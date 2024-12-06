ساعة SR_A HUBLOT 3.0 بالشراكة مع د. سامويل روس، الحاصل على وسام عضو برتبة الإمبراطورية البريطانية MBE

أرسى الفنّان والمصمّم سامويل روس رؤيته عن طريق الفنون، عبر استحداث تصاميم أزياء هندسيّة. من خلال إنشاء شركتَي A-Cold-Wall***، منذ عام ٢٠١٥، وSR_A، منذ عام ٢٠١٩، ابتكر روس لغة تصميميّة مميّزة أثمرت عن عمليّات تعاون شاملة وقويّة، ساهمت في تكوّن وترسيخ قاعدة جماهيرية وفيّة ومرموقة، على مستوى العالم. وقد تحقّق ذلك عبر ابتكار منظور جديد يُحاكي تطلّعات جيل الألفية، في ما خصّ السلع الفاخرة، الفنون وعالم الموضة، من خلال محترفه الأوروبي SR_A – الذي شارك في تأسيسه في العام نفسه الذي حصل فيه على جائزة هوبلو للتصميم Hublot Design Prize.

في عام ٢٠٢٠، واحتفالًا بالذكرى السنوية الأربعين لتأسيس شركة هوبلو، كشف الفنّان عن منحوتة REFORM التي استُلهم منها تصميم ساعة Big Bang Tourbillon Samuel Ross، أول ساعة مبتكرة بالتعاون بين سامويل روس والعلامة. ويعكس هذا التصميم حبّ الفنّان للألوان والأشكال الهندسية، وهو يجسّد بشكل خاص الشغف المشترك بـ"الانصهار" بين المواد، الذي يُعدّ من السّمات المميّزة لعلامة هوبلو.

وقد أدّى هذا الموديل الريادي إلى ابتكار ساعة Big Bang Tourbillon Carbon SR_A by Samuel Ross الجديدة التي سيُكشف عنها في معرض خلال Miami Art Week. بعد أن عمل باستخدام درجات البرتقالي والأخضر، قرّر الفنّان هذه المرّة أن يُعيد تحديد المواد المستخدمة، مع تقديم درجات لونية جديدة تقوم على اللون الأزرق.

حافظت علبة Big Bang الشهيرة على قطر ٤٤مم وسماكة ١٣٬٧٥مم، وهي تتميّز بزخرفة على شكل شبكة قرص العسل، بلونٍ رماديّ جديد، تمتدّ كذلك إلى آلية الحركة. يُبرز العلبة إطار يجمع بين تأثيرَين نهائيَّين مختلفَين – مصقول من الأعلى ومسفوع مجهريًا وملمّع على الجوانب – وتُكمّلها عقارب ومؤشرات ساعات بدرجتَين من اللون الأزرق، إحداهما داكنة والأخرى فاتحة. تزيّن هذه الأخيرةُ كذلك الطبقةَ المغلّفة للتاج. لا بدّ من الإشارة أيضًا إلى أنّ جانبَي القرص، من جهة الساعة ٣ والساعة ٩، ووصلات الإطار، مصنوعة من كربون رمادي مصنفر، في حين أنّ القرص مصنوع من الصفير. وعلى غرار الإصدارَين السابقَين، تعمل ساعة Big Bang Tourbillon Carbon SR_A by Samuel Ross بمعايرة HUB6035 من صُنع الدار، التي تضمّ ٢٦٤ جزءًا، من بينها دوّار صغريّ ذاتيّ التعبئة، وبطبيعة الحال، توربيّون هيكلي ظاهر عند موضع الساعة ٦. أمّا احتياطيّ الطاقة الذي زوّدت به فيبلغ ٧٢ ساعة. يتّشح الحزام المطّاطي المرن بنفس درجة الأزرق الداكنة التي تزيّن عقرب الدقائق ومؤشرات الساعات، وهو مزخرف بنفس ثقوب قرص العسل التي تزيّن العلبة. وهذا الحزام قابل للضبط كونه مزوّد بقفل بتصميم جديد.

ستُطرح ٥٠ قطعة فقط من ساعة Big Bang Tourbillon Carbon SR_A by Samuel Ross الجديدة للبيع، وستُقدّم كلّ منها داخل صندوق مصمّم خصيصًا لهواة جمع القطع المميّزة.

عبر التفكير في كيفيّة تسخير أحدث التقنيّات والمواد لتقديم رؤية معاصرة لصناعة الساعات، تركّز على الناس، فتفاجئهم بتفاصيل مبتكرة أو ترسم ابتسامة على وجوههم من خلال لمسات لونيّة مرحة، نسعى إلى ابتكار تصميم أنيق ويسهل على الجميع فهمه. أنا أتطلّع إلى مواصلة التعاون مع دار هوبلو وفرق العاملين فيها.

د. سامويل روس

فنّان ومصمّم، وسفير لعلامة هوبلو

مسيرة روس حتى اليوم

في رصيد روس عدد كبير من الجوائز، نذكر من بينها جائزة 30 under 30 من مجلّة فوربس، ثلاثة من جوائز الموضة البريطانية، جائزة GQ Fashion Award، جائزة هوبلو للتصميم Hublot Design Prize، شهادة دكتوراه فخرية تقديرًا لجهوده في مجال الفنون، ووسام عضو برتبة الإمبراطورية البريطانية (MBE) تقديرًا لمساهماته في عالم الأزياء في عام ٢٠٢٤.

أُضيف عدد من أعمال روس الفنيّة والأزياء التي صمّمها إلى المجموعات الدائمة لمتحف المتروبوليتان للفنون في نيويورك، ومتحف فكتوريا وألبرت في لندن.

عُرضت أعماله في معارض White Cube و Friedman Bendaالفنيّة.

إنّ تعاون روس الطويل الأمد مع فيرجيل أبلوه موثّق جيدًا، فقد كان مساعده الأول لشؤون التصميم.

من خلال محترفه SR_A، ابتكر روس لغة تصميميّة مميّزة نتجت عنها شراكات شاملة وجريئة، ساهمت في تكوّن وترسيخ قاعدة جماهيرية وفيّة ومرموقة، على مستوى العالم.

تجمع روس شراكات بمؤسسات نذكر منها Kings Trust وThe Royal College of Art، في إطار برنامج مِنح الفنانين الذي أطلقته شركة SR_A.

كما أسّس روس في عام ٢٠١٥ شركة A-COLD-WALL* التي تمّ الاستحواذ عليها في عام ٢٠٢٤.

لمحة عن هوبلو

هوبلو شركة سويسريّة لصناعة الساعات، يعود تأسيسها إلى عام ١٩٨٠ ويقع مقرّها في بلدة نيون في سويسرا. عند ابتكار أول ساعة لها على الإطلاق، جمعت هذه الشركة، التي تتّسم جوهريًا بأسلوب ثوري، ما بين الذهب وحزام مطّاطي في ساعة استُلهم تصميم علبتها من كوّة السفينة (وهو ما تعنيه كلمة hublot باللغة الفرنسية). كانت تلك بداية فنّ الانصهار الذي يجمع بين التقاليد، الابتكار، البراعة الحرفيّة، العوالم المختلفة، والمهارات المتنوّعة. وقد أصبح هذا الأخير البصمة الجماليّة والتقنيّة للعلامة.

في عام ٢٠٠٥، ترسّخت هذه الهويّة مع ساعة بيغ بانغ التي عكست تمتّع الدار بدراية فنيّة منقطعة النظير من حيت التعقيدات، آليات الحركة المصنّعة في مشاغلها، واستخدامها لأحدث المواد. فقد جرى تطوير كلّ من الكربون، التيتانيوم، السيراميك والصفير إلى مستويات قصوى من التقدّم التقني في إطار صناعة هذا الموديل.

يتلخّص هذا النهج المبتكر والعالي الجودة في صناعة الساعات بفلسفة الدار المتمثّلة في شعار "كُن أولًا، فريدًا ومختلفًا". وقد أدى تدريجيًا إلى ظهور مجموعات أخرى ذات تصاميم مبتكرة: كلاسيك فيوجن، سبيريت أوف بيغ بانغ، سكوير بانغ وManufacture Pieces. تستند هذه المجموعات إلى مستويات عالية من البراعة الحرفيّة، من حيث المواد التي توليها هوبلو أهمية كبيرة (كذهب ماجيك غولد، والسيراميك والصفير بالألوان الزاهية) وكذلك من حيث آليّات الحركة التي من صنع الدار (أونيكو كرونوغراف،Meca-10 والتعقيدات المتقدّمة كالتوربيون، مكرّر الدقائق كاثيدرال مينوت ريبيتر، وآليّات الحركة الخاصة بساعات Manufacture Pieces).

كما يتّسع عالم هوبلو ليضمّ شراكات قويّة تشمل رياضة كرة القدم. وقد أصبحت عبارة "Hublot Loves Football"، أو "هوبلو تحبّ كرة القدم"، الشعار المعتمد للدار في أهمّ الأحداث الرياضيّة في العالم (ككأس العالم لكرة القدم، الدوري الإنجليزي الممتاز، دوري أبطال أوروبا، كأس الأمم الأوروبيّة) ومن خلال سفرائها. ويمتدّ حبّ الدار من كرة القدم إلى الفنّ، التصميم، الموسيقى، الرياضة، المطاعم الفاخرة، والإبحار. ختامًا، يعكس انخراط هوبلو في مشاريع بيئية مشتركة من خلال مبادرة SORAI وسفينة Polar Pod، قلقها إزاء القضايا الراهنة.

جدير بالذكر أيضًا أنّ أكثر من ١٤٠ بوتيكًا حول العالم تجسّد حماسة هوبلو وقيمها، بالإضافة إلى موقع التجارة الإلكترونية Hublot.com الخاص بالدار.

BIG BANG TOURBILLON CARBON SR_A by Samuel Ross

الرقم المرجعي العلبة ظهر العلبة الإطار

428.NQ.0100.RX.SRA24 إصدار محدود من ٥٠ قطعة تيتانيوم مسفوع مجهريًا لامع وكربون

رمادي مصنفر القطر: ٤٤مم السماكة: ١٣.٧٥مم مقاومة الماء: ٣ وحدات ضغط جوي / ٣٠ مترًا تيتانيوم مصقول تيتانيوم مصقول وتيتانيوم مسفوع مجهريًا لامع

القرص آلية الحركة الحزام والقفل السعر من كريستال الصفير، يحمل مؤشرا الساعة ٤ والساعة ٧

مادة SuperLuminova باللون

الأزرق الداكن ويحمل مؤشر الساعة ٩ مادة

SuperLuminova باللون الأزرق

الفاتح HUB6035 حركة توربيون هيكليّة (٧٬١٧مم) ذاتية التعبئة

من صنع هوبلو، مزوّدة بدوّار صغري التردّد: ٣ هرتز (٢١,٦٠٠ ذبذبة/الساعة) احتياطي الطاقة: ٧٢ ساعة عدد الأجزاء: ٢٦٤ الجواهر: ٢٦ الحزام الأول: من المطاط الناعم باللون

الأزرق الداكن الحزام الإضافي: من المطاط الناعم باللون

الأسود 130'000.00 CHF 149'000.00 EUR 143'000.00 USD 124'000.00 GBP

الصورة -https://mma.prnewswire.com/media/2572543/428_NQ_0100_RX_SRA24_BOX_HR_B_DIGITAL_1_original.jpg

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2572544/428_NQ_0100_RX_SRA24_BOX_HR_B_DIGITAL_2_original.jpg

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2572545/428_NQ_0100_RX_SRA24_CU_HR_B_DIGITAL_1_original.jpg

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الشعار - https://mma.prnewswire.com/media/1765293/5057692/Hublot_Logo.jpg