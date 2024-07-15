سامسونج ترتقي بحدود الذكاء الاصطناعي للهواتف المحمولة عبر تقديم عروض استثنائية عند الطلب المسبق لأحدث أجهزتها في الإمارات

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Samsung

15 يوليو, 2024, 14:03 AST

  •  العملاء الذين يطلبون مسبقاً هاتفي  Z Fold6 و Galaxy Z Flip6 وساعات Galaxy Watch Ultra, Galaxy Watch 7  وسماعات Buds3 و Galaxy Buds3 Pro سيحصلون على العديد من الهدايا والمزايا الحصرية
  •  بعد نجاح تجربة Galaxy AI التي تم الكشف عنها في وقت سابق من هذا العام، تقود سامسونج الآن فصلاً جديداً من تقنيات الذكاء الاصطناعي للهواتف المحمولة مع إطلاق أحدث أجهزتها

دبي، الإمارات العربية المتحدة, 15 يوليو / تموز 2024 /PRNewswire/ -- كشفت شركة سامسونج جلف للإلكترونيات عن تقديم العديد من المزايا الاستثنائية عند الطلب المسبق لشراء أحدث الأجهزة الرئيسية التي تم إطلاقها في الحدث العالمي Galaxy Unpacked  في باريس. ويمكن للعملاء في دولة الإمارات العربية المتحدة الاستفادة من عروض حصرية مميزة عند الطلب المسبق لأي من هاتفي Galaxy Z Fold6 و Galaxy Z Flip6 وساعتي Galaxy Watch Ultra وWatch7 Galaxy وسماعات Buds3 Galaxy  و Galaxy Buds3 Pro.

 

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Samsung pushes boundaries of Mobile AI in UAE with attractive pre-launch benefits for its latest flagship devices
Samsung pushes boundaries of Mobile AI in UAE with attractive pre-launch benefits for its latest flagship devices

 

وبعد نجاح تجربة Galaxy AI التي تم الكشف عنها في وقت سابق من هذا العام، تقود سامسونج الآن فصلاً جديداً من تقنيات الذكاء الاصطناعي للهواتف المحمولة مع إطلاق مجموعتها المتنوعة من أجهزة الهواتف المحمولة القابلة للطي. وتستفيد سلسلة Galaxy Z من مزايا التصميم الفريدة والتي تتيح للعملاء مجموعة من تجارب الهواتف المحمولة المبتكرة، سواء باستخدام الشاشة الواسعة لجهازGalaxy Z Fold ، أو شاشة FlexWindow في هاتف Galaxy Z Flip، أو نمط FlexMode الفريد. ومن المتوقع أن توفر الأجهزة الجديدة المزيد من الفرص لاستخدام قدرات الذكاء الاصطناعي، مما يبشر بعصر جديد من الاتصال والإنتاجية والإبداع.

وفي هذه المناسبة، قال فادي أبو شمط، مدير مجموعة الهواتف المحمولة في سامسونج جلف للإلكترونيات: "يسرنا طرح الجيل الجديد من عائلة Galaxy في أسواق دولة الإمارات. إذ يمثل هاتفا Galaxy Z Fold6  وGalaxy Z Flip6  ذروة الابتكار في مجال الهواتف الذكية بجمعهما أحدث قدرات الذكاء الاصطناعي وتقنيات الأجهزة القابلة للطي معاً. بينما ترتقي ساعة Galaxy Watch Ultra  و  Galaxy Watch7 الجديدة بمفاهيم الصحة واللياقة البدنية المدعومة بالذكاء الاصطناعي إلى آفاق جديدة، ويوفر الجيل الثالث من سماعات  Galaxy Budsالمعززة بتجربة  Galaxy AIترجمة صوتية في الوقت الفعلي بدون الحاجة إلى النظر إلى شاشة الهاتف حتى. علاوة على ذلك، تساهم عروضنا الحصرية عند الطلب المسبق في تسهيل حصول الجميع على أجهزتهم المفضلة بقيمة جيدة مقابل السعر."

وسيحصل العملاء الذين يطلبون شراء هواتف Galaxy Z Fold6 و Galaxy Z Flip6مسبقاً على العديد من الهدايا والمزايا الحصرية. وسيتوفر هاتف Galaxy Z Fold6 بتشكيلة من الألوان المميزة[1] مثل الأسود والأبيض، بينما سيتوفر هاتف Z Flip6 Galaxy بألوان الأسود، والأبيض، والخوخي، وذلك حصرياً من موقع samsung.com.

ولعشاق اللياقة البدنية ومحبي التكنولوجيا، يتيح لهم الحجز لشراء ساعة Galaxy Watch Ultra الحصول على سماعات Galaxy Buds2 Pro مجاناً بالإضافة إلى 10 أضعاف نقاط مكافآت سامسونج.

وتفتح سامسونج كذلك باب الطلب المسبق على ساعة  Galaxy Watch7 التي تجمع بين جمال التصميم والوظائف العملية، وسيحصل العملاء الذين يحجزون لشراء هذه الساعة على جهاز تحديد أماكن المقتنيات Galaxy SmartTag2 مجاناً مع شاحن سريع للسفر (Travel Adapter) و10 أضعاف نقاط مكافآت سامسونج. وتقدم الشركة لعشاق التجارب الصوتية الغامرة عرضاً جذاباً عند الطلب المسبق لسماعات Galaxy Buds3 وBuds3 Pro Galaxy، حيث يحصلون عند طلبها على جهاز Galaxy SmartTag2 مجاناً بالإضافة إلى 10 أضعاف نقاط مكافآت سامسونج.

علاوة على ذلك تحصل جميع الطلبات المسبقة على تغطية مجانية لضمان Samsung Care+ لمدة عام واحد.

ولأولئك المهتمين بشراء عدة أجهزة معاً، يوفر عرض الشراء المتعدد خصماً يصل إلى 30% عند شراء ساعة  Galaxy Watch Ultra و Galaxy Watch7 وسماعات Galaxy Buds3 وBuds3 Pro Galaxy الجديدتين مع أحد هاتفي Galaxy Z Fold6  أو Galaxy Z Flip6 ، حصريا ً على موقع Samsung.com.

يمكن للعملاء زيارة موقع samsung.com على الفور للاستفادة من عروض الطلب المسبق الاستثنائية والحصول على أجهزتهم من الجيل الجديد.

الطراز

السعر

Galaxy Z Fold6  (1 تيرابايت)

 8,699درهم

Galaxy Z Fold6  (512 جيجابايت)

7,699 درهم

Galaxy Z Fold6  (256 جيجابايت)

 7,199 درهم

Galaxy Z Flip6  (512 جيجابايت)

4,799 درهم

Galaxy Z Flip6  (256 جيجابايت)

  4,299درهم

Galaxy Watch Ultra

2,499 درهم

Galaxy Watch7 44mm LTE

 1,449 درهم

Galaxy Watch7 44mm BT

1,249 درهم

Galaxy Watch7 40mm LTE

 1,349 درهم

Galaxy Watch7 40mm BT

 1,149 درهم

Galaxy Buds3 Pro

819 درهم

Galaxy Buds3

589 درهم

نبذة حول شركة سامسونج للإلكترونيات المحدودة

تعتبر شركة سامسونج رائداً عالمياً ملهماً يساهم في رسم معالم المستقبل من خلال أفكار وتقنيات ثورية مبتكرة. وتعمل الشركة على إعادة صياغة عالم أجهزة التلفاز والهواتف الذكية والأجهزة القابلة للارتداء والأجهزة اللوحية والأجهزة المنزلية وأنظمة الشبكات وشرائح الذاكرة، والمسابك، ونظام إل إس إي وحلول الإضاءة إل إي دي LED، لتقديم تجربة متصلة وموحّدة عبر منظومة SmartThings والتعاون المفتوح مع الشركاء. للحصول على أحدث الأخبار يرجى زيارة غرفة أخبار سامسونج من خلال الرابط: https://news.samsung.com/mena

[1] قد يختلف توفر الألوان لسلسلة Galaxy Z حسب السوق أو المنطقة أو مزود خدمات الاتصالات

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2461206/Samsung.jpg

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