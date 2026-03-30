ربط المستخدمين بروح الخير، تتعاون WePlay مع Resala Association لإطلاق مبادرة خيرية خلال شهر رمضان

القاهرة، 30 مارس 2026 /PRNewswire/ -- التطبيق الاجتماعي الرقمي العالمي WePlay يتعاون مع الجمعية الخيرية المعروفة في مصر Resala Association (جمعية رسالة)، لإطلاق مبادرة تبرعات خيرية على أرض الواقع خلال شهر رمضان، حيث تم توزيع 1666 حزمة من المساعدات الإنسانية على الأسر المحتاجة في مصر.

وقد تم تنفيذ عملية توزيع المساعدات بتاريخ 13 مارس 2026 بالتعاون مع جمعية رسالة في مصر، وذلك كخطوة مهمة لنقل فعالية "شهر العطاء العائلي" داخل تطبيق WePlay (النسخة العربية) من التفاعل الرقمي إلى العمل الخيري الواقعي. ومن خلال مشاركة جميع المستخدمين في التطبيق والمساهمة في جمع التبرعات، حيث نجحت WePlay في تحويل التفاعل داخل المنصة إلى دعم حقيقي وملموس، ليصبح العمل الخيري أكثر من مجرد تعبير رقمي، بل أثر فعلي يصل إلى الفئات الأكثر احتياجًا.

ربط نوايا الخير لدى المستخدمين من خلال "شهر العطاء العائلي"، وتعزيز تنفيذ المبادرات الخيرية على أرض الواقع خلال شهر رمضان

خلال فعالية "شهر العطاء العائلي" في خوادم WePlay العربية، دعت المنصة جميع المستخدمين للمساهمة معًا في تقديم الخير ودعم تقدم المبادرة الخيرية. ومع استمرار الفعالية، أظهر المستخدمون تفاعلًا كبيرًا، مما ساهم في تمكين WePlay من إتمام التبرع بـ 1666 حزمة من المساعدات خلال شهر رمضان. وقد تم تنفيذ وتوزيع هذه المساعدات بالتعاون مع Resala Association، حيث وُجّهت لدعم الأسر المحتاجة في مصر.

وقال يوسف، المسؤول الإقليمي لـ WePlay في الشرق الأوسط:

"يُعد شهر رمضان أحد أهم المحطات الثقافية والإنسانية في المنطقة العربية، حيث يجسد قيم التضامن والمشاركة والرحمة. ومن خلال 'شهر العطاء العائلي'، نطمح إلى أن يشعر المستخدمون بروح القرب والانتماء داخل المنصة، وأن يمتد هذا التواصل إلى الحياة الواقعية لمساعدة الأسر التي هي في أمسّ الحاجة للدعم. إن 1666 حزمة مساعدات لا تمثل مجرد رقم، بل هي تجسيد لتكاتف عدد كبير من المستخدمين في سلسلة متواصلة من العطاء."

اختيار Resala Association لتعزيز كفاءة تنفيذ العمل الخيري ومصداقيته المجتمعية

الشريك في هذا التعاون، Resala Association، يُعدّ من أكبر وأشهر المنظمات الخيرية غير الحكومية في مصر، ويتمتع بانتشار واسع ووعي علامي مرتفع وثقة كبيرة لدى المجتمع.

وتنشط جمعية رسالة منذ سنوات طويلة في العمل الخيري الميداني داخل مصر، حيث تغطي مشاريعها مجالات متعددة، من بينها رعاية الأيتام، وترميم المنازل في القرى النائية، وتوفير المياه للمناطق التي تعاني من شحّ الموارد. وتُعتبر واحدة من أبرز المؤسسات الخيرية الشاملة والأكثر تمثيلًا للعمل الإنساني في مصر.

من الترفيه الرقمي إلى الترابط المجتمعي، تواصل WePlay توسيع حدود العمل الخيري

بصفتها منصة ترفيهية اجتماعية موجهة للشباب حول العالم، تؤمن WePlay دائمًا بأن قيمة "التفاعل" لا ينبغي أن تقتصر على العالم الافتراضي فقط، بل يمكن أن تمتد لتصبح روابط إنسانية دافئة على أرض الواقع.

وخلال السنوات الأخيرة، ومع دفعها لاستراتيجيات التوسع العالمي والتوطين، حرصت WePlay على إيلاء اهتمام مستمر لقضايا العمل الخيري في مختلف الأسواق، مثل رعاية الأطفال، ودعم التعليم، والمساعدات المجتمعية، مستكشفةً سبل تحويل تأثير المنصة إلى مبادرات ذات أثر ملموس في الواقع.

وفي المستقبل، ستواصل WePlay دمج الخصوصيات الثقافية واحتياجات كل سوق، والتعاون مع المزيد من الجهات الخيرية المحلية الموثوقة والمتخصصة، لدفع مشاريع الدعم الإنساني، والتعليم، وخدمة المجتمع قدمًا. وبهذا، لا تقتصر رسالتها المتمثلة في "تقديم الفرح وبناء الصداقات للشباب حول العالم" على تجربة المنتج والتفاعل الرقمي فحسب، بل تمتد لتتحقق فعليًا في حياة الناس وعلى نطاق أوسع في العالم الحقيقي.

حول WePlay

ويبلاي/WePlay هو تطبيق ترفيه اجتماعي عالمي من الجيل الجديد، تابعة لشركة WEJOY PTE. LTD. ومقرها في سنغافورة. تجمع المنصة بين الألعاب، والتفاعل الصوتي، وأجواء الحفلات الترفيهية ضمن تجربة متكاملة، وتهدف إلى "جمع الناس معًا من خلال الألعاب، وقيادة توجهات الترفيه الاجتماعي عبر الإنترنت عالميًا".

وبفضل أسلوبها المبتكر في الألعاب، وتجربتها الاجتماعية الغامرة، وثقافة مجتمعها الدافئة، أصبحت WePlay واحدة من التطبيقات المفضلة لدى الشباب حول العالم في مجال الترفيه والتواصل.

وتلتزم WePlay بشكل مستمر بفلسفة "الجودة أولًا، والابتكار محركًا، والعمق الثقافي أساسًا"، كما تتعاون مع عدد من أبرز العلامات وحقوق الملكية الفكرية العالمية، سعيًا لتقديم تجارب تفاعلية تجمع بين القيمة الترفيهية والبعد الثقافي.

إنجازات المنصة:

منذ إطلاقها، استطاعت WePlay بفضل نموذجها المبتكر في "التواصل الاجتماعي القائم على الألعاب" أن تحظى بإقبال واسع من الشباب في شرق آسيا، وجنوب شرق آسيا، والشرق الأوسط، وأوروبا وأمريكا:

تجاوز عدد مرات التحميل عالميًا 800 مليون، مع ملايين المستخدمين النشطين شهريًا

تصدّرت مرارًا قوائم التطبيقات المجانية في App Store و Google Play

تعاونات عميقة مع أشهر العلامات وحقوق الملكية الفكرية عالميًا (Care Bears ، الأمير الصغير، تشيبي ماروكو-تشان وغيرها )

دمج العمل الخيري ضمن الترفيه لتقديم تجربة "اللعب الهادف "

مميزات المنصة:

مزيج مبتكر بين التواصل الصوتي والتفاعل القائم على الألعاب

ألعاب رائجة مثل: "من هو المتخفي"، "ارسم وخمّن"، "تحدي الغناء السريع"

حول WEJOY PTE. LTD.:

ويجوي WEJOY PTE. LTD. هي شركة إنترنت مقرها في سنغافورة، تأسست في 23 أكتوبر 2020. وبصفتها شركة تجمع بين الرؤية العالمية وروح الابتكار، تسعى WeJoy إلى التوسع في مجالي التواصل الاجتماعي والألعاب على مستوى العالم.

تركّز WeJoy على تطوير وتشغيل ألعاب الطاولة الاجتماعية والألعاب الترفيهية الخفيفة، مع اهتمام خاص بابتكار تجارب لعب جذابة ومبتكرة تهدف إلى ربط اللاعبين حول العالم.

وفي الوقت الحالي، تعمل WeJoy بنشاط على التوسع في الأسواق الدولية، وستواصل في المستقبل تعزيز حضورها العالمي، سعيًا لإحداث تأثير بارز على الساحة الدولية.

