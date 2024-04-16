ريادة Huawei، الشركة العالمية المبتكرة في مجال الشبكات، في الحقبة الجديدة لتكنولوجيا شبكات الحرم

شنجن، الصين، 16 أبريل 2024 /PRNewswire/ --

مقدمة

اختيرت Huawei مرة أخرى كشركة رائدة في قائمة Gartner® Magic Quadrant™ للبنية التحتية للشبكات المحلية السلكية واللاسلكية التي تخص المؤسسات لعام 2024، ما يدل على تميزها وابتكارها باستمرار، بالإضافة إلى حضورها المذهل على الساحة العالمية. ويحظى هذا التقدير بمكانة خاصة لدينا نظرًا لأن شركة Huawei هي المورد الوحيد في قائمة الروَّاد الذي يقع مقره الرئيسي خارج أمريكا الشمالية. نعتقد أن الإنجاز الكبير الذي حققته Huawei هذا العام في هو "القدرة على التنفيذ"، إذ حصلت على أحد المراكز الثلاثة الأولى لأول مرة، وهذا ما يمنحها شهادة على عطائها طويل الأمد في مجال الابتكار التكنولوجي وتوسعها في السوق.

الريادة التكنولوجية في Wi-Fi 7

تحتل Huawei موقع الصدارة في تكنولوجيا Wi-Fi 7، وتتجلى ريادتها الواضحة في مساهماتها الكبيرة في معايير Wi-Fi. وتدل مساهمات Huawei القياسية الفريدة، والتي تكون رائدة من حيث أكبر عدد من المساهمات على مستوى العالم في تكنولوجيا Wi-Fi 7، على تفانيها في الابتكار والتميز في مجال تكنولوجيا Wi-Fi.

وتمتد التطورات التكنولوجية التي حققتها Huawei إلى ابتكارات منتجاتها، وخصوصًا في تكنولوجيا Wi-Fi 7، التي تتميز بأحدث الهوائيات الذكية والجدولة المتقاربة وغيرها من التقنيات الرائدة. تساهم هذه الابتكارات في تحسين أداء الشبكة وعرض النطاق الترددي وتزامن المستخدمين بشكل كبير مع تحسين استقرار الشبكة وتغطيتها. ومن الأمثلة البارزة على براعة Huawei في استخدام Wi-Fi 7 هو تحويل مدرسة موناكو الدولية (ISM) إلى أول حرم لشبكة Wi-Fi 7 في أوروبا. وقد أتاحت هذه الترقية تجارب تعليمية تفاعلية وسلسة وعالية السرعة عبر الإنترنت، ما وضع معيارًا جديدًا للمؤسسات التعليمية في جميع أنحاء العالم.

ولزيادة تعزيز ريادتها التكنولوجية، تخطط Huawei لجعل خدمات شبكة Wi-Fi 7 الأولى من نوعها شاملة للجميع من خلال إطلاق 13 نقطة وصول Wi-Fi 7 تناسب جميع السيناريوهات في عام 2024. تتنوع نقاط الوصول تلك بين النماذج الداخلية والخارجية والمستقرة واللوحات الحائطية وإنترنت الأشياء، لتلبي مجموعة متنوعة من حالات الاستخدام. صُممت هذه المجموعة الكاملة للارتقاء بتجربة الشبكات اللاسلكية في مختلف الصناعات، ما يدفع التحول العالمي إلى عصر جديد من الشبكات اللاسلكية بسرعة 10 جيجابت في الثانية.

إنشاء شبكات مبتكرة تركز على التجربة

أحدثت Huawei ثورة في مجال شبكات الحرم من خلال تحولها المتقدم من فلسفة بناء الشبكات التي تركز على الاتصال إلى فلسفة بناء الشبكات التي تركز على التجربة. وهذا أمر حيوي خصوصًا في العصر الرقمي اليوم، إذ تؤثر جودة خدمة الشبكة مباشرة في رضا المستخدمين وإنتاجيتهم. من خلال منح الأولوية للتجربة، يوفر حلّ CloudCampus عالي الجودة من Huawei، الذي يبلغ سرعته 10 جيجابت في الثانية، مجموعة شاملة من الترقيات، وخصوصًا في أنواع ترقيات التجربة الثلاثة التالية:

ترقية التجربة اللاسلكية

تمثل تكنولوجيا Wi-Fi 7 المناسبة لجميع السيناريوهات الفريدة من Huawei قفزة كبيرة في مجال الشبكات اللاسلكية، إذ توفر سرعات وموثوقية قياسية. بفضل سرعات المستخدمين الفرديين التي تصل إلى 4.33 جيجابت في الثانية، تتيح تكنولوجيا Wi-Fi 7 من Huawei التنزيل الفوري للملفات الكبيرة. وتنفرد Huawei بتكنولوجيا الجدولة المتقاربة التي تعمل على تحسين الاتصالات المتزامنة بشكل كبير، ما يجعلها مثالية للتطبيقات عالية الطلب مثل الواقع الافتراضي بدقة 4K مع 30 قناة دون أي تأخير أو إزعاج. ومن الابتكارات الرئيسية الأخرى تكنولوجيا Wi-Fi Shield، التي توفر أمانًا لا مثيل له من خلال جعل إشارات Wi-Fi غير مرئية للمستخدمين غير المصرح لهم.

ترقية تجربة التطبيقات

من أجل التركيز أكثر على تجربة التطبيقات، بادرت Huawei بإطلاق حل ضمان تجربة التطبيقات. يحدد هذا الحل المبتكر بدقة أكثر من 6000 نوع من التطبيقات ويعتمد على تكنولوجيا الشرائح المرنة لضمان تمتع التطبيقات الرئيسية بأولوية موارد الشبكة، ما يوفر تجربة مثالية دائمًا. بالإضافة إلى ذلك، يعد حل ضمان التجربة VIP من Huawei ميزة بارزة، إذ يوفر ممرات شبكة مخصصة لمستخدمي VIP لضمان تجربة لا مثيل لها.

ترقية تجربة التشغيل والصيانة

تضع Huawei معيارًا جديدًا في إدارة الشبكات من خلال ميزة الخريطة الرقمية الرائدة للشبكات. وعبر تقديم مستوى رؤية غير مسبوق لعمليات شبكات الحرم وتفاعلات المستخدمين وأداء التطبيقات، تعمل الخريطة الرقمية للشبكة على تبسيط إدارة الشبكة إلى حد كبير، وتقليل التعقيدات التشغيلية، وإتاحة زيادة كفاءة التشغيل والصيانة بمقدار عشرة أضعاف. علاوة على ذلك، تعمل الخريطة الرقمية للشبكة على مراقبة استهلاك طاقة الشبكة في الوقت الفعلي، ما يسمح بتقديم توصيات ذكية لتوفير الطاقة بناءً على أنماط استخدام الشبكة المتغيرة. لا تعزز هذه الإمكانية الاستدامة التشغيلية فحسب، بل تقلل أيضًا من تكاليف الطاقة بنسبة تصل إلى 30%.

التوقعات المستقبلية والتزامات Huawei

بالنظر إلى المستقبل، ستواصل Huawei تعميق أبحاثها وابتكارها في مجال البنية التحتية للشبكات المحلية السلكية واللاسلكية للمؤسسات، وستواصل الابتكار في مجال تقنيات Wi-Fi 7 الرائدة بما يتماشى مع فلسفة الشبكات التي تركز على التجربة. ومن خلال ريادة الشركة المرتبطة بمستقبل تقنيات شبكات الحرم على مستوى العالم، ستعمل Huawei على ترسيخ ريادتها في دعم التحول الرقمي للمؤسسات من جميع الأحجام في جميع أنحاء العالم. والأهم من ذلك، ستعمل Huawei على تعزيز مكانتها المرموقة في المشهد العالمي لتكنولوجيا اتصالات البيانات.

ومن خلال الابتكار المستمر والالتزام بالتميز، تتمتع Huawei بالقدرة على التمتع بمكانة رائدة لتحقيق مستقبل يتميز بالمزيد من الاتصال والكفاءة والابتكار، مجسدة بذلك جوهر التقدم التكنولوجي والتحول الرقمي.

لمعرفة المزيد حول CloudCampus عالي الجودة بسرعة 10 جيجابت في الثانية من Huawei، الرجاء زيارة: https://e.huawei.com/en/topic/enterprise-network/high-quality-cloudcampus

لمعرفة المزيد حول AirEngine Wi-Fi 7 من Huawei، الرجاء زيارة https://e.huawei.com/en/topic/enterprise-network/wifi7

إخلاء مسؤولية Gartner

Gartner, Magic Quadrant للبنية التحتية للشبكات المحلية السلكية واللاسلكية للمؤسسات، 6 مارس 2024

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