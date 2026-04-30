روكس (ROX) وجينغ دونغ لوجستيكس (JINGDONG Logistics) تعلنان عن تدشين مركز إقليمي جديد لقطع الغيار، لتمكين خدمة التوصيل في اليوم التالي في الإمارات وتنفيذ الطلبات خلال أسبوع في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

أعلنت روكس عن تحالف مع جينغ دونغ لوجستيكس لتدشين مركز إقليمي لقطع الغيار في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تهدف هذه الخطوة إلى الارتقاء بقدرات خدمات ما بعد البيع في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مع توفير استثنائي لقطع الغيار بنسبة تنفيذ طلبات أولية تصل إلى 95%، وتمهيد الطريق لتوصيل إقليمي شامل خلال أسبوع واحد فقط مع توسع العمليات.

تواصل روكس دفع عجلة التكامل في النظام البيئي الصناعي للإمارات العربية المتحدة، من خلال ربط سلاسل التوريد والخدمات اللوجستية ومنظومة خدمية متكاملة تضمن استدامة النمو طويل الأجل.

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 30 أبريل 2026 /PRNewswire/ -- شهد ميناء جبل علي مراسم توقيع تعاون بين روكس وجينغ دونغ لوجستيكس لإنشاء مستودع إقليمي لقطع الغيار يخدم عملاء الشركة في الإمارات العربية المتحدة؛ إذ سيمثل هذا المستودع ركيزة أساسية لدعم خدمات ما بعد البيع لعملاء روكس في كافة أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة، ممتدًا بخدماته ليشمل النطاق الأوسع في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA)؛ حيث تمثل هذه الخطوة قفزة نوعية في قدرات روكس الخدمية على مستوى المنطقة، وتسهم في الوقت ذاته في تعزيز وترسيخ تكامل النظام البيئي الصناعي في دولة الإمارات العربية المتحدة، بفوائد ملموسة تمتد أصداؤها لتشمل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا قاطبة.

image1 image2

وقال جارفيس، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة روكس: "تمتلك دولة الإمارات مزيجًا فريدًا من البنية التحتية والربط العالمي والطموح الصناعي". "الأمر بالنسبة لنا يتجاوز مجرد تحسين الخدمة؛ نحن نبني المستقبل في المكان الأمثل، وجنبًا إلى جنب مع شركاء يصيغون ملامح الجيل القادم من الصناعات".

عبر هذه الشراكة، تدمج روكس نظام خدماتها مع البنية التحتية المتطورة وقدرات سلسلة التوريد لشركة جينغ دونغ لوجستيكس، والتي تغطي التخليص الجمركي والتخزين والتوزيع عبر أسواق متنوعة، لكل منها ظروفها التنظيمية والإمدادية الخاصة. وبمساحة أولية تبلغ 1,000 متر مربع وقدرة استيعابية لإدارة أكثر من 30,000 قطعة موزعة على 2,000 وحدة تخزين (SKU)، يؤسس هذا المركز في الإمارات العربية المتحدة إطار عمل منسقًا يضمن توافرًا عاليًا للقطع ومعدل تنفيذ طلبات أولي يصل إلى 95%. ومن خلال إرساء دعائم هذا النظام في مرحلة مبكرة من دخولها السوق، بدلًا من انتظار اتساع نطاق مبيعاتها، تتبنى روكس نهجًا استشرافيًا يضمن أعلى مستويات الجاهزية الخدمية منذ اللحظة الأولى.

يتكامل نظام الإدارة المتقدم لبيانات المستودعات التابع لشركة جينغ دونغ لوجستيكس بسلاسة تامة مع أنظمة روكس، مما يتيح التنبؤ بالطلب على قطع الغيار، والتجديد الذكي للمخزون، والمتابعة الفورية لتنبيهات مخزون الأمان. وتعمل هذه القدرات مجتمعة على تقليص الجداول الزمنية للتسليم والإصلاح بشكل ملحوظ؛ فبدلًا من المتوسط المعتاد في هذا القطاع والذي يتراوح بين ستة إلى ثمانية أسابيع، ستستغرق العملية أسبوعًا واحدًا تقريبًا في معظم الحالات؛ مما يعزز من تجربة الملكية الشاملة للعملاء.

ويوسع هذا الهيكل التشغيلي نطاق دعمه ليشمل أسواقًا رئيسية، من بينها قطر، والمملكة العربية السعودية، والكويت، وعُمان، ومصر، والعراق، والأردن، ولبنان، والمغرب، وليبيا؛ مما يتيح للموزعين تأمين قطع الغيار مباشرة من دولة الإمارات العربية المتحدة. ومع توسع نطاق العمليات، يُتوقع أن يتيح المركز تنفيذ الطلبات في اليوم التالي داخل دولة الإمارات، وضمان التوصيل إلى مختلف أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في غضون أسبوع واحد.

يؤكد هذا الإنجاز التزام روكس الراسخ والمستدام تجاه دولة الإمارات العربية المتحدة، في وقت تواصل فيه الشركة توسيع آفاق حضورها في مختلف أنحاء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ومن خلال تعميق التكامل بين القطاعات التمهيدية والنهائية في مختلف مراحل سلسلة القيمة، تساهم روكس بفاعلية في تطوير النظام البيئي الصناعي لدولة الإمارات العربية المتحدة، معززةً مكانتها كجزء لا يتجزأ من المشهد الصناعي الشامل للدولة.

انتهى

نبذة عن روكس:

تُعد روكس (ROX) شركة عالمية رائدة في مجال تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، تأسست لتكون الرفيق الأمثل لعشاق المغامرات والأنشطة الخارجية. نحن نكرس جهودنا لتمكين روح الاستكشاف من خلال دمج تقنيات الذكاء المتقدمة. وتتمثل رؤيتنا في أن نصبح العلامة التجارية الرائدة عالميًا في مجال الأنشطة والمغامرات الخارجية. لمزيد من

المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: https://www.roxmotor.com/en

نبذة عن جينغ دونغ لوجستيكس:

تُعد جينغ دونغ لوجستيكس (المدرجة في بورصة هونغ كونغ بالرمز: 2618 - JD Logistics, Inc.) مزودًا رائدًا لخدمات سلاسل التوريد والحلول اللوجستية المدعومة بالتكنولوجيا. ومن خلال علامتيها التجاريتين اللوجستيتين الدوليتين "JoyLogistics" و"JoyExpress"، تقدم الشركة خدمات متكاملة تشمل التخزين، والنقل، والتوصيل للميل الأخير، والخدمات اللوجستية للعناصر الكبيرة، وسلاسل التبريد، والخدمات اللوجستية عبر الحدود، بالإضافة إلى الحلول التكنولوجية وإدارة سلاسل التوريد الشاملة. وبفضل التخزين الذكي الرائد في القطاع، وتقنيات الأتمتة، والعمليات القائمة على البيانات، تمكّن جينغ دونغ لوجستيكس الشركات والمستهلكين على مستوى العالم من تحقيق أداء لوجستي أسرع وأكثر موثوقية واستدامة. تأسست جينغ دونغ لوجستيكس في عام 2017 مستندةً إلى الإرث المتين للعمليات اللوجستية الداخلية لشركة JD.com، والتي بدأت منذ عام 2007. وتعمل الشركة حاليًا على بناء شبكة عالمية ذكية لسلاسل التوريد، تتميز بقدرات التخزين المحلي والنقل الدولي المتكامل. واعتبارًا من 31 ديسمبر 2025، أصبحت الشركة تمتلك شبكة تضم أكثر من 1,600 مستودع ذاتي التشغيل، و2,000 مستودع سحابي تملكها وتشغلها جهات خارجية، بإجمالي مساحة أرضية تتجاوز 34 مليون متر مربع. وعلى الصعيد العالمي، تدير جينغ دونغ لوجستيكس ما يقرب من 200 مستودع جمركي، ومراكز للتوزيع الدولي المباشر، ومستودعات خارجية في 25 سوقًا حول العالم.

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2970093/image1.jpg

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2970094/image2.jpg