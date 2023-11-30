روافيجا تقود حملة عيد الميلاد بمنحى مختلف

- بعد طول انتظار، أطلقت العلامة التجارية للمشروبات الكحولية حملتها المخصصة لعيد الميلاد بناءً على اكتشاف علمي يؤكد أن شريط حياتنا يُعرض كليا أمام أعيننا خلال آخر لحظات من حياتنا.

مدريد, 30 نوفمبر / تشرين ثاني 2023 /PRNewswire/ -- أطلقت العلامة التجارية الرائدة للمشروبات الكحولية الجاليكية روافيجا حملة عيد الميلاد "فيلم عن شريط حياتك في لحظات" التي صممتها تي بي دبليو أيه/ إسبانيا، الوكالة الإبداعية التي يقودها خوان غارسيا-إسكوديرو. حيث يهدف المشروع، المستوحى من الاكتشاف العلمي الذي قام به جراح الأعصاب أجمل زمار، إلى تشجيع الناس على التفكير في الحياة وأهمية كل تلك اللحظات التي تشكل معًا قصة حياة كل شخص.

spot Ruavieja

حملة مبنية على اكتشاف علمي

شهد جراح الأعصاب الشهير أجمل زمار، وهو طبيب وأستاذ مساعد في جامعة لويزفيل، وفريقه حدثًا رائعًا بالصدفة: وهو أول تسجيل على الإطلاق لنشاط دماغ الشخص في الثواني الأخيرة من حياته.

وتؤكد النتيجة النظرية القائلة بأن ملخص حياتنا يُعرض كوميض أمام أعيننا قبل أن نموت مباشرة. وقد تمت الإشارة الى هذة النتائج في مجلة علم الأعصاب الشهيرة Frontiers in Aging Neuroscience في عام 2022.

ثمانية أشخاص، بتجربة حياة مماثلة

استخدمت روافيجا هذه النتيجة لإنشاء حملتها الخاصة بعيد الميلاد، والتي تحمل رسالة قوية: وهي أن حياة الشخص تتكون من لحظات مشتركة سيتم تذكرها في النهاية.

ولتمثيل ذلك بطريقة ملموسة، شارك ثمانية أشخاص في تجربة فريدة من نوعها: صنع "فيلم حياتهم" حيث تم الاتصال بهم دون أن يعلموا أنهم على وشك خوض تجربة فريدة من نوعها: مشاهدة عرض كبير لما سيبدو عليه فيلم عن حياتهم الآن. حيث يسرد مجموعة من أهم لحظات حياتهم، وقد كان الشيء الأبرز في وجود شيء مشترك بين جميع المشاركين: وهو أن نجوم هذا الفيلم كانوا هم أحبائهم.

وثم التقطت روافيجا اللحظة التي شاهدوا فيها الفيلم، بالإضافة إلى ردود أفعالهم، مما يذكرنا بأهمية قضاء الوقت مع الأشخاص الذين نحبهم.

تأخذ الحملة منطلق مميز لعام 2018 "علينا أن نرى المزيد من بعضنا البعض" وتنتهي بنفس العبارة، لتذكيرنا بإعطاء الأولوية لما يهم حقًا في الحياة.

صُمم الإعلان من قبل وكالة تي بي دبليو أيه/ إسبانيا، بقيادة خوان غارسيا-إسكوديرو وأخرجه فيليكس فرنانديز دي كاسترو وألُف "الموسيقى التصويرية لحياتهم" الملحن الشهير الحائز على جائزة غويا وجائزة جرامي اللاتينية فرناندو فيلاسكيز، مع أغنية أصلية لمقاطع الفيديو والمشروع.

رابط يوتيوب:https://www.youtube.com/watch?v=RgmOXJ8Djyc

صور:https://mma.prnewswire.com/media/2287129/Ruavieja.jpg