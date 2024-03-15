زيادة توليد الطاقة اليومية لكل واط بزيادة نسبتها 4.76%! Risen Energy تزيح الستار عن أحدث البيانات التجريبية بشأن وحدات Hyper-ion HJT

نينغبو، الصين، 15 مارس 2024 /PRNewswire/ -- تقوم Risen Energy، باعتبارها الشركة المصنعة الوحيدة التي تركز على تكنولوجيا الخلايا غير المتجانسة من النوع N ‏(HJT) من بين شركات الطاقة الكهروضوئية العشرة الأوائل العالمية، بإجراء البحث والتطوير على تكنولوجيا HJT منذ عام 2018، وقد طبقت تقنية قضبات التوصيل المتعددة (MBB) لأول مرة على تقنية HJT في عام 2019، ونجحت في تقليل استهلاك معجون الفضة بنحو 100 ملجم. وفي كل من عامي 2020 و2021، احتلت وحدات HJT المركز الأول عالميًا من حيث عدد الشحنات المبيعة. وبعد ذلك، في عام 2022، تم إجراء ترقيات وتكرارات كبيرة على منتجات HJT، ما أثمر تقديم منتجات Hyper-ion HJT. كانت تلك هي المرة الأولى التي تتجاوز فيها قوة الإنتاج الضخم للوحدات 700 واط، ما أدى إلى تسجيل العديد من الأرقام القياسية العالمية الجديدة لقوة الوحدة في هذه العملية. وخلال تطوير منتجات HJT، أنشأت Risen Energy نموذجًا متكاملًا للبحث والتطوير على نحو مبتكر، بدءًا من مواد السيليكون وحتى الوحدات النمطية، لتصبح أول شركة في الصناعة تنتج كميات كبيرة من منتجات HJT ذات رقائق سيليكون رفيعة للغاية وخالية من القضبان، ومواد معدنة منخفضة المحتوى من الفضة، وتكنولوجيا التوصيل البيني الخالية من الإجهاد، والتي سهلت بشكل فعال الإنتاج الكثيف لمنتجات Hyper-ion HJT.

Hainan HJT Hyper-ion modules VS PERC modules Power

ولقد اختارت شركة Risen Energy تكنولوجيا HJT لأسباب لا يشوبها أي غموض. أولاً، تتميز HJT بأعلى كفاءة تحويل وتوليد للطاقة بين تقنيات الخلايا الشمسية الأحادية الوصلة، والتي، إلى جانب بصمتها المنخفضة الكربون، تمكنها بشكل أفضل من تلبية الطلب على انخفاض سعر الطاقة وانبعاثات الكربون. ثانيًا، يمكن لبنية خلية HJT أن تكوِّن تكاملاً مع البيروفسكيت لتكوين خلايا ترادفية، ما يدل على أن تقنية HJT تتمتع بأفضل قدرة على تكرار التكنولوجيا. عندما تتجاوز كفاءة الخلايا الترادفية 30%، يمكن أن يصل خرج الطاقة لوحدات Hyper-ion الحالية إلى أكثر من 850 واط من دون تغيير حجم الوحدة.

ومن المؤكد أن الممارسة هي المعيار الوحيد لاختبار الفكرة وإثبات صحتها. لقد أطلقت شركة Risen Energy آلية تحقق تجريبية طويلة المدى لوحدات Hyper-ion HJT، بهدف تزويد العملاء بأساس تقني أكثر متانة لاختيار الوحدات. وبعد إصدار البيانات التجريبية CPVT لوحدات Hyper-ion HJT في ينتشوان وهاينان في فبراير من هذا العام (حيث بلغ متوسط كسب توليد الطاقة لوحدات Hyper-ion HJT مقارنة بوحدات PERC نسبة 3.40% في ينتشوان و5.50% في هاينان.لمعرفة التفاصيل، راجع مقالة Risen Energy السابقة على https://www.prnewswire.com/news-releases/power-generation-gain-reached-6-86-empirical-data-of-risen-energys-hjt-hyper-ion-module-in-yinchuan-and-hainan-released-by-cpvt-302057064.html.)، أصدرت قاعدة هاينان التابعة للشركة مرة أخرى أحدث البيانات التجريبية نصف السنوية، ما يسلط مزيدًا من الضوء على المقارنة الاقتصادية لوحدات HJT.

وكما هو موضح في الشكل أعلاه، والذي تم التحقق منه بواسطة قاعدة هاينان التجريبية، في الفترة من أغسطس 2023 إلى يناير 2024، يمكن أن يصل توليد الكهرباء التراكمي لكل واط من وحدات Hyper-ion HJT إلى 584.75 واط في الساعة/واط، مع زيادة إضافية في توليد الكهرباء بنسبة 4.76% مقارنة بوحدات PERC. وحتى في ديسمبر 2023، عندما كان متوسط الإشعاع المحلي في هاينان عند قيمة حرجة منخفضة نسبيًا، ظل ممكنًا وصول توليد الكهرباء لكل واط من وحدات Hyper-ion إلى 65.05 واط/ساعة في نطاق شهر واحد، وهو أعلى بنسبة 4.57% مقارنة بوحدات PERC.

وحاليًا، لا يزال الفريق الفني لشركة Risen Energy يعمل عملاً دؤوبًا على تطوير المشاريع التجريبية الجارية وجمع البيانات ذات الصلة وتحليلها بشكل منهجي لضمان دقة نتائج البحث وموثوقيتها. ومع استمرار جمع البيانات وتحديثها، تتبنى Risen Energy اعتقادًا راسخًا بأن وحدات Hyper-ion، بأدائها المتميز في توليد الكهرباء، يمكن أن توفر للعملاء حلول تركيب أكثر مراعاة للبيئة وفعالة من حيث التكلفة لتحقيق أقصى قدر من الفوائد.

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2362443/Hainan_HJT_Hyper_ion_modules_VS_PERC_modules_Power.jpg

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