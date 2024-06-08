رِيادةُ التقدم، وصياغة المستقبل: سنغافورة تستضيف مؤتمر SUPCON Global Product Launch لعام 2024

سنغافورة وهانغتشو، الصين، 8 يونيو، 2024 /PRNewswire/ -- تحت شعار "رِيادةُ التقدم، وصياغة المستقبل"، حقق مؤتمر SUPCON Global Product Launch لعام 2024 الذي عُقد في 5 يونيو بالجمهورية السنغافورية نجاحًا باهرًا. وشهد الحدث الإطلاق الرسمي لمنتجين رائدين من شركة SUPCON وهما: نظام التحكم العالمي (UCS) الأول من نوعه على مستوى العالم، ونموذج للتنبؤ التسلسلي في الصناعة التحويلية (TPT)، النموذج الأول للتنبؤ التسلسلي في قطاع الصناعة التحويلية. وتدخل هذه الابتكارات الآن مرحلة التطبيق الصناعي الكامل. كما شهد الحدث حضور ما يقرب من 300 خبير صناعي، بمن فيهم ممثلو عن شركات رائدة في مجال الصناعة التحويلية والمؤسسات متعددة الجنسيات والجمعيات الأكاديمية من حوالي 20 دولة ومنطقة، لاستكشاف آفاق جديدة للتحول الرقمي والتنمية المستدامة عالية الجودة في الصناعة التحويلية في عصر تقنيات الذكاء الاصطناعي AI.

خلال المؤتمر، قدّم السيد Cui Shan، رئيس مجلس إدارة شركة SUPCON ورئيسها التنفيذي، محاضرة شيقة بعنوان "استخدام تقنية الذكاء الاصطناعي AI لجعل الصناعة أكثر ذكاءً"، وفيها سلط الضوء على تطور شركة SUPCON وترتيباتها التجارية وقدرتها التنافسية الأساسية وحصة السوق للعملاء العالميين. وبالاستفادة من إنجازات الثورة التكنولوجية الأخيرة، أنشأت شركة SUPCON بنية "1+2+N" الرائدة في الصناعة للمصانع الذكية ونظام منتجات التكنولوجيا الأساسية المتطورة "4 منصة بيانات + محرك ذكاء اصطناعي AI واحد". وتعد شركة SUPCON، مع توفيرها لحلول ذكية على غرار "AI+Safety" و"AI+Quality" و"AI+Green" و"AI+Profit"، إحدى الشركات الرائدة في تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي AI المستخدمة في القطاع الصناعي، الأمر الذي تهدف من خلاله الشركة إلى أن تصبح واحدة من كبرى الشركات العالمية الرائدة في هذا المجال وتساعد في تسخير تقنيات الذكاء الاصطناعي AI لتعزيز نموه المستدام.

هذا وكشفت السيدة Mercy Zhang، نائبة رئيس قسم الأعمال التجارية الدولية لدى شركة SUPCON، رسميًا عن إطلاق الشركة لنظام التحكم العالمي (UCS)، الذي يمثل ابتكارًا رائدًا في قطاع الأتمتة. فنظام UCS يتميز بأول بنية مُبسطة في العالم "شبكة سحابية طرفية" وتكنولوجيا محددة بالبرمجيات ورقمية بالكامل ومستندة إلى السحابة، فهو يُحدث ثورة في بنية تقنية نظام التحكم الموزع DCS التقليدية التي عمرها 50 عامًا. ويحقق هذا الابتكار وفورات مذهلة في التكلفة، بما في ذلك تقليل المساحة بنسبة 90% وتقليل كابلات النحاس بنسبة 80% وكذلك تقليل وقت المشروع بنسبة 50%.

أما الدكتور Wenyue Ding، كبير الباحثين العلميين لدى شركة SUPCON، فقد قدم نموذج التنبؤ التسلسلي في الصناعة التحويلية TPT والذي سيحدث ثورة في التطبيقات والبيانات الصناعية المجزأة التقليدية. حيث يتميز نموذج TPT، من خلال الانتقال من الأسلوب التقليدي الذي يعتمد على "عدد N من النماذج + عدد N من التطبيقات" إلى نموذج جديد يعتمد على "TPT + برنامج واحد" داخل المصنع، بثلاث خصائص، هم: تنوع وتعدد القدرات، الشمولية، والموثوقية. وقد حققت تطبيقات نموذج TPT من SUPCON إنجازات في العديد من القطاعات المختلفة، بما في ذلك قطاع صناعة الكلور القلوي وقطاع الطاقة الحرارية وقطاع البتروكيماويات.

خلال المؤتمر ألقى كل من السيد Duoshen Wu، رئيس جمعية رجال الأعمال الصينيين السنغافوريين، والسيد Xuemin Li، الرئيس التنفيذي للجنة التعاونية لصناعة العلوم والتكنولوجيا بين الصين وآسيان ASEAN، والسيد Guanglian Pang، عضو اللجنة الدائمة للجنة الحزب ونائب الأمين العام لاتحاد الصينى للبترول والصناعات الكيماوية، كلمات مُعبرة أعربوا فيها عن تهانيهم الحارة لشركة SUPCON. هذا وانصب تركيز ممثلي المنظمات والشركات الرائدة على غرار NAMUR وOPAF وSaudi Aramco وPertamina وWanhua وDell على أحدث التقنيات والتطبيقات الخاصة بالمنتجات في الصناعة التحويلية، فتبادلوا رؤاهم العميقة حول موضوعات محورية مثل تقنيات الذكاء الاصطناعي AI المستخدمة في القطاع الصناعي والبيانات الضخمة والخدمات السحابية.

حظي المؤتمر بإشادة كبيرة من المشاركين، وسلط الضوء على تفاني شركة SUPCON وإمكاناتها الرائدة في ابتكار تقنيات ومنتجات صناعية متطورة وتطبيقاتها العملية. كما أكد بشكل كبير على التزام شركة SUPCON بريادة الأتمتة والتحول الرقمي في الصناعة التحويلية. من خلال ريادتها لعصر تقنيات الذكاء الاصطناعي AI المستخدمة في القطاع الصناعي، تفتح SUPCON أبوابها للتعاون مع الشركاء العالميين من أجل رسم وتشكيل مستقبل الصناعة التحويلية.