سامسونج تضع تعريفاً جديداً للذكاء الاصطناعي مع إطلاق هاتفي Galaxy Z Fold6 و Galaxy Z Flip6

جودة الصوت

UHQ* 24bit Hi-Fi** الصوت المحيطي 360 درجة مع Direct Multi-Channel*** **الصوت عالي الجودة حتى 24 بت / 96 كيلو هرتز متوفر في سلسلة Galaxy S24، S23، Z Fold6، Z Flip6، Z Fold5، Z Flip5 وسلسلة Tab S9 مع One UI 6.1.1 أو أحدث. قد يتم دعم أجهزة إضافية في المستقبل. **الصوت عالي الجودة بدقة 24 بت يتطلب أجهزة Galaxy من سامسونج تعمل بنظام OneUI 4.0 أو أحدث، وسماعات Galaxy Buds3. قد تختلف إمكانية دعم الصوت عالي الجودة 24 بت حسب التطبيق. ***تدعم إصدارات Android One UI 4.1.1 أو أحدث Direct Multi-channel، ويدعم الصوت المحيطي 360 درجة One UI 3.1 أو أحدث.