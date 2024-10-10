سامر الخالدي يتولى قيادة HFM كرئيس إقليمي لتطوير الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

إيبين، موريشيوس, 10 أكتوبر 2024 / PRNewswire / -- في خطوة استراتيجية، يسر شركة HFM العالمية للتداول عبر الإنترنت والعلامة التجارية لمجموعة HF Markets Group جنبًا إلى جنب مع HF Markets، أن تعلن عن انضمام سامر الخالدي إلى فريقها كرئيس إقليمي جديد لتطوير الأعمال في سوق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. بسنواته الطويلة من الخبرة عالية المستوى، فإن سامر ليس غريبًا عن تفاصيل القطاع المالي. هذا التوظيف هو بمثابة بيان بأن HFM تضاعف التزامها بتقديم خدمات جوهرية لعملائها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وقال المتحدث باسم HFM: "إن انضمام سامر الخالدي إلى متن فريقنا هو فوز مطلق بالنسبة لنا. إن معرفته الواسعة بمشهد الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هي بالضبط ما نحتاجه بينما نستهدف المزيد من الابتكار وتحسين جودة خدماتنا. ستكون قيادة سامر أساسية في فتح فصل جديد من النمو لدينا. وبقيادته، نحن مستعدون لرفع مستوى استراتيجياتنا وتعزيز مكانة HFM في الشرق الأوسط".

الحلول المتطورة لـ HFM

منذ عام 2010، لم ترضَ HFM بكونها مجرد اسم آخر في العالم المالي. تقدم الشركة خدمات في أكثر من 180 دولة، وتوفر مجموعة قوية من عقود الفروقات (CFDs) ومنصات التداول مثل MetaTrader و منصة HFM لتلبية احتياجات العملاء. يتمتع المتداولون أيضًا بتنفيذ فائق السرعة، وعمولات معدومة، وميزة التداول بالنسخ. علاوة على ذلك، لدى HFM حساب مصمم لكل نوع من المتداولين، وهي Cent وZero وPro وPremium.

أضاف المتحدث الرسمي في تعليقه على الطريق نحو الأمام: "إن انضمام سامر هو البداية فقط. نحن نتطلع إلى إحداث ضجة في الشرق الأوسط، وزراعة الابتكار مع إبقاء احتياجات العميل في مقدمة أولوياتنا. هدفنا هو تقديم حلول تداول لا مثيل لها وتوسيع نطاق وصولنا إلى أبعد من ذلك. يمكن للمتداولين في المنطقة أن يتوقعوا منا أن نبقى صادقين في وعدنا بتقديم خدمات من الدرجة الأولى بينما نكتشف أيضًا طرقًا جديدة للنمو".

نُبذة عن HFM

تمكنت HFM، التي تخضع لتنظيم 7 سلطات، بما في ذلك FCA وFSCA وCMA، من توكيد نفسها كرائدة في صناعة التداول العالمية. مع قاعدة قوية من العملاء تتجاوز 2.5 مليون حساب عميل، عملت الشركة على بناء سمعة كشريك موثوق في رحلة التداول. يظهر تركيز الشركة على التكنولوجيا المتقدمة من خلال عروضها التي تشمل استضافة VPS والعروض الترويجية والأصول القابلة للتداول واسعة النطاق ومجموعة من الأدوات التعليمية، مما يجعلها خيارًا مثاليًا للمتداولين باختلاف مستويات خبرتهم.

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