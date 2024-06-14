زيارة دُبَّي الباندا "Si Hai" و"Jing Jing": "جولة الباندا حول العالم" ثقافة وسياحة سيشوان في قطر

"Pandas Tour the World" Sichuan Culture and Tourism in Qatar

الدوحة، قطر، 14 يونيو، 2024 /PRNewswire/ -- قامت إدارة مقاطعة سيشوان للثقافة والسياحة، في التاسع من يونيو الجاري، بإستضافة فعالية "جولة الباندا حول العالم: ثقافة وسياحة سيشوان في قطر". وشهدت هذه الفعالية زيارة حديقة Al Khor Panda Park للقاء دُبَّي الباندا المحبوبين "Si Hai" و"Jing Jing". وقد أحضر الوفد معه صورا ومقاطع فيديو تخطف الأنفاس عن المعالم السياحية والثقافية لمقاطعة سيشوان، بالإضافة إلى منتجات تراثية حرفية رائعة وتجارب تفاعلية مصممة بعناية. وشمل الحضور شخصيات رفيعة المستوى مثل سعادة السيد Abdullah bin Hamad bin Abdullah Al Attiya، وزير البلدية القطري، والسيدة Faiqa، مديرة العلاقات العامة، والمستشارة Wang Ying من السفارة الصينية في قطر، والمدير العام لمنطقة الصين الكبرى بالمجلس الوطني للسياحة في قطر السيد Ding Xiaoqin، بالإضافة إلى عدد آخر من الضيوف المميزين من الصين وقطر.

وخلال الفعالية، أشاد سعادة السيد Al Attiya، وزير البلدية القطري، بالتراث العالمي الغني لمقاطعة سيشوان، وكذلك مناظرها الطبيعية الخلابة، وتنوع نباتاتها وحيواناتها. كما أبدى اهتمامًا كبيرًا بالحرف التقليدية مثل البروكيد والتطريز والأوعية المطلية والمشغولات الفضية المزخرفة وحياكة الخيزان والتطريز المستوحي من ثقافة ساكني هضبة التبت وشعب التشيانغ، وهي حرف تُصنف ضمن التراث الثقافي غير المادي. وأعرب عن رغبته في تعزيز التبادل والتعاون الثقافي والسياحي بين قطر ومقاطعة سيشوان.

وفي غرفة الأنشطة العائلية بحديقة Panda Park، انخرط الأطفال القطريون في أنشطة عملية شيقة، بما في ذلك الرسم اليدوي لـ "Leisurely Panda" و"Oil-paper Umbrellas"، وصنع النقوش الحبرية الخاصة بـ "Leisurely Panda"، وتلوين مخطوطات كبيرة لرسومات دببة الباندا. واكتشف الأطفال، وسط الضحكات والتفاعلات المرحة، الجاذبية الآسرة لموطن دببة الباندا.

خلال الفعالية، شارك السيد Pappas، وهو أحد الآباء، في تجربة التراث الثقافي غير المادي لمقاطعة سيشوان. وأعرب عن سعادته قائلًا: "بمشاركة طفلي في الأنشطة التفاعلية اليوم، اكتشفت عائلتنا أن الموطن الاصلي للدُبين 'Suhail' وهو ما يُطلق علي (Jing Jing) و'Thuraya' وهو ما يُطلق علي (Si Hai) هو مقاطعة سيشوان. كما علمنا برحلة الخطوط الجوية القطرية المباشرة من الدوحة إلى مدينة تشنغدو، عاصمة مقاطعة سيشوان، والتي تستغرق أقل من ثماني ساعات، وهي مريحة بشكل لا يصدق".

ركزت سلسلة الأنشطة التبادلية الخاصة بـ "جولة الباندا حول العالم: ثقافة وسياحة سيشوان في قطر" على موضوع "موطن دببة الباندا"، بهدف الترويج للصورة السياحية والثقافية لمقاطعة سيشوان وتعزيز علامتها التجارية. وحظيت الفعالية باهتمام كبير من الجمهور والإعلام القطري، حيث أشعلت اهتمامًا شديدًا لدى السكان المحليين بزيارة سيشوان. وقد أعرب الكثير منهم عن رغبة قوية في استكشاف سيشوان وتجربة عجائبها الطبيعية والثقافية بأنفسهم.