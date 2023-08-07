سنغافورة, 7 أغسطس / آب 2023 /PRNewswire/ -- تشعر منصة BingX، وهي منصة عملات رقمية رائدة عالمياً، بالحماس للكشف عن ثلاث ميزات متطورة تهدف إلى تعزيز تجربة تداول المستخدمين في العقود الآجلة الدائمة. تشمل هذه التحديثات آلية السعر المزدوج، والسعر المضمون، وتداول الإشارات المحدّثة، كلها مصممة لتزويد مستخدمي BingX بالمرونة والعدالة وقدرات التداول المحترفة.

آلية السعر المزدوج:

رفع مستوى التداول الخاص بك: تكشف BingX عن ترقيات العقود الآجلة الدائمة المتقدمة

الغرض من آلية السعر المزدوج هو ضمان التداول العادل وحماية المستخدمين من ظروف السوق غير العادية التي قد تؤدي إلى التصفية القسرية. يمكن أن تؤدي تقلبات السوق إلى توسيع الفجوة بين سعر السوق والسعر الفوري، مما يؤدي إلى عمليات تصفية قسرية واسعة النطاق. في إطار السعي إلى تحقيق تكافؤ الفرص، تعتمد BingX آلية السعر المزدوج لمنع تقلبات السوق وحماية مستخدمي BingX من الخسائر المحتملة. لا يضمن هذا الإجراء بيئة تداول عادلة فحسب، بل يعزز أيضاً مصداقية صناعة العملات الرقمية بأكملها.

تعمل آلية السعر المزدوج عن طريق استحداث سعرين هما السعر الفوري وآخر سعر، لحساب الأرباح والخسائر غير المتحققة أو العائمة في المراكز المفتوحة للمستخدم. يبدأ العمل عندما ينحرف آخر سعر بشكل كبير عن السعر الفوري. في مثل هذه الحالات، تعدّل الآلية السعر الذي يبدأ عنده التصفية لمراكز المستخدمين استناداً إلى السعر الفوري بدلاً من آخر سعر.

السعر المضمون:

تطلق BingX السعر المضمون لمكافحة مشكلات الانزلاق خلال طلبات وقف الخسارة والمحددة، والذي تم تصميمه بناءً على أساس خاصية "وقف الخسارة المضمون" الذي تم إطلاقه سابقاً. تكفل آلية وقف الخسارة المضمون، بمجرد تفعيلها، تنفيذ مراكز المستخدمين بسعر محدد مسبقاً، وتحميهم من الخسائر غير الضرورية حتى خلال تقلبات حادة في السوق. وهذه الوظيفة الحصرية الأولى في الصناعة توفر للمستخدمين سيولة لا مثيل لها وتخلق بيئة متفوقة ومتسمة بارتفاع مستوى السيولة.

ترقية تداول الإشارات:

في مبادرة حصرية، تقدم BingX ترقية تداول الإشارات، مما يتيح للمستخدمين الوصول السلس إلى استراتيجية آلية تتبع من TradingView إلى طلبات عقود آجلة دائمة على BingX. مع هذا التحسين، لا توفر BingX وضع طلبات مباشرة فحسب، بل تدمج أيضاً الدعم للتعليمات المستندة إلى الاستراتيجية. تشمل مزايا هذه الميزة الاتصال المباشر بين TradingView و BingX، القضاء على الحاجة إلى تكاملات API الإضافية، وجعل التداول الكمي متاحاً لجميع المستخدمين، والاستخدام المجاني غير المحدود على BingX. تمكّن هذه التعليمات الاستراتيجية المرنة المستخدمين من تخصيص التداول وصقله أثناء العملية، مما يوفر تجربة سهلة الاستخدام لا نظير لها.

وشدد إلفيسكو كارينغتون، مدير العلاقات العامة والاتصالات في BingX، على أهمية هذه التحديثات، قائلا، "تظل BingX ملتزمة بتوفير ميزة تنافسية لمستخدمينا من خلال الاستمرار في إدخال ميزات رائدة ومهنية ترفع مستوى تجربة تداول العملات المشفرة. كل هذه الميزات الأخيرة التي تم إطلاقها تؤكد تفانينا في الابتكار والتمحور على المستخدم. مع التحديثات الأخيرة في تداول العقود الآجلة الدائمة، توطد BingX موقعها كمنصة رائدة تمكن المستخدمين باستخدام أدوات متقدمة للنجاح."

حول BingX

إن BingX هي منصة رائدة للعملات المشفرة التي تقدم تداول فوري وتداول مشتقات ونسخ وتداول الغريد لأكثر من 100 بلد ومنطقة في جميع أنحاء العالم تضم أكثر من 5 ملايين مستخدم. تواصل BingX ربط المستخدمين بالمتداولين الخبراء والمنصة

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