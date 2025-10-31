"سال" توقّع اتفاقية شراكة استراتيجية مع "طيران الصين للشحن الجوي" لدعم الشحنات الجوية بين الصين والمملكة

شنغهاي, 31 أكتوبر / تشرين أول 2025/PRNewswire/ -- وقّعت شركة سال للخدمات اللوجستية، الشركة الوطنية الرائدة في تقديم مناولة الشحنات والحلول اللوجستية وحلول سلاسل الإمداد في المملكة اتفاقية استراتيجية مع طيران الصين للشحن الجوي التابعة لـ "China Eastern Airlines Logistics" والتي تندرج تحت مجموعة "China Eastern Airlines Group" لتقديم حلول متكاملة من الخدمات الأرضية والشحن الجوي، وذلك بهدف تعزيز الكفاءة التشغيلية وتسهيل حركة الشحنات بين السوق السعودي والصيني.

SAL Signs Strategic Agreement with China Cargo Airlines to Enhance Air Trade Between Saudi Arabia and China

بموجب هذه الاتفاقية، ستقدّم سال خدمات متكاملة لدعم التوسع الكبير والنمو المتسارع في حركة التجارة الجوية بين المملكة والصين. وتمثل هذه الشراكة خطوة استراتيجية مهمة نحو تعزيز التدفقات التجارية التي تخدم العديد من القطاعات، بما في ذلك التجارة الإلكترونية، مع توفير حلول لوجستية موثوقة تلبي تطلعات العملاء والشركاء الدوليين .

إلى جانب خدمات الشحن الجوي، ستوظّف سال خبرتها الواسعة في عمليات المناولة الأرضية بمطارات المملكة، إضافة إلى قدراتها اللوجستية المتقدمة، لتمكين شركة China Cargo Airlines من التوسع والنمو داخل السوق السعودي. ومن خلال الاستفادة من المزايا التنافسية الفريدة للمملكة وموقعها الجغرافي الاستراتيجي، ستضيف سال قيمة مضافة عبر تحسين كفاءة مناولة الشحنات، وتسهيل الإجراءات، وتوفير بنية تحتية لوجستية عالمية المستوى، بما يعزز مكانة المملكة كبوابة رئيسية للتجارة بين آسيا والشرق الأوسط والعالم.

أوضح سعادة الرئيس التنفيذي لشركة سال أ. عمر حريري في هذه المناسبة: " تأتي هذه الاتفاقية لتؤكد دور سال المحوري لتعزيز حضورها الدولي وتوسيع شبكة شراكاتها العالمية عبر دعم التجارة المتنامية بين المملكة وجمهورية الصين. سنعمل على توفير حلول متكاملة للشحن الجوي والمصممة خصيصًا لاحتياجات العميل، بما يضمن أعلى مستويات السرعة والأمان في نقل الشحنات بين البلدين، ويعزز مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي."

ومن جانبه، أكد السيد لين يونغ، نائب الرئيس لشركة طيران الصين للشحن الجوي قائلاً: "التعاون مع سال يعكس التزامنا بتطوير شبكة شحن جوي أكثر كفاءة وموثوقية في المنطقة. نحن على ثقة بأن هذه الاتفاقية ستعزز من عملياتنا وتدعم الربط التجاري بين آسيا والشرق الأوسط بما يحقق قيمة مضافة لعملائنا العالميين."

وتعكس هذه الشراكة التزام "سال" بدعم التجارة العالمية عبر توفير حلول لوجستية متقدمة بمعايير عالمية، بما يسهم في ترسيخ مكانة المملكة كمحور رئيسي للتجارة والخدمات اللوجستية.

الصورة: https://mma.prnewswire.com/media/2810632/SAL_Agreement