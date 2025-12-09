In the news release, رودني عيد يحطّم لقب غينيس للأرقام القياسية في البحر بمناسبة اليوم الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة, issued 08-Dec-2025 by Rodney Eid over PR Newswire, we are advised by the company that the 5th paragraph, 2nd sentence has been replaced. The complete, corrected release follows

رودني عيد يحطّم لقب غينيس للأرقام القياسية في البحر بمناسبة اليوم الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة

تحية موسيقية تاريخية للإمارات، مُكرَّسة لدعم تعليم الأطفال

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 8 ديسمبر 2025 /PRNewswire/ -- في عرض ملهم للمثابرة والشغف والولاء الوطني، نجح منسّق الموسيقى ورائد الأعمال المقيم في دبي، رودني عيد، من تحطيم لقب غينيس للأرقام القياسية لأطول ماراثون دي جي يُقام على متن يخت في البحر، وذلك بعد إكماله عرضه الماراثوني في الثاني من ديسمبر احتفالًا باليومِ الوطنيِّ لدولةِ الإمارات العربية المتحدة، كتحيّة صادقة للوطن الذي لطالما إعتبره وطنه.

وقال رودني: "تحطيمُ هذا الرَّقمِ لم يكن يومًا من أجلِ اللَّقَبِ، بل طريقتي للتعبير عن امتناني لدولةِ الإمارات - هذا الوطن الذي احتضنني ودعمني وأتاح لي فرصًا واسعة لا حدود لها."

وخلال العرض الذي استمر لأكثر من ٢٤ ساعة، أهدى عيد كل لحظة موسيقية لروح دولة الإمارات العربية المتحدة القائمة على الثبات والوحدة والكرم. ومع وصول العرض إلى لحظاته الختامية المؤثرة، اختتم عيد مجموعته بأغنيته الأصلية

"I Feel At Home"، التي كتبها كتحيّة موسيقية للإمارات. واختُتم الأداء بعزف النشيد الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة لينعكس صداه على صفحة البحر — في مشهد مؤثر يختصر نهاية الماراثون ويعبّر عن تقدير الفنان العميق للوطن.

وقد حمل هذا الرقم القياسي بعدًا إنسانيًا أعمق؛ إذ يدعم عيد مؤسسة «دبي العطاء» من خلال حملة "Beats for Brighter Futures"، وهي حملة تهدف إلى دعم تعليم الأطفال حول العالم. ومن خلال هذه المبادرة، يهدف رودني إلى استخدام الموسيقى ليس للترفيه فحسب، بل لتوفير فرص تعليمية أوسع للأطفال الأقل حظًا.

وأضاف عيد: "أُهدي هذا الإنجاز إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، وإلى كل طفل يستحق أن يشرق مستقبله بالأمل. فقد منحتني هذه الدولة معنى الفرصة الحقيقية، وفتحت أمامي أبوابًا لم أتخيّلها يومًا، ولذلك أشعر اليوم بأن من واجبي أن أُواصل هذا العطاء وأن أتيح لغيري ما أتيحت لي من أملٍ وفرص."

وحظي الحدث بدعم من شركاء محليين ومن مختلف شرائح المجتمع، ليشكّل محطة بارزة ضمنَ احتفالات دولة الإمارات العربية المتحدة باليوم الوطني، ويُرسّخ دورها كمركز عالمي للثقافة والإبداع والتقدّم الإنساني.

للاستفسارات الإعلامية أو طلبات المقابلات أو فرص الشراكة، يُرجى التواصل معنا عبر البريد الإلكتروني: [email protected]

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2839303/RODNEY_EID_World_Record.jpg

فيديو - https://www.youtube.com/watch?v=aw8Y3_mV4n8