رعاية CoinEx حدث Token 2049 Dubai ما هو إلا شهادة لالتزامها بتعزيز اعتماد العملات الرقمية العالمي

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 19 أبريل 2024 /PRNewswire/ -- يشرّف CoinEx، وهي بورصة عالمية رائدة للعملات المشفرة، أن تعلن عن رعايتها لـ Token 2049 Dubai في 18-19 أبريل 2024 بوصفها شريكةً ذهبيةً في هذا الحدث. باعتباره واحدًا من أكثر أحداث البلوكشين والعملات المشفرة تأثيرًا في جميع أنحاء العالم، يجمع Token 2049 رواد الصناعة والمستثمرين والشركات والمطورين والإعلام وغيرهم من أصحاب المصلحة لإثارة المحادثات التي ستشكل مستقبل Web3.

بصفتها بورصة مخضرمة تخدم أكثر من 5 ملايين مستخدم في أكثر من 200 دولة، فإن CoinEx متحمسة للمشاركة في Token 2049 Dubai والمساهمة في جو الحدث النابض بالحياة من التعاون والابتكار. أعد كشكنا في P15 هدايا سخية من CET وUSDT ومنتجات CoinEx & ViaBTC الحصرية للمشاركين.

وقال Haipo Yang، الرئيس التنفيذي لشركة CoinEx: "نحن متحمسون للتواصل مع مجتمع العملات الرقمية العالمي بصفتنا راعيين رئيسيين لـ Token 2049 Dubai. الأحداث مثل Token 2049 حيوية لدفع التبني السائد من خلال تعزيز التبادل المفتوح للأفكار وتعزيز الروابط بين المطورين في هذا الفضاء. تعكس الرعاية التزامنا المستمر بتمكين اعتماد العملات الرقمية العالمي".

يقدم Token 2049 Dubai فرصًا لا تقدر بثمن لتبادل الأفكار وإرساء التعاون الذي سيشكل مستقبل العملات الرقمية. بصفتها رائدة في هذا الفضاء، يشرّف CoinEx مقابلة المطورين ذوي التفكير المماثل ومواصلة توجيه التبني السائد.

نبذة عن CoinEx

تأسست منصة الأصول الرقمية CoinEx عام 2017، وهي عبارة عن بورصة عالمية للعملات المشفرة ملتزمة بتسهيل عمليات التداول. توفر المنصة مجموعة من الخدمات، بما في ذلك التداول الفوري والهامشي والعقود الآجلة والمبادلات وصانع السوق الآلي (AMM) وخدمات الإدارة المالية لأكثر من 5 ملايين مستخدم في أكثر من 200 دولة ومنطقة.

مع استراتيجيات الإدراج القائمة على "الجودة والسرعة والشمولية"، أدرجت CoinEx أكثر من 900 رمز وأكثر من 1400 زوج تداول. يتيح هذا الاختيار الواسع للمستخدمين الوصول إلى أحدث العملات المشفرة في طليعة الابتكار. فمنذ تأسيسها، عملت CoinEx بمبدأ خدمة "المستخدم أولاً". والتزمت بهدفها المتمثل في رعاية بيئة تداول العملات المشفرة العادلة ذات السمعة النظيفة والآمنة، وتمكن CoinEx الأفراد من ذوي المستويات المختلفة من الخبرة من الوصول بسهولة ويسر إلى عالم العملات المشفرة عبر تقديم منتجات سهلة الاستخدام.