روتانا خليجية تتصدر المشاهدات التلفزيونية الرمضانية في المملكة

الرياض، المملكة العربية السعودية, 9 مايو / أيار 2024 /PRNewswire/ -- حققت قناة روتانا خليجية قفزةً ملحوظةً في نسبة المشاهدة خلال شهر رمضان المبارك لعام 2024، وفق قائمة إحصاءات شركة إيبسوس (IPSOS) العالمية للأبحاث، محققة نمواً كبيراً ومعدل وصول بنسبة 27% وأكثر من 4.6 مليون مشاهد يومياً؛ لتواصل القناة ريادتها كمرجع ثقافي بين قنوات الترفيه في المنطقة.

Nada Makhzoum, CEO of Rotana TV Network

وحققت القناة أرقاماً قياسية في المشاهدة والأداء خلال رمضان 2024، حيث حل المسلسل السعودي الشهير "شباب البومب 12" والمسلسل الخليجي "طارق ونوف" ضمن أفضل 10 أعمال الأكثر مشاهدة على التلفزيون، وتجاوزت مشاهدات "شباب البومب" 340 مليون مشاهدة عبر مختلف المنصات الرقمية، كما استحوذت حلقة الحرب على المخدرات من برنامج "الليوان" على متابعة وتفاعل مايزيد على 3.2 مليون مشاهد خلال أول 24 ساعة من عرضها، وامتدّ تأثير القناة ليصل معدل وصولها إلى 1.11 مليار مشاهدة تلفزيونية و696 مليون مشاهدة على المنصات الرقمية خلال شهر رمضان فقط.

وحول هذه الإنجازات الأخيرة، قالت الرئيس التنفيذي لشبكة تلفزيون روتانا الأستاذة ندى مخزوم: "نحن فخورون بالأرقام الاستثنائية التي حققتها روتانا خليجية في رمضان هذا العام؛ وذلك نتيجة الجهود الكبيرة التي قام بها فريقنا، وثراء محتوى القناة، وكذلك ولاء مشاهدينا معاً لتحقيق هذا النجاح الباهر "، مؤكدة أن هذه الأرقام تعبر عن مدى التزام قنوات روتانا بالتميز وتوسيع دائرة تأثيرها الثقافي، مبينة أنه ومع استمرار النمو والابتكار سيظل التركيز ثابتاً على تقديم أفضل تجربة مشاهدة للمشاهدين، وأشارت إلى أن روتانا لا تعمل فقط في مجال البث بل أنها تسهم في مجال إثراء الحياة من خلال الترفيه.

وشهدت روتانا خليجية نموًا كبيراً في حضورها الرقمي على يوتيوب، حيث احتلت المرتبة الأولى ووصلت إلى ذروة جديدة في عدد المتابعين، مُسجّلةً 11 مليون متابع، كما حققت 68 مليون مشاهدة، ويأتي هذا النمو الاستثنائي في إطار استراتيجية القناة الهادفة إلى توسيع تأثيرها وحضورها في المجال الرقمي.

وتُجسّد روتانا، في جوهر قيمها، التزامًا راسخًا بتقديم محتوى ذي جودة عالية يرتبط بالثقافة المحلية والعربية، ويجذب جميع فئات الجمهور ليتفاعل معه، حيث شكل رمضان هذا العام رحلة إبداعية حافلة بالتنوع، بدءًا من "شباب البومب 12" وصولًا إلى برنامج "الليوان"، ممّا يُظهر التزام روتانا الثابت بتقديم محتوى يُكرّم تراثنا الثقافي مع تجاوز حدود السرد التقليدي؛ لضمان إعجاب المشاهدين الحاليين واستقطاب جماهير جديدة.

وتتعهّد روتانا خليجية كذلك بمواصلة تحسين عروض المحتوى الخاصة بها؛ لتلبية احتياجات وتطلعات جمهورها، حيث لم تكتف القناة في عام 2024 بالحفاظ على قاعدة مشاهديها، بل تمكنت من التوسع والوصول إلى جمهور أوسع والتفاعل معه، مما جعلها تترك بصمة بارزة عند الجمهور.

يشار إلى أن شبكة روتانا التلفزيونية هي شبكة ترفيه بارزة، تضم 16 قناة مجانية ومشفرة على حد سواء، وتقدم مجموعة متنوعة من المحتوى، وتعرض أفلاماً آسرة وموسيقى مؤثرة وبرامج تلفزيونية شيقة، معتمدة على التزامها بالتميز الفني كوجهة رائدة تحتفي بالإبداع والموهبة، وتوفر للمشاهدين تجربة ترفيهية ثرية ومتنوعة.

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