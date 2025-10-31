سال" تُعلن أول حضور دولي عبر شراكة استراتيجية مع Tam Group لتوسيع عمليات الشحن الجوي بين المملكة والصين

سنغافورة, 31 أكتوبر / تشرين أول 2025/PRNewswire/ -- وقّعت شركة سال للخدمات اللوجستية، الرائدة وطنياً في مجال مناولة الشحن، والحلول اللوجستية، وإدارة سلاسل الإمداد في المملكة العربية السعودية، اتفاقية استراتيجية مع مجموعة تام "TAM Group" بهدف تعزيز عمليات الشحن الجوي بين الصين والمملكة، وذلك على هامش معرض النقل اللوجستي لجنوب شرق آسيا في سنغافورة، أحد أبرز الفعاليات الدولية في قطاع النقل والخدمات اللوجستية، وبحضور نخبة من قادة القطاع حول العالم.

"SAL” Announces Its First International Expansion Through a Strategic Partnership with “TAM Group” to Enhance Air Cargo Operations Between Saudi Arabia and China

وتأتي هذه الشراكة لتدعم أول حضور دولي لشركة سال في السوق الصيني عبر مجموعة تام، كخطوة نوعية نحو التوسع في أحد أكبر وأهم الأسواق العالمية في قطاع الخدمات اللوجستية. وستعمل الجهتان على توحيد قدراتهما لتطوير خدمات ممر التجارة بين الصين والمملكة، وتلبية الطلب المتزايد في قطاعات متعددة، وفي مقدمتها التجارة الإلكترونية، إضافة إلى إيجاد حلول شحن مبتكرة تعزز كفاءة الحركة التجارية وتفتح آفاقاً جديدة للنمو.

وتعد الصين مركزاً رئيسياً للتجارة العالمية ومحوراً محورياً لسلاسل الإمداد الدولية، ما يجعل هذه الشراكة خطوة استراتيجية نحو دعم تكامل سلاسل الإمداد وتعزيز موقع المملكة كمركز لوجستي عالمي، تحقيقًا لمستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية ورؤية السعودية 2030.

وبهذه المناسبة، قال سعادة الأستاذ عمر حريري، الرئيس التنفيذي لشركة سال: "امتدادًا لمسيرة سال في تنفيذ استراتيجيتها التوسعية، نفخر بإعلان أول تواجد دولي للشركة في الصين، أكبر سوق مصدّر في العالم، عبر شراكتنا مع مجموعة تام. وسنعمل من خلال هذا التعاون على تمكين الشركات الصينية من التوسع في السعودية والاستفادة من موقعها الاستراتيجي للتوزيع العالمي، عبر حلول سال المتكاملة. يمثل هذا التوسع خطوة محورية في تعزيز الربط التجاري بين المملكة والصين ودعم التدفقات التجارية العالمية، بما يشمل تمكين النمو المتسارع في قطاع التجارة الإلكترونية بين البلدين."

من جهته، قال السيد ألفين تام، نائب الرئيس الأول للشؤون التجارية لمجموعة تام: "نفخر بالتعاون مع شركة سال، الاسم الرائد في قطاع الخدمات اللوجستية بالمملكة. وستتيح لنا هذه الاتفاقية تسخير خبراتنا الدولية إلى جانب القدرات التشغيلية المتقدمة لشركة سال لتطوير شبكات الشحن الجوي وتوسيع نطاق الربط بين المملكة والأسواق العالمية."

وتعكس هذه الاتفاقية التزام سال ببناء شراكات دولية استراتيجية تدعم توسعها في الأسواق العالمية، وتسهم في تعزيز قدرات قطاع الشحن الجوي بالمملكة وترسيخ مكانتها كمركز عالمي محوري للتجارة والخدمات اللوجستية.

نبذة عن " "TAM Group:شركة عالمية متخصصة في خدمات المبيعات والتمثيل العام للشحن الجوي وتُعتبر شريكًا موثوقًا لدى كبرى شركات الطيران حول العالموتتميز بمرونتها وقدرتها على التكيّف مع متطلبات الشركاء في مختلف الأسواق العالمية، من خلال تقديم حلول مخصصة تسهم في دعم رؤى عملائها وتطوير عملياتهم. كما تلتزم الشركة بتوسيع نطاق خدماتها وابتكار حلول جديدة الخدمات اللوجستية عالميًا.

