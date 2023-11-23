زجاجات المياه الكرتونية "Deep Water" من إنتاج شركة iN Natural Dream تطرد البلاستيك من كوريا

سيول، كوريا الجنوبية، 23 نوفمبر 2023 /PRNewswire/ -- تحظى عبوات مياه Deep Water من صناعة شركة iN Natural Dream، إحدى العلامات التجارية الكورية المتخصصة في مجال الأغذية العضوية المضادة للسرطان، باهتمام كبير للغاية. وتعتبر Deep Water هي عبوات مياه كرتونية أطلقتها العلامة التجارية الغذائية iN Natural Dream التابعة لمجموعة iCOOP تماشيًا مع اليوم العالمي للبيئة لعام 2021. وهي مياه معدنية معبأة في عبوات من الكرتون غنية بالمعادن ومستمدة من مياه البحر العميقة تحت سطح الأرض بأكثر من 600 متر ولا تحتوي على معادن ثقيلة أو لدائن دقيقة وتتوافق مع معايير مياه الشرب الصالحة 45μm.

iN Natural Dream’s Carton “Deep Water” Is Ousting Plastics in Korea

تعتبر عبوات الكرتون آمنة من المواد الضارة مثل اللدائن الدقيقة، حتى عند تعرضها لدرجات حرارة عالية أو أشعة الشمس المباشرة. ومن جانبها، تركز شركة iN Natural Dream على المشكلة الأساسية المتمثلة في الاستخدام العشوائي لزجاجات المياه البلاستيكية، عوضا عن التركيز على الحد من العبوات البلاستكية وإعادة تدويرها. فتعيد الشركة تدوير الكرتون باستخدامه مجددا في صناعة ورق المرحاض أو ألواح البناء. وقد استبدلت مادة البلاستيك بالكرتون باعتباره إحدى المواد الصديقة للبيئة، ولا تتعدى كمية الكربون المتولدة أثناء عملية إنتاج عبوات الكرتون والتخلص منها ثلث الكمية التي تُنتج عند تصنيع الزجاجات البلاستيكية.

وفضلا عن ذلك، يتميز منتج Deep Water بأنه منتج تنافسي من حيث السعر، الأمر الذي يجعله مناسبًا للمستهلكين الكوريين، حيث إنه يباع بسعر مماثل للمياه المعبأة في زجاجات بلاستيكية.

وقد صرحت شركة iN Natural Dream: "إن العديد من الدراسات أشارت إلى أن اللدائن الدقيقة، التي قد تحتوي عليها المياه، يمكن أن تكون قاتلة لمرضى السرطان إلى الحد الذي يجعلها مقاومة للأدوية المضادة للسرطان. وتماشيًا مع القرارات الصادرة عن الدورة الخامسة المستأنفة لجمعية الأمم المتحدة للبيئة (UNEA-5.2) التي اعتمدت صكًا قانونيًا ملزمًا دوليًا بشأن التلوث البلاستيكي، فإننا نبحث عن طرق للحد من استخدام البلاستيك في مراحل الإنتاج. فنقوم بإنتاج مياه شرب جيدة للناس وصالحة للكوكب".

وفي الآونة الأخيرة، وصل منتج Deep Water، بفضل أمنه وسلامته وكونه منتجًا صديقًا للبيئة، إلى أسواق اليابان. كما أنه يوفر قدرة تنافسية عالية مع نظائره في الأسواق، حيث يقل سعره بحوالي 7% عن العلامات التجارية المستوردة الشهيرة الأخرى المتخصصة في منتجات المياه المعبأة في اليابان. يمكنكم العثور على معلومات مفصلة حول منتج Deep Water على الموقع الرسمي. ( https://insaltroad.co.kr/en/index.php )

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2284052/iN_Natural_Dream_s_Carton__Deep_Water__Is_Ousting_Plastics_in_Korea.jpg