ، وذلك عبر تقنية توجيه الضوء باستخدام الهواء. وينتج عن هذا ألياف قادرة على نقل البيانات بسرعة تتجاوز سرعة الألياف التقليدية بنسبة 47%، مما يقلل بشكل كبير من زمن الوصول ويحسن من أداء الشبكة. يمثل هذا الابتكار علامة فارقة في تطور البنية التحتية الرقمية، ويمهد لإحداث ثورة في كفاءة نقل البيانات. ترسخ قدرة YOFC على تطوير المواد الخام الرئيسية، لإنتاج ألياف مجوفة مضادة للرنين تُقاس بالكيلومتر، من مكانتها كشركة رائدة عالميًا في مجال صناعة الألياف الضوئية.

منذ تأسيسها في عام 1988، قامت شركة YOFC بإنتاج وتسليم أكثر من مليار كيلومتر من الألياف، مما ساهم بشكل كبير في تسريع عملية بناء شبكات الاتصالات في جميع أنحاء العالم. قامت الشركة في الأعوام السابقة بتنفيذ إستراتيجية عالمية تهدف إلى توسيع نطاق عملياتها الدولية. قام السيد Zhuang، رئيس YOFC، بقيادة الشركة نحو الشراكة الدولية الموسعة، باستخدام منصات مثل MWC لاستعراض تطور الشركة التكنولوجي ومدى التزامها بدمج السوق العالمية. تهدف YOFC إلى نقل تفوقها التكنولوجي وتفانيها في فهم وتلبية احتياجات العملاء إلى المستوى العالمي، من خلال المشاركة في مثل هذه الأحداث رفيعة المستوى. تعكس الجهود التي تبذلها الشركة لتوصيل تقنية i-Fibre المتطورة إلى كل ركن من أركان الكوكب، مدى التزامها بتقريب الفجوة الرقمية، وضمان إمكانية وصول الجميع إلى مميزات الاتصال الذكي، ودفع المجتمعات إلى بوابة العصر الذكي.

الفيديو - https://www.youtube.com/watch?v=VinZKTIkm4U