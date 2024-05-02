زيارة الرئيس الصيني المرتقبة تجلب أملا جديدا للتنمية في صربيا: Vucic

بلغراد، صربيا، 2 مايو 2024 /PRNewswire/ -- تقرير إخبارى نشرته xinhuanet:

صرح الرئيس الصربي Aleksandar Vucic يوم الثلاثاء أن الزيارة الرسمية المرتقبة للرئيس الصيني Xi Jinping ليست مجرد حدثًا دبلوماسيًا مهمًا لصربيا، لكنها حدثًا عظيمًا يستحق فرحة كل الشعب الصربي.

أعرب الرئيس عن اعتقاده بأن زيارة Xi تمنح صربيا أملًا جديدًا في التطوير، قائلًا: "أنا أتطلع بشدة إلى زيارة الرئيس Xi ".

صرح Vucic بذلك خلال اجتماعه مع Fu Hua رئيس وكالة أنباء Xinhua في بلغراد.

Serbian President Aleksandar Vucic meets with visiting President of Xinhua News Agency Fu Hua in Belgrade, Serbia, on April 30, 2024.

مشيرا إلى أن الصين هي "الصديق الأقرب" لصربيا وأن التبادلات بين البلدين صادقة ومفتوحة تمامًا، قال Vucic إن صربيا لن تنسى أبدًا المساعدة التي يقدمها الشعب الصيني، مضيفًا أنه يعتقد أن Xi سيشعر بدفء وود الشعب الصربي خلال زيارته.

أشاد الرئيس الصربي بالمساهمات التي قدمتها مصانع الصلب الصربية HBIS في Smederevo من أجل التنمية الاقتصادية في صربيا، ومساعدة الصين لصربيا في مجالات الطب والرعاية الصحية خلال جائحة COVID-19 ودعم الصين لصربيا في المناسبات الدولية متعددة الأطراف.

وأكد Vucic أن صربيا تدعم بقوة موقف الصين بشأن حماية مصالحها الأساسية ومخاوفها الرئيسية.

وفيما يتعلق بالسؤال عن تايوان، قال Vucic إن صربيا تؤيد بقوة مبدأ الصين الواحدة وتدعم الصين في حماية سيادتها وسلامة أراضيها.

فيما يتعلق بالتبادلات الإعلامية، أثنى Vucic بشدة على التعاون بين وكالة أنباء Xinhua ووكالة أنباء Tanjug الصربية وغيرها من وسائل الإعلام، قائلاً إن مثل هذه التبادلات تمكن وسائل الإعلام الصربية من التعلم من تجربة نظرائهم الصينيين وتتيح للشعب الصربي فهم الصين بطريقة أفضل، من أجل تعزيز التعلم المتبادل وتبادل الخبرات بين البلدين.

وقال Fu إنه في ظل التوجيه الاستراتيجي للرئيس Xi والرئيس Vucic، شهدت العلاقات الصينية الصربية تطورًا قويًا على الرغم من التغيرات في المشهد الدولي، مما يشكل مثالاً جيداً للعلاقات الودية بين الصين والدول الأوروبية.

وأضاف أنه يتوقع أن يرسم الاجتماع بين رئيسي الدولتين خطة جديدة للتبادلات والتعاون بين الصين وصربيا وإضافة بريق جديد إلى "الصداقة المتينة" بين البلدين في العصر الجديد.

علاوة على ذلك، قال Fu إن Xinhua مستعدة للعمل مع نظرائها الصرب لتعميق التبادلات والتعاون الوثيق، وسرد قصص الصداقة بين الصين وصربيا بطريقة جيدة وعرض آفاق العلاقات الثنائية الرائعة في العصر الجديد بشكل شامل من خلال أبحاث مجمع التفكير وكذلك تقارير إخبارية عالية الجودة متعددة الأبعاد.

وأضاف Fu أن Xinhua ستعمل أيضًا بقوة كمبعوث للصداقة بين الصين وصربيا لتخلق مناخًا إيجابيًا للرأي العام لتعميق التعاون الثنائي في مختلف المجالات لتحقيق فائدة أفضل لشعوب البلدين.