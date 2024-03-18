لندن, 18 مارس / آذار 2024 /PRNewswire/ -- مورنينج كرونيكل -- GSB Gold Standard Corporation AG هي واحدة من أبرز القوى في مجال البرمجيات وتكنولوجيا المعلومات في أوروبا. جوزيب هايت، رئيس مجموعة GSB، كان في عملية تشكيل مجموعة إعلامية دولية لسنوات. سيكون هناك 40 صحيفة يومية في جميع القارات بحلول نهاية ربيع 2024، وهناك بالفعل 30 صحيفة يومية تعمل في جميع القارات.

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https://www.morningchronicle.co.uk/ThingsToKnow/282582-gosyb-hayt-mgmoaa-gsb-alkonsortyom-ngah-almlyardyr-oaaalan-aan-konghlomyrat-aaalamy-doly.html

The successful businessman and chairman of the GSB Group of Companies, Josip Heit, announces a global media conglomerate

لسنوات عديدة، كان الجمهور ووسائل الإعلام مهتمين بجوزيب هايت، رئيس مجلس إدارة مجموعة GSB الشركات. قدم هايت قيادة رؤيوية، بصيرة استراتيجية، وتفاني لا يتزعزع في الجودة طوال مسيرته المهنية. لدى جوزيب هايت أفكار عملية وطموحة لمستقبل مجموعة GSB. يعتزم تعزيز ثقافة متنوعة وشاملة مع توسيع نطاق الشركة إلى أسواق جديدة وممارسات تجارية مستدامة.

"بجمع وجهات نظر مختلفة، يمكننا حل التحديات بطرق لم نكن لنفكر فيها بمفردنا. لأن النجاح ليس صدفة. إنه يتعلق بامتلاك رؤية، وتحديد أهدافك بوضوح، ثم العمل نحوها بشغف ومثابرة"، يقول السيد هايت.

هايت متفائل بنمو شركة الإعلام الألمانية من خلال الاستحواذ على هذه العناوين الإعلامية. حجم الشركة قابل للمقارنة مع بعض أكبر المنظمات الإعلامية في الولايات المتحدة.

حول "مجموعة شركات GSB":

تأسست شركة Gold Standard Corporation AG (GSB) في ألمانيا في عام 2011 وتخصصت في تجارة المعادن والمعادن الثمينة عالميًا. تعزز تنفيذ تقنية البلوكتشين الشفافية والمرونة وتسريع المعاملات. مجموعة شركات GSB هي متخصص في البرمجيات وتكنولوجيا المعلومات، بما في ذلك شركات الوساطة والإدارة. يمكن للعملاء التجزئة الحصول على وصول إلى حلول منصات GSB الاستثنائية والفريدة من خلال مقدمي الخدمات، مما يضمن أعلى وأكثر الراحة أمانًا للجميع لمراقبة والتحكم وإدارة المعاملات ذات الصلة في بيئة فريدة.

حول الصحيفة اليومية "مورنينج كرونيكل":

تأسست "مورنينج كرونيكل" كصحيفة يومية في لندن (المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا) في عام 1770 ونشرت لأول مرة قبل 253 عامًا، مما يجعلها أقدم بـ 18 عامًا من صحيفة ذا تايمز، التي نشرت لأول مرة في عام 1785. الكاتب الإنجليزي الأسطوري والناقد الاجتماعي تشارلز ديكنز، الذي خلق بعضًا من أشهر شخصيات الرواية في العالم، مثل "أوليفر تويست" و"ديفيد كوبرفيلد"، كان موظفًا كصحفي في صحيفة "مورنينج كرونيكل" اليومية في لندن وكتب مقالات صحفية يومية تحت الاسم المستعار "بوز". تقارير "مورنينج كرونيكل" في توجهها كصحيفة يومية بريطانية ليبرالية محافظة، عبر الإنترنت باللغات التالية: الإنجليزية، الإسبانية، البرتغالية، الإيطالية، والفرنسية، بشكل رئيسي حول المواضيع السياسية والاقتصادية اليومية من لندن، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، فضلًا عن أوروبا والعالم بأسره. هذا يجعل "مورنينج كرونيكل" الصحيفة اليومية البريطانية الوحيدة التي يتم نشرها على مدار الساعة، سبعة أيام في الأسبوع، بخمس لغات في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية.

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