رحلة شعرية عالمية: شبكة CGTN تحتفل ببداية عام 2024 ببث مباشر عالمي

بكين، 29 ديسمبر، 2023 /PRNewswire/ -- تطلق شبكة تلفزيون الصين الدولية CGTN، بالتزامن مع نهاية عام 2023 وبداية عام 2024، بث إذاعي حي لا ينقطع تحت عنوان "Read a Poem"، وسيتم إذاعة هذا البث على مدار 24 ساعة متواصلة في سبع مدن حول العالم يوم الأحد القادم للاحتفال برأس السنة مع الأصدقاء والعائلة من جميع أنحاء العالم.

Official poster for CGTN's "Read a Poem" livestreaming event. /CGTN

ومن المقرر أن يبدأ هذا البث، الذي سيستمر على مدار 24 ساعة، في الساعة 08:00 بتوقيت غرينيتش GMT (16:00 بتوقيت بكين)، وسيشهد البث وجود ضيوف في كل من سيدني، شيان، تشانغشا، ألماتي، القاهرة، باريس، ومكسيكو سيتي. وسيتم دعوة سكان المدن السبع سالفة الذكر للظهور على الهواء والحديث عن قراراتهم للعام الجديد أو لقراءة القصائد الشعرية أو إرسال تمنيات جيدة للآخرين أمام كاميرات البث المباشر الخاصة بنا.

وسيسمح لنا لقاء المواطنين الصينيين المغتربين في مدينة سيدني وكذلك السكان المحليون بتقديم نخب العام الجديد، واستكشاف الاختلافات والتشابهات بين الثقافة الصينية والأسترالية. وسنستمتع أيضًا بالألعاب النارية الشهيرة في ليلة رأس السنة في المدينة بالإضافة إلى ترقب شروق الشمس الأول لعام 2024.

وسنأخذكم في جولة إلى حديقة مسلسل "The Longest Day in Chang'an" الواقعة في شيان، عاصمة مقاطعة شنشي في شمال غرب الصين، وذلك لرؤية بعض من أجمل الرقصات والموسيقى القديمة من عصر التانغ (618-907). كما سيتم دعوة السكان المحليين وعشاق أزياء الهانفو إلى الاحتفال في البوابة الجنوبية للمدينة.

وعندما نصل إلى مدينة تشانغشا، عاصمة مقاطعة هونان، سنتوقف في شارع تايبينج التاريخي لتذوق بعض المأكولات الصينية التقليدية من هونان ونلقي نظرة على متحف Changsha Tongguan Kiln للاحتفال بفخامة الأعمال الفنية الدقيقة من الخزف الصيني. كما سنكتشف المزيد حول العلاقات الثقافية والتجارية والاقتصادية بين الصين وأفريقيا في قاعة العرض الدائمة لمعرض China-Africa Economic and Trade Expo. وفي الوقت نفسه، يمكن للمشاهدين التواصل مع الزملاء عبر الإنترنت من الصين وأفريقيا مع تقدير الجمال الغنائي للشعر.

سنقوم بدعوة المواطنين الصينيين المقيمين في الخارج وأصدقائنا من المواطنين المحليين في مدينة ألماتي بجمهورية كازاخستان، إلى ساحة Abai، التي تحمل اسم الشاعر الكزاخستاني الكبير، Abai Kunanbayev، لاستكشاف جمال الحرف اليدوية التقليدية من الصين وكازاخستان، فضلاً عن سحر الموسيقى والرقصات الإقليمية.

سنقوم، بعد وصولنا إلى القاهرة، برحلة على متن قارب في نهر النيل ونطلق العنان للاحتفالات على ضفافه برفقة طبال ومغنيين وموسيقيين محليين من القاهرة. وسنسترسل في غناء أغاني الفنانين والشعراء للترحيب بالعام الجديد.

وسيكون توقفنا التالي في المركز الثقافي الصيني في باريس، حيث سنلتقي مع محبي الهانفو المحليين والصينيين المغتربين والشخصيات البارزة في عالم الفن. وسنستقبل العام الجديد معًا بينما نتأمل جمال مدينة باريس من خلال إطلالة رائعة على مدينة باريس.

وأخيرًا، سنزور تمثال ملاك الاستقلال الشهير بمدينة مكسيكو سيتي، وذلك للانضمام إلى السكان ومستخدمي الإنترنت المكسيكيين في احتفالهم التقليدي بليلة رأس السنة.

انضموا إلينا في واحدة من أروع الولائم الشعرية حيث يجتمع الأفراد من خلفيات متنوعة للتعبير عن عواطفهم العميقة حول الحياة ومفهومها.

تُعد هذه الفعالية منصة للمشاركين للمشاركة في محادثات هادفة ذات مغزى، ومناقشة الآفاق والتطلعات الساحرة للعام الجديد.

https://news.cgtn.com/news/2023-12-29/A-worldwide-poetry-journey-CGTN-rings-in-2024-with-global-livestream-1pTWCECTIpq/p.html

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2308759/Official_poster_CGTN_s_Read_a_Poem_livestreaming_event_CGTN.jpg

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