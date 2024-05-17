رونالدو ورونالدينيو وأغويرو يحتجّون على إيرلينج هالاند بعد أن أصبح إحدى شخصيات لعبة Clash of Clans

تم الإعلان عن لاعب كرة القدم النرويجي الخارق باعتباره شخصية "الملك البربري" ( Barbarian King ) في لعبة Clash of Clans ، واحدة من أشهر ألعاب الجوال في العالم مع أكثر من ملياري تنزيل

لكن لاعبي كرة القدم الأسطوريين نشروا مقاطع فيديو مازحة على قنواتهم الاجتماعية كرد فعل للخبر، قائلين إنهم من كان ينبغي منحهم الدور البطولي

يمكن لمشجعي هالاند التعرّف على اللعبة من هنا

Ronaldo, Ronaldinho & Agüero call out Erling Haaland after he becomes Clash of Clans character

هيلسنكي ، 17 مايو 2024 /PRNewswire/ -- احتجّ أسطاير كرة القدم رونالدو ورونالدينيو وسيرخيو أغويرو بشكل مرح على المهاجم النجم إيرلينغ هالاند عبر الإنترنت ، معبرين عن إحباطهم من صفقته الجديدة الكبرى مع لعبة الفيديو Clash of Clans مع شركة سوبرسل (Supercell).

أصبح المهاجم النرويجي الشخصية الشهيرة "الملك البربري" في لعبة الهاتف المحمول الشهيرة ، لكن البرازيليين والأرجنتينيين الأسطوريين ادعوا أن الصفقة كان يجب أن تكون لهم - لأن شخصياتهم كانت ستلائمها بشكل أفضل.

قال رونالدو ، الفائز بجائزة لاعب العام من الفيفا (FIFA) ثلاث مرات والفائز بجائزة الكرة الذهبية (Ballon d'Or) مرتين: "لا أصدق أنهم وضعوا إيرلينغ هالاند في لعبة Clash of Clans. أنا رونالدو الأول! لا أحد يمزق الدفاعات مثل رونالدو الأول."

وانضم رونالدينيو ، زميل كأس العالم وفائز بالكرة الذهبية ، إلى الحوار بقوله: "أعلم أن لديهم بالفعل ساحر في Clash of Clans ، لكني أخلق سحرًا أفضل مع كرة قدم في قدمي".

بينما قال سيرخيو أغويرو ، أسطورة الدوري الإنجليزي وفريق الأرجنتين الوطني: "كل شيء أقوم به ، يقوم به أيضًا ، سواء كان كسر السجلات أو لعب ألعاب الفيديو. والآن هو في لعبة؟ لقد سئمت من ذلك!"

قال الثلاثة جميعهم إنه كان يجب أن يكونوا وجه حملة لعبة Clash of Clans الجديدة ، التي شهدت زيادة في التنزيلات بعد مشاركة النرويجي. وكانت لعبة Clash of Clans قد أطلق مؤخرًا بالتعاون مع Haaland شراكة جديدة من خلال مقطع دعائي ملحمي على طراز الأفلام ، مكتماً بموسيقى تصويرية مخصصة لهالاند.

ورداً على التعليقات ، قال إيرلينغ هالاند: "هؤلاء الرجال جميعهم أساطير وبالتأكيد سأختارهم دائمًا في عشيرتي".

لتجربة حدث هالاند في لعبة Clash of Clans ، يمكنك تنزيل اللعبة من هنا.

نبذة عن سوبرسل

شركة سوبرسل هي شركة ألعاب مقرها في هلسنكي، فنلندا، مع مكاتب في سان فرانسيسكو، وسيول، وشنغهاي، ومنذ إطلاقها في عام 2010، أدخلت الشركة خمس ألعاب إلى السوق العالمية: Hay Day، وClash of Clans، وBoom Beach، وClash Royale، وBrawl Stars. تحلم سوبرسل بطرح ألعاب يلعبها أكبر عدد ممكن من الناس لسنوات وتخلد اسمها إلى الأبد.