رينو 10 سلسلة هواتف استثنائية بسرعة شحن تدوم طويلاً

السلسة الجديدة من أوبو تقدم أحدث التقنيات وميزات الشحن السريع

هاتف رينو10 برو+ 5G يتميز بتقنية الشحن فائق السرعة SUPERVOOC™ بقدرة 100 واط تضمن شحن الكامل في 27 دقيقة فقط

السلسلة تأتي مع بطاريات قوية تدوم حتى 1.6 يومًا في وضعية الاستعداد، مع شريحة إدارة الطاقة SUPERVOOC ™ S التي تضمن الاستخدام الفعال للبطارية

دبي، الإمارات العربية المتحدة،, 7 أغسطس / آب 2023 /PRNewswire/ -- في ظل التطور المستمر التي تشهده تكنولوجيا الهواتف الذكية، يتزايد طلب المستخدمين على أحدث التقنيات التي تضمن متانة الهاتف وأداء متكامل لا مثيل له. لذلك، أطلقت أوبو مؤخرًا سلسلة رينو10 الجديدة كليًا، والتي تضم مجموعة رائعة من الهواتف الذكية التي ترتقي بتجربة الشحن، وتضع معايير جديدة للسرعة والمتانة. ومن أبرز هواتف هذه السلسلة هو هاتف رينو10 برو+ 5G، الذي يقدم للمستخدمين تقنية الشحن فائق السرعة وعمر بطارية يدوم طويلاً، حيث تعكس سلسلة رينو10 التزام أوبو بتقديم أحدث المنتجات المبتكرة التي تلبي تطلعات واحتياجات المستخدمين كافة.

OPPO Reno10 series

شحن فائق السرعة بقدرة 100 و80 و67 واط

يتصدر هاتف رينو10 برو+ 5G السلسلة مع تقنية الشحن فائق السرعة بقدرة 100 واط الرائدة وبطاريته الكبيرة التي تبلغ سعتها 700 مللي أمبير في الساعة، ليضمن شحنًا بنسبة 50 ٪ في 9.5 دقيقة فقط وشحن كامل في 27 دقيقة فقط. ويعتبر هاتف رينو10 برو+ 5G واحداً من الهواتف الذكية الأسرع شحناً في السوق.

ويأتي هاتف رينو10 برو+ 5G بتقنية الشحن فائق السرعة بقدرة 80 واط، ليضمن شحن 48٪ في 10 دقائق فقط وشحن كامل في 28 دقيقة من خلال بطارية ثنائية الخلية بسعة 4600 مللي أمبير في الساعة. فيما يتميز هاتف رينو 10 5G بتقنية الشحن فائق السرعة بقدرة 67 واط، حيث يمكن شحن بطارية الهاتف الكبيرة التي تبلغ سعتها 5000 مللي أمبير في الساعة بالكامل في 47 دقيقة فقط، مما يجعله أحد أسرع الهواتف الذكية شحنًا ضمن فئته.

قوة دائمة لاستخدام دون انقطاع

إلى جانب سرعة الشحن الاستثنائية، تدوم بطارية هاتف رينو10 برو+ 5G الكبيرة التي تبلغ سعتها 4700 مللي أمبير في الساعة حتى 1.6 يومًا ضمن وضع الاستعداد عند الشحن الكامل، حيث يستهلك الهاتف 5٪ فقط من شحن البطارية خلال 9 ساعات في وضع الاستعداد ليلاً. وقد أظهرت التجارب التي تم إجراؤها في مختبر أوبو أن شحن الهاتف لـ 5 دقائق فقط سيمكن المستخدمين من مشاهدة اليوتيوب لـ 3.3 ساعة، أو تصفح الإنستغرام لمدة 3 ساعات، أو استخدام تطبيق الواتساب لمدة 3.2 ساعة متواصلة.

وبالمثل، تدوم بطارية هاتف رينو10 برو 5G التي تبلغ سعتها 4600 مللي أمبير حتى 1.5 يوم ضمن وضع الاستعداد، حيث يمكن للمستخدمين الاستمتاع بمشاهدة اليوتيوب لمدة 3.2 ساعة أو تصفح الإنستغرام لمدة 2.8 ساعة أو استخدام تطبيق الواتساب لمدة 3 ساعات عند شحن الهاتف لمدة 5 دقائق، فيما تتيح نفس مدة الشحن على هاتف رينو10 5G مشاهدة اليوتيوب لمدة ساعتين أو تصفح الفيسبوك لمدة 2.2 ساعة.

البطارية الأكثر قوة في قطاع الهواتف الذكية

يكمن السر وراء عمر البطارية الاستثنائي لسلسلة رينو10 في محرك صحة البطارية الحصري من أوبو، كونه يضمن بقاء البطارية في حالة جيدة لما يصل إلى 1600 دورة شحن وتفريغ، وذلك بما يتجاوز المعايير السائدة في القطاع. وقد حرصت أوبو على توفير محرك صحة البطارية، منذ إطلاقه العام الماضي، في أكثر من عشرة منتجات من هواتفها الذكية، لتضمن تجربة استخدام لا مثيل لها وعمر بطارية أطول، وذلك في إطار جهودها المتواصلة لتعزيز الاستدامة. هذا وقد حصل محرك صحة البطارية على جائزة SEAL العالمية للمنتجات المستدامة لعام 2023 وذلك تقديراً لدوره وتأثيره على جهود الابتكار المستدام.

شريحة إدارة الطاقة SUPERVOOCTM S لضمان كفاءة قصوى

تعمل شريحة إدارة الطاقة SUPERVOOC S المطورة من قبل فريق عمل أوبو على تعزيز أداء هاتف رينو10 برو+ 5G، حيث تدمج هذه الشريحة المبتكرة وظائف عدة ضمن شريحة واحدة، بما في ذلك الشحن، والتفريغ، وفك التشفير، وإعادة الضبط، وحماية البطارية، إلى جانب وظائف انقطاع التيار الكهربائي، وذلك بما يسهم في تقليل مساحة اللوحة الرئيسية اللازمة للشحن والتفريغ بنسبة 45٪، فيما تعمل الشريحة أيضاً على تحسين استخدام البطارية وإطالة وقت استخدام الهاتف بفضل كفاءة التفريغ التي تبلغ 99.5٪ والتي تعد الأفضل من نوعها في القطاع.

شحن موثوق معتمد من TÜV Rheinland

تعتبر السلامة والموثوقية أمرًا بالغ الأهمية عند تصميم حلول الشحن من أوبو، وقد حصل هاتف رينو10 برو+ 5G على شهادة اعتماد من شركةTÜV Rheinland للشحن السريع الآمن، وذلك بعد أن خضع لسلسلة من 40 اختبارًا لتقييم موثوقية الشاحن والكابل والهاتف ونظام الشحن في كافة الظروف. وتضمن شهادة الاعتماد هذه قدرات شحن موثوقة وفائقة السرعة، مما يوفر الراحة والثقة للمستخدمين.

الشحن في الظروف القاسية

تتجاوز سلسلة رينو10 قدرات الشحن التقليدية بفضل وضعية الشحن بدرجة حرارة منخفضة للغاية، التي تعمل حتى في البيئات شديدة البرودة التي تتراوح درجة حرارتها بين 0 درجة مئوية و25 درجة مئوية تحت الصفر. حيث تقيس خوارزمية الحماية من التجمد درجة حرارة البطارية، مما يتيح للنظام تنشيط وضعية الشحن بدرجة حرارة منخفضة عند الحاجة. وأثناء الشحن في درجات حرارة منخفضة، ترفع العمليات ذات الحمل العالي من الحرارة عبر الإطار الأوسط للهاتف والجرافيت، مما يعزز من سلامة البطارية ويرفع درجة حرارتها إلى درجة حرارة التشغيل اللازمة لضمان الأداء السلس حتى عندما تكون درجة الحرارة تحت الصفر.

لا شك بأن سلسلة رينو10 من أوبو ترتقي بقدرات الشحن السريع وتضمن بطارية تدوم طويلاً، لتوفر للمستخدمين تجربة شحن سلسة وموثوقة. لا داعي الآن للقلق مع سلسلة رينو10 التي رفعت معايير شحن الهواتف الذكية في القطاع لتضمن للمستخدمين استخداماً متواصلاً لا مثيل له.

لمحة عن أوبو

تُعد أوبو علامة تجارية عالمية رائدة في مجال الأجهزة الذكية، فقد حرصت منذ إطلاقها لأول هاتف محمول لها " سمايلي فيس" (هاتف الابتسامة) في العام 2008 على تحقيق التوازن المثالي بين الابتكار التكنولوجي والتصميم المتميز، حيث تُقدم أوبو مجموعة متنوعة من الأجهزة الذكية أشهرها سلسلة هواتف فايند وسلسلة هواتف رينو. وإلى جانب هواتفها الرائدة، توفر أوبو لمُستخدميها أيضًا نظام تشغيل ColorOS المتكامل وخدمات الإنترنت مثل أوبو كلاود وأوبو+. وتتواجد أوبو في أكثر من 60 دولة ومنطقة حول العالم، وتضم أكثر من 40,000 موظف يتطلعون لتوفير حياة أفضل للعملاء في جميع أنحاء العالم.

لمحة عن أوبو الشرق الأوسط وأفريقيا

دخلت أوبو سوق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في عام 2015. وتتمتع أوبو حاليًا بحضور فعلي في أكثر من 13 سوقًا في المنطقة، بما فيها مصر والجزائر وتونس والمغرب و البحرين والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت وقطر وسلطنة عُمان وكينيا ونيجيريا وجنوب أفريقيا ودول الشام.

وسعيًا لتعزيز حضورها في المنطقة وتماشيًا مع استراتيجيتها لتكييف منتجاتها مع متطلبات الأسواق المحلية، عملت أوبو على تطوير وتحسين منتجاتها بناء على متطلبات الجمهور المستهدف وآرائه في كل منطقة، كما حرصت دومًا على تخصيص حملاتها الترويجية وفقًا للثقافة المحلية، وما يناسب فئة المستهلكين الشباب في كل دولة. كما تحرص الشركة على الدوام على العمل مع فرق محلية للتعرف بشكل أفضل على المستهلكين المحليين وتوفير خدمات على أعلى مستوى من الجودة.

وبدأت أوبو خلال العام الماضي بتعديل خط منتجاتها بما يتلاءم مع منطقة الشرق الأوسط تحديدًا، حيث أطلقت هاتفها الذكي الرائد ضمن سلسلة أوبو فايند X وطرحت سلسلة هواتف أوبو رينو. وستواصل أوبو تطوير خط منتجاتها المحلية لتوفير المزيد من سلاسل الهواتف الممتازة للمستهلكين في المنطقة.

وتعمل أوبو، انطلاقًا من مكانتها كشركة عالمية رائدة في مجال الابتكار والتكنولوجيا، على اتباع أعلى معايير الاستدامة للحفاظ على البيئة وتوفير مستقبل أفضل للأجيال القادمة، وسعت إلى إحداث تغييرات إيجابية عبر إطلاق مبادرات اجتماعية وإنسانية محلية، فضلًا عن الحملات الخيرية.

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