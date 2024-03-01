ريادة ZTE بفضل الحل المبتكر للاتصالات الخالية من الكربون، والمراعي للبيئة، لشركة Telefónica Germany

حققت شركة ZTE إنجازًا لافتًا من خلال التنفيذ الناجح لحل الطاقة الخالية من الكربون لموقع اتصالات تابع لشركة Telefónica Germany

يوفر هذا المثال الناجح تجربةً قيمةً للتطبيقات المستقبلية والتحديات التي تواجه الإمداد في المناطق الريفية

برشلونة، إسبانيا, 1 مارس / آذار 2024 /PRNewswire/ -- حققت شركة ZTE Corporation ‏(‏‎0763.HK ‏/ ‎000063.SZ)، وهي شركة عالمية رائدة في مجال توفير حلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، إنجازًا مهمًا يتمثل في تطبيق نظام طاقة خالٍ من الكربون بنجاح، وهو الحل الذي يوفر موقع اتصالات لشركة Telefónica Germany. يستخدم هذا المشروع الرائد حل الطاقة المبتكر والمراعي للبيئة من ZTE الذي يجمع بين الطاقة الشمسية وخلايا وقود الهيدروجين التي تعمل بالميثانول وتخزين الطاقة الذكي.

ويمثل التعاون بين ZTE وTelefónica Germany أول نشر تجاري لمثل هذا الحل الصديق للبيئة في ألمانيا. لتشغيل الشبكة، تستخدم Telefónica Germany التكنولوجيا من أحد موردي الشبكات الوطنيين التابعين لها. وتنشأ التحديات عندما يتعلق الأمر بالوصول إلى طاقة الشبكة في المواقع النائية، حيث أن ذلك غالبًا ما يتطلب فترات بناء طويلة وتكاليف عالية. وللتغلب على هذه العقبات، استكشفت ZTE حلاً جديدًا صديقًا للبيئة وفعالاً من أجل شركة Telefónica Germany يلبي متطلبات عالم اليوم السريع التغير. وقد أخذ التنفيذ النهائي في الاعتبار الرفق بالبيئة، والاستدامة، والقدرة على تحمل التكاليف، ما يدل على الأداء المتفوق في مجالات متعددة.

يتصدى الحل المقترح من ZTE لتحديات متعددة من خلال الجمع بين الطاقة الشمسية وخلايا وقود الهيدروجين التي تعمل بالميثانول. ومن خلال الاعتماد بشكل أساسي على الطاقة الشمسية والإكمال بخلايا وقود الهيدروجين خلال فصل الشتاء، يحقق الحل توفر الطاقة بنسبة 100%، ما يضمن إمداد الطاقة من دون انقطاع لموقع الاتصالات - ومن ثم خدمات اتصالات سلسة ويسيرة للمقيمين في المنطقة النائية بالإضافة إلى إزالة المخاوف بشأن حدوث اضطرابات في اتصالهم بالشبكة العالمية.

ويتميز هذا الحل المراعي للبيئة بالحد الأدنى من انبعاثات الكربون. يؤدي الجمع بين الطاقة الشمسية وخلايا الوقود الهيدروجينية التي تعمل بالميثانول إلى إنتاج الماء فقط وكمية قليلة من ثاني أكسيد الكربون كمنتجات ثانوية. وهذا لا يقلل من انبعاثات الكربون فحسب، بل يتماشى أيضًا مع المعايير العالية للتنمية المستدامة التي وضعتها الحكومة والشركات الألمانية. ومن خلال اعتماد هذا الحل النهائي للطاقة المراعية للبيئة، تثبت Telefónica Germany التزامها بالمسؤولية البيئية وتضرب مثالاً للشركات الأخرى في صناعة الاتصالات.

وعلاوة على ذلك، يعمل الحل على تعزيز إنتاج هيدروجين الميثانول داخل الوحدة، ومن ثم يزيل المخاطر المرتبطة بتخزين الهيدروجين ونقله، ما يجعله أكثر أمانًا ورفقًا بالبيئة مقارنة بخلايا وقود الهيدروجين التقليدية. وبدعم من مصدر الطاقة الموثوق به والآمن هذا، توفر شركة Telefónica Germany خدمات اتصالات ممتازة دون المساس بالسلامة أو الاستدامة في الموقع التجريبي.

يمكن توسيع حل ZTE الصديق للبيئة ليشمل شركات اتصالات أوروبية أخرى، ما يساهم في تحقيق الهدف المأمول على مستوى الصناعة، وهو الحياد الكربوني. ومن خلال مشاركة خبراتها، تلتزم ZTE بقيادة صناعة الاتصالات نحو مستقبل أكثر استدامة ومراعاة للبيئة.

وكذلك تلتزم ZTE بالابتكارات المستمرة لحياد الكربون. وستعمل بنشاط على استكشاف سيناريوهات تطبيق جديدة ومتنوعة بالتعاون مع شركائها، ما سيقدم مساهمات كبيرة لكل من المجتمع والبيئة.

معلومات عن Telefónica Germany:

إن O 2 Telefónica هي شركة رائدة في تقديم خدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية للمستهلكين والعملاء التجاريين. تتضمن مجموعة أعمال العلامة التجارية الأساسية O 2 والعديد من العلامات التجارية الثانوية والشريكة المختلفة: الاتصالات الهاتفية وعبر الإنترنت التقليدية، والخدمات الرقمية المبتكرة في مجال إنترنت الأشياء وتحليل البيانات. في الاتصالات المتنقلة، تخدم O 2 Telefónica أكثر من 45 مليون خط محمول (بما في ذلك M2M - اعتبارًا من 31 ديسمبر 2023). ولا يوجد مشغل شبكات آخر يربط المزيد من الأشخاص في هذا البلد. تصل شبكة الهاتف المحمول العالية الأداء والحائزة على جوائز الخاصة بالشركة إلى أكثر من 99% من السكان. وفي الشبكة الثابتةـ تقدم O 2 Telefónica لعملائها أكبر قدر من التنوع التكنولوجي والتوافر الجغرافي مقارنة بأي مزود خدمة في ألمانيا. تم إدراج شركة Telefónica Deutschland Holding AG في بورصة فرانكفورت للأوراق المالية منذ عام 2012. وفي السنة المالية 2023، حققت الشركة إيرادات بقيمة 8.6 مليار يورو، وهي تضم نحو 7500 موظف. تعد أغلبية أسهم الشركة مملوكة لمجموعة الاتصالات الإسبانية Telefónica SA التي يقع مقرها في مدريد، وهي واحدة من أكبر مجموعات الاتصالات في العالم.

معلومات عن ZTE:

تساعد ZTE في ربط العالم بالابتكار المتواصل من أجل صنع مستقبل أفضل. وتوفر الشركة تقنيات مبتكرة وحلولاً متكاملة، وتشمل أعمالها كل سلاسل خدمات الاتصالات اللاسلكية والسلكية والأجهزة وخدمات الاتصالات المهنية. تخدم ZTE أكثر من ربع سكان العالم، وهي ملتزمة بإنشاء نظام بيئي رقمي وذكي، وتمكين الاتصال والثقة في كل مكان. شركة ZTE مدرجة في بورصتي هونج كونج وشنتشن. www.zte.com.cn/global

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