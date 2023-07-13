سادس أكبر تاجر تجزئة للمجوهرات في العالم وهي Malabar Gold & Diamonds تغزو أوروبا

مع إطلاق صالة العرض رقم 320 في لندن في المملكة المتحدة، دخلت Malabar إلى بلدها الحادي عشر

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 13 يوليو 2023 /PRNewswire/ -- Malabar Gold & Diamonds، سادس أكبر تاجر تجزئة للمجوهرات في العالم، افتتحت أحدث صالة عرض لها في مركز التسوق الشرقي الشهير في لندن. من خلال إبراز وجودها العالمي بتوسعها في البلد الحادي عشر لعملياتها، تتمتع Malabar Gold & Diamonds بحضور مكثف في مجال البيع بالتجزئة في الهند والشرق الأوسط والشرق الأقصى والولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة.

The first showroom of Malabar Gold & Diamonds in Europe at London, UK, which is the brand’s 320th outlet globally, was inaugurated by Ms. Lyn Brown, Member of Parliament for West Ham and Shadow Minister for Foreign, Commonwealth and Development affairs, in the presence of Mr. Abdul Salam K P, Vice Chairman of Malabar Group, Mr. Shamlal Ahamed, International Operations Managing Director of Malabar Gold & Diamonds, Mr. Faisal A K, Head of Manufacturing at Malabar Gold & Diamonds, other senior Malabar Gold & Diamonds management team members, customers and well-wishers.

يضم معرض لندن مجموعة واسعة من المجوهرات الذهبية والماسية والأحجار الكريمة الثمينة المناسبة لجميع المناسبات، إلى جانب مجموعة واسعة من مجوهرات الزفاف. تشتهر Malabar Gold & Diamonds عالميًا بسياساتها الشفافة والأولى للعملاء، وتجلب "وعد Malabar"، والذي يتضمن 10 وعود مثل علامات الأسعار الشفافة والماس المعتمد دوليًا.

"على مر السنين، خدمنا العملاء في المملكة المتحدة وأوروبا من خلال متاجرنا في الهند والشرق الأوسط. الآن لمنح عملائنا تجربة تسوق أكثر تخصيصًا، نقوم بتوسيع وجودنا في أوروبا" هذا ما قاله السيد Shamlal Ahamed، المدير الإداري – للعمليات الدولية في Malabar Gold & Diamonds.

افتتحت صالة عرض لندن السيدة Lyn Brown، عضو البرلمان عن West Ham ووزيرة الظل للشؤون الخارجية وشؤون Commonwealth والتنمية، بحضور السيد Abdul Salam K P، نائب رئيس مجلس إدارة Malabar Group والسيد Shamlal Ahamed، المدير الإداري للعمليات الدولية في Malabar Gold & Diamonds، إلى جانب أعضاء فريق الإدارة العليا.

"نحن فخورون بإطلاق أول صالة عرض لنا في أوروبا في لندن. وبينما نحتفل بالذكرى السنوية الثلاثين لتأسيسنا، فإننا نقترب خطوة واحدة من حلمنا في أن نصبح أكبر تاجر تجزئة للمجوهرات في العالم" هذا ما قاله السيد M.P Ahammed رئيس Malabar Group.

من خلال دمج الاستدامة والمسؤولية في عملياتها، تدعم Malabar Gold & Diamonds الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) كالتزام أساسي وتخصص 5% من صافي الأرباح في كل منطقة عمل لمبادرات الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة. حصل التزام Malabar Gold & Diamond بالجودة والابتكار وإرضاء العملاء على عدد لا يحصى من الجوائز وعملاء دوليين.

"تجسيدًا لشعار "صنع في الهند؛ السوق إلى العالم "، نحن نروج ونبيع المجوهرات الهندية على مستوى العالم. وعلق السيد Abdul Salam K.P، نائب رئيس مجلس إدارة Malabar Group، قائلاً: "إن دخولنا إلى المملكة المتحدة يمثل خطوة كبيرة في هذا الاتجاه، حيث نعرض المجوهرات التي تعد تقاطعًا للفن والثقافة والتقاليد الهندية أمام جمهور عالمي".

لمزيد من المعلومات، قم بزيارة www.malabargoldanddiamonds.com

نبذة عن Malabar Gold & Diamonds:

تأسست Malabar Gold & Diamonds في عام 1993، مدفوعة بالالتزام بالمبادئ البيئية والاجتماعية ومبادئ الحوكمة. أدى التزامها بالتفكير التصميمي ورضا العملاء إلى تحقيق إيرادات سنوية بلغت 5.2 مليار دولار، مما جعلها سادس أكبر تاجر تجزئة للمجوهرات في العالم. تمتلك Malabar Gold & Diamonds شبكة قوية من منافذ البيع بالتجزئة تضم أكثر من 320 منفذًا منتشرة في 11 دولة والعديد من المكاتب ومراكز التصميم ووحدات البيع بالجملة والمصانع في جميع أنحاء الهند والشرق الأوسط والشرق الأقصى والولايات المتحدة والمملكة المتحدة.

للتواصل الإعلامي: Amal Kamal,

البريد الإلكتروني: [email protected]

هاتف رقم: +971 4 2566 916، الرقم الفرعي: 356

الصورة: https://mma.prnewswire.com/media/2152523/MGD_FIRST_SHOWROOM_IN_EUROPE.jpg

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