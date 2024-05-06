رواد ابتكار تقنيات السفر JR Technologies وThomalex Merge يعلنان اندماجهما لتشكيل قوة عظمى في مجال الحلول المتكاملة للبيع بالتجزئة في السفر

ديترويت، 6 مايو، 2024 /PRNewswire/ -- في خطوة استراتيجية كبرى تهدف إلى تعزيز قدراتهما التكنولوجية الجماعية، وتوسيع وجودهما في السوق، ومضاعفة قدرتهما على تقديم حلول مؤثرة لقطاع السفر، أعلنتا شركة JR Technologies الرائدة وشركة Thomalex المرموقة عن اندماجهما.

هذا الاندماج يجمع بين قوتين عظيمتين في المجال، حيث يمزج بين خبرات كلتا الشركتين العريضتين ليقدم للعملاء حول العالم حلولاً مبتكرة وخدمات استثنائية. بفضل ما تتمتع به كل شركة من محافظ تكميلية، إلى جانب رؤيتهما المشتركة للمستقبل، فإن الكيان الجديد سيكون في وضع مثالي لتعزيز النمو وتحسين توزيع خدمات السفر.

تتخصص شركة JR Technologies، التي تشتهر بحلول Aerostream المتطورة لإدارة طلبات شركات الطيران وموردي السفر، في ابتكار منصات قوية مصممة خصيصًا لتلبية الاحتياجات المتطورة لشركات الطيران وتجارة التجزئة في السفر. من ناحية أخرى، تشتهر شركة Thomalex بإنشاء واجهات موثوقة متعددة القنوات ومتعددة المصادر تعمل بكفاءة عالية، سواءً باستخدام التقنيات القديمة أو التقنيات الحديثة، الأمر الذي يُمكِّن وكلاء السفر وشركات السياحة في جميع أنحاء العالم من التعامل بثقة مع تعقيدات المجال الرقمي سواء على مستوى البيع بين الشركات (B2B) أو البيع المباشر للمستهلك (B2C) وتقديم خدمة استثنائية لعملائهم. ستستفيد شركتي JR Technologies وThomalex، من خلال توحيد جهودهما، من التآزر الفريد بين منتجاتهما وهيكلهما التنظيمي لتقديم مجموعة لا مثيل لها من حلول البيع بالتجزئة الحديثة في قطاع السفر.

وسيستفيد عملاء الكيان الجديد من قدرات معززة وخبرات أعمق ومجموعة أوسع من العروض لمواجهة تحديات التوزيع والتجزئة التي يواجهونها واغتنام فرص جديدة في سوق السفر سريعة التطور. وتعليقًا على هذا الاندماج، صرح السيد Adarsh Suneja، الرئيس التنفيذي CEO لشركة JR Technologies، قائلًا: "يمثل اندماجنا مع شركة Thomalex علامة فارقة في مسيرتنا لتقديم أفضل الحلول في فئتها لعملائنا". وأضاف: "معًا، سنقود الابتكار ونقدم قيمة استثنائية لشركات السفر حول العالم".

ومن جانبه، ردد السيد Rastko Ilic، الرئيس التنفيذي CEO لشركة Thomalex، نفس الآراء قائلًا: "يمثل هذا الاندماج تضافرًا لنقاط القوة والموارد التي لن تؤدي فقط إلى تسريع نمو كل شركة على حدة وتوسيع نطاقنا المشترك، بل ستقدم أيضًا قيمة مضافة وراحة أكبر لعملائنا".

عند الانتهاء من عملية الدمج، سيعمل الكيان الجديد الموحد تحت اسم JR Technologies وسيكون مقره الرئيسي بالولايات المتحدة الأمريكية، مما يعكس الرؤية الموحدة للشركتين لتجارة التجزئة في السفر والتزامهما المشترك بالتميز.

لمزيد من المعلومات حول JR Technologies وThomalex، تفضل بزيارة jrtechnologies.com أو thomalex.com.

نبذة عن شركة JR Technologies:

شركة JR Technologies هي شريك استراتيجي للاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA)، وتشتهر بخط إنتاجها المبتكر Aerostream، وبتصميمها للحلول التكنولوجية المبتكرة في مجال السفر التي لا تعتمد على المصادر والتي تتوافق مع معايير توزيع البيانات الجديدة NDC ومنهجية الطلبية الموحدة ONE Order. وتهدف الشركة إلى إحداث نقلة نوعية في مشهد البيع بالتجزئة والتوزيع في صناعة السفر. تأسست الشركة عام 2012 ويقع مقرها الرئيسي في ساوثفيلد بولاية ميشيغان الأمريكية، ولها فروع أخرى في دبلن وأثينا ومدينة خانية اليونانية ومومباي وأورلاندو.

نبذة عن شركة Thomalex:

تعتبر شركة Thomalex موردا موثوقا لخدمات البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاستشارات الاستراتيجية، حيث توفر لوكالات السفر وشركات إدارة السفر وأقسام السفر في الشركات منصة سفر من الجيل التالي تسمح للوكلاء بالوصول إلى المحتوى التقليدي والحديث في واجهة واحدة سهلة الاستخدام وقوية في نفس الوقت. تتخذ شركة Thomalex من ميامي مقراً رئيسياً لها، وتخدم شبكتها العالمية من العملاء من مكاتبها في كل من كيب تاون وسنغافورة وسانتياغو وبلغراد.