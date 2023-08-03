رقم قياسي وطني جديد: سوق Uzum الإلكتروني في أوزبكستان يعالج أكثر من مليون طلب في شهر يوليوز/تموز

طشقند، أوزبكستان, 3 أغسطس / آب 2023 /PRNewswire/ -- سجل السوق الأوزبكي الرائد على الإنترنت، سوق Uzum (جزء من النظام البيئي الرقمي لِـUzum) رقمًا قياسيًا في التجارة الإلكترونية الوطنية من خلال تسليم أكثر من مليون طلب في جميع أنحاء البلاد في شهر واحد في يوليوز/تموز 2023.

كانت النتيجة الرائدة ممكنة بفضل الاستثمارات المستمرة لسوق Uzum في تطوير البنية التحتية للتجارة الإلكترونية في الدولة منذ إطلاقها. يدير السوق اليوم، أكبر شبكة لوجستية في أوزبكستان من خلال 230 نقطة استلام للطلبات وتسليم البريد السريع المتوفر في أكثر من 60 مدينة وبلدة في جميع المناطق.

يوفر سوق Uzum للمقيمين وصولاً مريحًا إلى أكثر من نصف مليون SKU من أكثر من 5000 بائع مع التسليم في اليوم التالي في جميع أنحاء البلاد. في أقل من عام منذ إطلاقه، أصبح السوق أكثر خدمات التسوق شعبية في أوزبكستان، وفقًا لمسح أجرته مجموعة Research Group Central Asia (وهي وكالة أبحاث معتمدة من IPSOS).

يقول رومان لافرنتييف، الرئيس التنفيذي للعمليات في مجموعة Uzum: "إننا نشهد تغيرًا كبيرًا في عادات التسوق لملايين من سكان أوزبكستان. قبل عام واحد فقط، كان التسوق مرتبطًا في الغالب بالذهاب إلى البازارات، لكن اليوم، احتل سوق Uzum مكانه بحزم في قلوب المستخدمين والهواتف الذكية للعدد المتزايد باستمرار من مستخدمينا، كوجهة أساسية للتسوق عبر الإنترنت". "بفضل التكنولوجيا الرقمية المتقدمة والبنية التحتية اللوجستية، يمكّن سوق Uzum ملايين الأشخاص من كل ركن من أركان الدولة لشراء كل ما يحتاجون إليه بسرعة وسهولة. كما أنه يعزز روح المبادرة المحلية حيث نرى اهتمامًا هائلاً بمنصتنا من الشركات الأوزبكية من جميع الأحجام. ولتلبية هذا الطلب المتزايد من المستهلكين والشركات على حد سواء، سنطلق في أوائل العام المقبل المرحلة الأولى من أكبر مركز لوجستي في أوزبكستان، مما سيزيد بشكل كبير من قدرة سوق Uzum ونموه".

في الشهر الماضي، أعلن سوق Uzum عن بدء بناء مركز لوجستي جديد سيصبح الأكبر في أوزبكستان، على مساحة تقارب 150 ألف متر مربع. بحلول نهاية هذا العام، يخطط السوق أيضًا لتوسيع شبكة نقاط استلام الطلبات الخاصة به إلى 400 موقع في جميع أنحاء البلاد وزيادة نطاق السلع المتاحة في سوق Uzum إلى أكثر من 800000 SKU.

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