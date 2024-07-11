سامسونج تضع تعريفاً جديداً للذكاء الاصطناعي مع إطلاق هاتفي Galaxy Z Fold6 و Galaxy Z Flip6

تعرف على Galaxy AI الذي تم تطويره من خلال عامل الشكل القابل للطي الفريد لسلسلة Galaxy Z ومنظومة Galaxy المتصلة

سامسونج تدعو عشّاقها حول العالم للانغماس في تجربة سمعية فريدة مع سماعات Galaxy Buds3 Pro المعززة بتقنيات الذكاء الاصطناعي

باريس, 11 يوليو 2024 /PRNewswire/ -- أعلنت شركة سامسونج للإلكترونيات اليوم عن هاتفيها الجديدين كلياً Galaxy Z Fold6 وGalaxy Z Flip6، إلى جانب Galaxy Buds3 وGalaxy Buds3 Pro في فعالية Galaxy Unpacked في باريس.

Samsung Galaxy Z Fold 6 and Z Flip 6 Elevate Galaxy AI to New Heights

وأحدثت سامسونج هذا العام ثورة في مجال الذكاء الاصطناعي المحمول من خلال أجهزة Galaxy AI[1] الاستثنائية. ومع إطلاق سلسلة Galaxy Z الجديدة، تفتح سامسونج فصلاً جديداً لتقنيات Galaxy AI من خلال الاستفادة من أشكالها المتنوعة والمرنة التي صُممت بعناية لتوفير تجربة استخدام فريدة للهواتف المحمولة. ومن خلال الشاشة الكبيرة لهاتف Galaxy Z Fold، وميزة FlexWindow في Galaxy Z Flip، ووضع FlexMode المبتكر، وغيرها من المزايا الحديثة، تفتح الأجهزة Galaxy Z Fold6 و Flip6 المزيد من الإمكانات لتحقيق الاستفادة القصوى من قدرات الذكاء الاصطناعي. وانطلاقاً من إرث سامسونج الغني بالابتكارات في مجال تصميم الأجهزة، تقّدم أجهزة Galaxy AI القابلة للطي تجربة مميزة تتسم بالذكاء والمرونة، ما يُسهم في تسريع ظهور عصر جديد من التواصل والإنتاجية والإبداع.

وصرّح تي إم روه، رئيس وحدة أعمال "Mobile eXperience Business" لدى شركة سامسونج للإلكترونيات: "ساعدنا تاريخ سامسونج الحافل بالابتكارات في ترسيخ مكانتنا في مجال الأجهزة المحمولة من خلال ابتكار الشكل القابل للطي وإطلاق عصر الذكاء الاصطناعي المحمول. الآن، نحن متحمسون لدمج هذين التقنيتين المتكاملتين، وإطلاق العنان لإمكانات جديدة لمستخدمينا حول العالم. وتلبي أجهزتنا القابلة للطي احتياجات المستخدمين المختلفة، ومن خلال التقنيات المتطورة لـGalaxy AI، تقدم سامسونج تجربة فريدة من نوعها."

وأسفر التفكير الابتكاري المستمر لدى سامسونج في مجال الأجهزة القابلة للطي عن إبتكار سلسلة Galaxy Z الأنحف والأخف وزناً على الإطلاق، والتي تم تصميمها بعناية فائقة من أجل سهولة الحمل. ويمنح التصميم المتناغم، المزود بحافة مستقيمة وناعمة، لمسة جمالية أنيقة ورفيعة، في حين أن النسبة الجديدة للشاشة إلى الهيكل في Galaxy Z Fold6 توفر تجربة مشاهدة أكثر طبيعية. وتتجاوز التحسينات مجرد التحسينات الجمالية، حيث تم تصميم أحدث سلسلة Galaxy Z لتوفير مزيد من المتانة، ما يوفر للعملاء راحة البال. ويوزع الهيكل القابل للطي المعزز بحافة قابلة للطي مقواة تأثير القوى الخارجية بشكل فعال، ما يخفف من احتمالية التلف، وتساهم الطبقات المحسّنة للشاشة في تحسين المرونة دون المساس بالسلامة الهيكلية. كما تم تجهيز أحدث سلسلة Galaxy Z أيضاً بطبقة من سبيكة الألومنيوم المتطورة Armor Aluminum[2] وزجاج [3]Corning® Gorilla® Glass Victus® 2 المعزز، ما يجعلها السلسلة الأكثر متانة من Galaxy Z حتى الآن.

وتتمتع سلسلة Galaxy Z الجديدة ليس فقط بالموثوقية، ولكن أيضاً بالقوة والمتانة، حيث تم تزويد كل من Galaxy Z Fold6 و Flip6 بمعالج 4]]Snapdragon® 8 Gen 3[ Mobile Platform for Galaxy المتطور، وهو أفضل معالج Snapdragon للهواتف الذكية حتى الآن. ويجمع هذا المعالج بين أداء متفوق للوحدة المركزية "CPU" ووحدة معالجة الرسومات "GPU" ووحدة المعالجة العصبية (NPU). وتم تحسينه خصيصاً للتعامل مع ميزات الذكاء الاصطناعي، ما يوفر أداءً رسومي محسن وأداء عام أفضل. وللحفاظ على هذا الأداء القوي، تم تحديث نظام التبريد أيضاً، فقد حصل Galaxy Z Fold6 على غرفة بخار أكبر، بينما يتميز Galaxy Z Flip بغرفة بخار للمرة الأولى.

Galaxy Z Fold6: إنتاجية أكبر بفضل الشاشة الكبيرة المعززة بتقنيات الذكاء الاصطناعي

يوفر هاتف Galaxy Z Fold6 مجموعة من الميزات والأدوات المدعومة بالذكاء الاصطناعي التي تساهم في الاستفادة من حجم الشاشة الكبيرة وتحسين الإنتاجية بشكل كبير.

على سبيل المثال، تتيح ميزة "Note Assist[5]" في تطبيق الملاحظات في سامسونج ترجمة وتلخيص النصوص، كما أنها توفر ميزة التنسيق التلقائي لملاحظات الاجتماع البسيطة والسهلة. وعلاوة على ذلك، تتيح ميزة النسخ الصوتي الجديدة الفرصة للمستخدمين إمكانية النسخ والترجمة وتلخيص التسجيلات الصوتية مباشرة داخل تطبيق الملاحظات. وفيما يتعلق بملفات PDF، فإن ميزة الترجمة التركيبية تسمح لك ترجمة النصوص بدقة داخل تطبيق الملاحظات[6]، بما في ذلك النصوص الموجودة في الصور والرسوم البيانية. كما قامت شركة سامسونج بتطوير ميزة جديدة تحمل اسم "المؤلف" أو [7]Composer، تعمل على توليد نصوص مقترحة للمستخدم اعتماداً على كلمات مفتاحية بسيطة، والتي يُمكن استخدامها بسهولة في البريد الإلكتروني والمنصات الاجتماعية المدعومة. وما يميز "المؤلف" بشكل خاص، هو قدرته على تحليل نبرة المستخدم من خلال مراجعة منشوراته السابقة على وسائل التواصل الاجتماعي، ومن ثم توليد نصوص متسقة مع هذه النبرة. وبذلك، يُصبح إنشاء المحتوى على المنصات الاجتماعية عملية أكثر سلاسة وتلقائية للمستخدمين. وأخيراً، تم تعزيز تجربة استخدام القلم الرقمي [8]S Pen بشكل كبير لتتوافق مع ميزات الذكاء الاصطناعي Galaxy AI على شاشة Galaxy Z Fold6. ففي ميزة "الرسم إلى صورة" أو "Sketch to image"[9]، يمكنك إنشاء لوحات فنية متطورة عن طريق توليد خيارات للصور من خلال مجرد الرسم على الصور في تطبيق المعرض أو الملاحظات.

ويمكّنك هاتف Galaxy Z Fold6 من سامسونج من تطوير طريقة عملك وترفيهك والاطلاع على المعلومات، وذلك بفضل الشراكة الطويلة الأمد بين سامسونج وGoogle. وقد تم دمج أحدث تطبيق [10]Gemini من Google بشكل كامل في سلسلة هواتف Galaxy Z الجديدة، ما يمنح المستخدمين مساعداً ذكياً لمساعدتهم أينما كانوا. وبمجرد التمرير على حافة الشاشة أو النطق بعبارة "Hey Google"، يمكنك استدعاء Gemini والحصول على المساعدة في الكتابة والتعلّم والتخطيط. وتمّ دمج Gemini مع بعض تطبيقات Google الأكثر شعبية، ما يسهّل على المستخدم تنظيم رحلة سفر مثالية من خلال الحصول على معلومات حول الرحلات الجوية والحجوزات الفندقية في الوقت الفعلي، إضافة إلى استكشاف الأماكن السياحية والمسارات الأفضل باستخدام خرائط Google. وعلى سبيل المثال، في حال رغب المستخدم في الحصول على معلومات مفصلة عن فيديو موسيقي لفنان كوري أثناء مشاهدته على شاشة Galaxy Z Fold6 الكبيرة، يمكنه الوصول إلى واجهة Gemini في وضع الشاشة المنقسمة ومن ثم طرح الأسئلة. وإذا كان يرغب في معرفة من هو الفنان في الفيديو، فما عليه سوى الضغط مطوّلاً على زر الشاشة الرئيسية والتمرير أو النقر على العنصر المراد البحث عنه، وستقدم ميزة Circle to Search[11] نتائج البحث الفورية.

كما عززت تقنية Galaxy AI من سامسونج أيضاً التواصل بشكل أكثر سلاسة على هاتف Galaxy Z Fold6، وبالاستفادة من التصميم المتميز ذو الشاشتين، طورت سامسونج ميزة "المترجم" أو "Interpreter"[12] مع وضع محادثة جديد يتيح للمستخدمين عرض الترجمات بطريقة طبيعية على كلا الشاشتين الرئيسية والثانوية، ما يسهّل عملية التواصل. كما أنه يوفر ترجمة أحادية الاتجاه، حتى تتمكن من الفهم بسهولة عند الاستماع أثناء المحاضرات أو أي نوع آخر من العروض التقديمية. كما توفر الميزة إمكانية الترجمة الأحادية الاتجاه، ما يساعد المستخدمين على فهم المتحدث بسهولة أثناء المحاضرات والعروض التقديمية. كما توسع سامسونج أيضاً خدمة الترجمة الفورية Live Translate[13] التي تترجم المكالمات الهاتفية مباشرة على الجهاز في الوقت الفعلي لتشمل تطبيقات الطرف الثالث المشهورة بجانب تطبيق المكالمات الخاص بسامسونج.

وتزيد ميزة ProVisual Engine المدعومة بالذكاء الاصطناعي على Galaxy Z Fold6 من مستوى إبداع المستخدمين في كل مراحل التصوير والتحرير والعرض، وتساعد تجربة تعديل الصور المتطورة بمساعدة ميزة [14[Photo Assist على الشاشة الكبيرة على إنشاء محتوى احترافي بسهولة. كما يقدم [15]Portrait Studio مجموعة متنوعة من أنماط الصور الشخصية مثل الكرتون ثلاثي الأبعاد أو اللوحات المائية لمزيد من الإمكانات الإبداعية. وإذا أردت الاستمتاع بكل ثانية بنظرة أكثر تفصيلاً، فإن ميزة [16]Instant Slow-mo تتيح لك إبطاء الفيديو على الفور عبر إنشاء إطارات إضافية مع الحفاظ على تجربة مشاهدة سلسة. كما يمكنك حفظ مقاطع الفيديو أو مشاركتها مباشرةً مع العائلة والأصدقاء ليستمتعوا بها أيضاً.

ولا يقتصر دور Galaxy Z Fold6 على إمكانية إنشاء المحتوى فحسب، بل يتيح للمستخدم أيضاً الاستمتاع به، حيث يوفر تجربة ألعاب محسَّنة بشكل كبير، مدعومة بمجموعة شرائح قوية وغرفة بخار أكبر بمقدار 1.6x، ما يُتيح للمستخدمين اللعب لفترات أطول مع الحفاظ على أداء ممتاز. كما تتميز الرسومات بالحيوية والواقعية بفضل تقنية "Ray Tracing"، والتي تظهر بشكل أكثر إبهاراً على شاشة عرض قياس 7.6 بوصة[17] ذات السطوع الفائق الذي يصل إلى 2,600 نت، ما يُوفر تجربة ألعاب أكثر واقعية.

Galaxy Z Flip6: تجارب فريدة مخصصة لك بالكامل

ويعمل Galaxy Z Flip6 على تحسين قابلية الحمل وتقديم مجموعة من ميزات التخصيص والإبداع الجديدة لتتمكن من الاستفادة القصوى من كل لحظة.

وتم تحسين شاشة [18]Super AMOLED FlexWindow بحجم 3.4 بوصة مرة أخرى، ما يتيح لك الاستفادة من وظائف مساعد الذكاء الاصطناعي دون الحاجة إلى فتح الجهاز. وبالنسبة للمستخدمين الذين يحتاجون إلى التواصل أثناء التنقل، يمكنهم الرد على الرسائل النصية باستخدام "الردود المقترحة" أو Suggested replies[19] التي تحلل رسائلك الأخيرة وتقترح ردوداً مناسبة لك. باستخدام Galaxy AI، ستتمكن من الاستفادة الكاملة من جهازك، وتتوفر العديد من هذه الميزات المريحة على شاشة FlexWindow. توفر شاشة FlexWindow إمكانية الوصول إلى تحديثات [20]Samsung Health والإشعارات، كما تتيح لك اختيار الأغنية التالية التي تريد الاستماع إليها على تطبيق الموسيقى الخاصة بك. وبالإضافة إلى ذلك، تقدم FlexWindow المزيد من التطبيقات المصغرة "Widgets"، وتتيح لك التحقق من المعلومات من أكثر من تطبيق مصغر في الوقت نفسه.

ولا يكتمل Galaxy Z Flip دون تقديم مجموعة متنوعة تتيح لك تخصيص جهازك بالطريقة التي تفضلها. فباستخدام ميزة "Photo [21]Ambient" المدعومة بالذكاء الاصطناعي، ستتغير خلفية شاشتك تلقائياً وفقاً للوقت والطقس. وبمساعدة خيارات تخطيط الشاشة المقترحة، يمكنك بسهولة إنشاء مظهر موحد ومنسجم للجهاز من خلال تحليل الصورة الخلفية وضبط عناصر مثل موضع الساعة ولون الإطار.

ولا يتوقف الإبداع عند حدود شاشة FlexWindow فحسب، إذ تواصل FlexCam تقديم أكثر تجارب التصوير تنوعاً وتفتح آفاقاً إبداعية جديدة. فمع ميزة "Auto Zoom[22]" الجديدة، تقوم FlexCam تلقائياً بالعثور على أفضل إطار للقطة الخاصة بك من خلال اكتشاف موضوع الصورة والتكبير والتصغير قبل إجراء أي تعديلات ضرورية. وبهذه الطريقة، لن تضطر للاختيار بين إبراز أصدقائك أو خلفية اللقطة الخلّابة- وكل ذلك دون استخدام اليدين.

وتوفر المستشعرات الجديدة بدقة 50 ميجابكسل والمستشعرات فائقة العرض بدقة 12 ميجابكسل تجربة كاميرا متطورة مع تفاصيل واضحة وصافية في الصور. ويدعم المستشعر الجديد بدقة 50 ميجابكسل تقريب بصري 2x للحصول على صور خالية من التشويش، بينما يوفر التقريب التقني (AI) تجربة تصوير متقدمة مع تقريب يصل إلى 10x.

وتتيح ميزة التصوير الليلي المحسَّنة بتقنية HDR للفيديو التقاط لقطات مذهلة حتى في الإضاءة الخافتة، بل وتتخطى ذلك بإمكانية الدمج مع أشهر تطبيقات التواصل الاجتماعي. ويتوفر الآن خيار التصوير الليلي داخل تطبيق إنستغرام، ما يتيح لك التقاط صور مذهلة ليلاً ومشاركتها مباشرة من خلال التطبيق.

وتم تحسين هاتف Galaxy Z Flip6 بشكل رائع لتمكين المستخدمين من الاستمتاع بجميع الميزات الإبداعية والقابلة للتخصيص دون القلق بشأن عمر البطارية[23].

خصائص أمان يمكنك الوثوق والتحكّم بها

ويضمن نظام Samsung Knox المتعدد الطبقات والمصمم للدفاع الاستراتيجي حماية هواتف Galaxy Z Fold6 وFlip6 الخاصة بك، حيث تم تصميم هذه المنصة الأمنية بعناية لحفظ المعلومات الحساسة والحماية من الثغرات الأمنية، من خلال التنبيه الفوري بالتهديدات والحماية التعاونية الشاملة. وفي ظل عصر الذكاء الاصطناعي، تلتزم سامسونج أكثر من أي وقت مضى بمنحك السيطرة الكاملة على إعدادات جهازك. لذا، يمكنك بكل حرية تحديد كيفية استخدام بياناتك لتعزيز تجارب الذكاء الاصطناعي من خلال إعدادات [24]Galaxy AI المتقدمة. وكطبقة إضافية للحماية، توفر ميزات حماية البيانات المحسنة تشفيراً شامل عند إجراء النسخ الاحتياطي لبياناتك أو مزامنتها أو استعادتها باستخدام Samsung Cloud. وتتمتع سلسلة الهواتف الجديدة Galaxy Z بقائمة موسعة من ميزات الأمان والخصوصية من سامسونج، بما في ذلك Knox Vault، وSecurity & Privacy Dashboard، والمانع التلقائي للإعلانات، وكلمات المرور، وشبكة Wi-Fi الآمنة، والمشاركة الخاصة في Quick Share.

رحلة مستمرة نحو مستقبل مستدام

وتعكس أحدث سلسلة Galaxy Z التزام سامسونج المستمر بالاهتمام بالناس والكوكب من خلال إعادة تصور طريقة تصميم وتصنيع تكنولوجيا الهواتف المحمولة بتكلفة أقل، إذ واصلت الشركة توسيع نطاق استخدام المواد المُعاد تدويرها في هواتف Galaxy Z Fold6 و[25]Flip6، مقدمةً للمرة الأولى مكونات مصنوعة من الذهب والنحاس المعاد تدويرهما[26].

وفي وقت سابق من هذا العام، قامت شركة سامسونج بتقديم هواتفها الذكية من سلسلة Galaxy S24 والتي تتضمن معادن معاد تدويرها مثل الكوبالت والعناصر الأرضية النادرة[27]. وتوجد هذه المعادن المعاد تدويرها في مكونات هواتف Galaxy Z Fold6 وFlip6 أيضاً، إضافةً إلى البلاستيك المعاد تدويره والألمنيوم والزجاج المستخدم في تصنيع هذه الهواتف. ويأتي هاتفي Galaxy Z Fold6 وFlip6 في علبة مصنوعة بنسبة 100% من مواد ورقية معاد تدويرها، كما أنهما يوفران سبعة أجيال من ترقيات نظام التشغيل وسبع سنوات من التحديثات الأمنية[28].

سلسلة Galaxy Buds3: تعزيز التجربة المترابطة من خلال Galaxy AI

بفضل قوة Galaxy AI، تقدم سماعات Galaxy Buds3 تجربة اتصال متطورة ومتقدمة. فإذا كنت تحضر محاضرة بلغة أجنبية، ستتمكن من تفعيل خاصية الترجمة الفورية أو [29]Interpreter على هاتف Galaxy Z Fold6 أو Flip6 عند توصيل سماعات Galaxy Buds3 بأذنيك. وستمنحك هذه الميزة إمكانية الاستماع إلى أي محاضرة بلغتك الأم مباشرةً من خلال سماعات Galaxy Buds الخاصة بك. وبذلك، ستتجاوز أي عوائق لغوية قد تعترض استيعابك الكامل للمعلومات المقدمة، ما سيعزز من فهمك للمحتوى وتحصيلك الأكاديمي. بالإضافة إلى ذلك، سيمكنك مجرد النطق ببضع كلمات باستخدام الأوامر الصوتية Voice Command[30] من التحكم بسلاسة في وظائف السماعات والهاتف، مثل تشغيل الموسيقى أو إيقافها، دون الحاجة إلى التعامل معها يدوياً. وعلاوة على ذلك، تتميز سماعات Galaxy Buds3 بجودة صوتية محسنة بذكاء، بغض النظر عن طريقة ارتدائها. إذ تقوم الميكروفونات المدمجة في السماعات بتحليل الصوت الداخلي والخارجي في الوقت الفعلي لتعزيز جودة الصوت وتفعيل إلغاء الضجيج النشط (ANC) باستخدام تقنيتي Adaptive EQ وAdaptive ANC. أما إذا كنت تستمع إلى الموسيقى، فستقوم سماعات Galaxy Buds3 Pro بجمع الصوت المحيط والتعرف عليه باستمرار، ثم ضبط المستوى الأمثل للضوضاء والصوت تلقائياً بدون تدخل يدوي، وذلك من خلال التحكم التكيفي في الضوضاء Adaptive Noise Control، واكتشاف صفارات الإنذار Siren Detect، والكشف الصوتي [31]Voice Detect، لتوفر لك أقصى راحة ممكنة.

وبناءً على تحليل شامل للبيانات الإحصائية المجمعة، تأتي سلسلة Galaxy Buds3 بتصميم حسابي جديد ومريح. وإلى جانب الراحة الاستثنائية، يستهدف التصميم المتميز لسماعات Galaxy Buds3 أيضاً المستخدمين الذين يولون أهمية كبيرة للجمالية والأناقة. فقد جاء هذا التصميم الأنيق والحديث يكمله تقنية [32]Blade Lights المبتكرة. وبذلك، يوفر هذا التصميم الجديد تجربة بديهية وسهلة الاستخدام، من خلال السماح لك بالتحكم الكامل في الجهاز عبر مجرد الضغط على القطعة أو التمرير لأعلى وأسفل. وبهذا، تجمع سماعات Galaxy Buds3 بين الراحة الفائقة والجماليات الأنيقة في تصميم متكامل ومتناغم. وتوفر سماعات Galaxy Buds3 وBuds3 Pro خيارين متميزين في التصميم المخصص لتلبية احتياجات المستخدمين المختلفة. ويوفر تصميم Galaxy Buds3 Pro القناتي (Canal) تجربة استماع غامرة وعميقة للصوت لدى المستخدمين الذين يبحثون عن هذه الميزة. وفي المقابل، يمنح تصميم Galaxy Buds3 المستخدمين المرونة لاستخدام السماعات في مجموعة متنوعة من المواقف والأنشطة لفترات زمنية طويلة دون شعور الانزعاج.

وتحقق سماعات Galaxy Buds3 Pro تجربة سمعية متميزة بفضل مكوناتها المتطورة، حيث تأتي مزودة بمكبرات صوت ثنائية متطورة مع مكبر صوت مسطح لإنتاج صوت عالي الدقة وواضح في النطاق العالي، بالإضافة إلى مضخمات مزدوجة لتوفير تجربة صوتية بجودة عالية أثناء التنقل.

وبفضل الصوت فائق الجودة[33] الذي يدعم معدل عينات مضاعف مع برنامج ترميز SSC، يمكنك الاستماع إلى مصدر صوت عالي الدقة واستشعار كل تفاصيل الصوت بدقة عالية. وتمتد جودة الصوت هذه لتشمل المكالمات الهاتفية أيضاً. فباستخدام نموذج مدرب مسبقاً يعتمد على التعلم الآلي، تستطيع سلسلة Galaxy Buds3 استعادة صوت المتحدث الأصلي في بيئات ضوضاء مختلفة، مع توفير مكالمات غنية وطبيعية - شبيهة بالمكالمات عالية الجودة التي توفرها الهواتف الذكية - وذلك بفضل ميزة المكالمات فائقة العرض الترددي[34].

وقد تم تصميم سلسلة Galaxy Buds3 ليس فقط لتوفير تجربة صوتية متميزة، ولكن أيضاً لتحقيق المزيد بموارد أقل لخدمة الناس والحفاظ على الكوكب. وتتميز سماعات Galaxy Buds3 وBuds3 Pro بالعديد من المكونات في العلبة وسماعات الأذن التي تم تصنيعها باستخدام مواد بلاستيكية معاد تدويرها يتم الحصول عليها من شباك الصيد المهملة أو براميل المياه. يتم تعبئة كل قطعة من سماعات Galaxy Buds3 في صندوق تغليف مصنوع من مواد ورقية معاد تدويرها بنسبة 100%.

التوفر

ستكون سلسلة Galaxy Z Fold6 وZ Flip6 وGalaxy Buds3 متاحة للطلب المسبق بدءاً من اليوم 10 يوليو، مع التوفر العام بدءاً من 24 يوليو.

ويتوفر هاتف Galaxy Z Fold6 بتشكيلة واسعة من الألوان المميزة والجذابة، بما في ذلك اللون الفضي، والوردي، والكحلي، بينما يتوفر هاتف Galaxy Z Flip6 أيضاً باللون الفضي، والأصفر، والأزرق، والأخضر النعناعي[35]، ما يتيح للمستخدمين إمكانية اختيار اللون الذي ينسجم مع ذوقهم الشخصي وأسلوبهم الخاص.

علاوة على ذلك، يمكن للعملاء طلب أجهزة Galaxy Z عبر الإنترنت من موقع Samsung.com، حيث تتوفر الأجهزة بألوان حصرية إضافية مثل الأسود المصقول والأبيض، واللون الخوخي الفريد لهاتف Galaxy Z Flip6.

وتتميز سلسلة Galaxy Buds3 بتصميم أنيق وعصري، ما يجعلها مريحة وملائمة للاستخدام اليومي. وتتوفر هذه السماعات باللونين الفضي والأبيض[36]، لتناسب مختلف الأذواق.

ولتوفير المزيد من الطمأنينة للعملاء، ستقدم سامسونج خدمة Samsung Care+[37] مجاناً لمدة عام واحد أثناء فترات الطلب المسبق. وستوفر هذه الخدمة تغطية معتمدة من خبراء سامسونج ضد الأضرار العرضية التي قد تلحق بمنتجات العملاء.

لمعرفة المزيد عن سلسلة الهواتف المبتكرة Galaxy Z Fold6 وZ Flip6، بالإضافة إلى سماعات الأذن Galaxy Buds3 وBuds3 Pro، يرجى زيارة غرفة أخبار سامسونج الشرق الأوسط أو Samsungmobilepress.com، أو الموقع الرئيسي لسامسونج Samsung.com.

المواصفات

Galaxy Z Fold6 العرض الشاشة الرئيسية شاشة QXGA+ بحجم 7.6 بوصة تقنية AMOLED 2X الديناميكية شاشة Infinity Flex (2160 × 1856 بكسل، بنسبة أبعاد 20.9:18)، بكثافة 374 نقطة في البوصة معدل تحديث تكيفي 120 هرتز (من 1 إلى 120 هرتز) *تم القياس قطرياً، يبلغ حجم شاشة Galaxy Z Fold6 الرئيسية 7.6 بوصة في المستطيل الكامل، و7.6 بوصة مع احتساب الزوايا المستديرة؛ إلا أن المساحة القابلة للعرض الفعلية أقل من ذلك بسبب الزوايا المستديرة. الشاشة الخارجية شاشة HD+ بحجم 6.3 بوصة تقنية AMOLED 2X الديناميكية (2376 × 968 بكسل، بنسبة أبعاد 22.1:9)، بكثافة 410 نقطة في البوصة معدل تحديث تكيفي 120 هرتز (من 1 إلى 120 هرتز) *تم القياس قطرياً، يبلغ حجم شاشة Galaxy Z Fold6 الخارجية 6.3 بوصة في المستطيل الكامل، و6.2 بوصة مع احتساب الزوايا المستديرة، إلا أن المساحة القابلة للعرض الفعلية أصغر من ذلك بسبب الزوايا المستديرة وفتحة الكاميرا. البعد والوزن مطوياً 68.1 x 153.5 x 12.1 مم *يُقاس سمك هاتف Galaxy Z Fold6 عند طيه من أعلى إلى أسفل الزجاج الموجود في هاتف Galaxy Z Fold6. مفتوحاً 132.6 x 153.5 x 5.6 مم *لا يشمل سُمك جهاز Galaxy Z Fold6 عند فتحه إطار الشاشة الرئيسية. الوزن 239جم الكاميرا الكاميرا الخارجية كاميرا أمامية (سيلفي) بدقة 10 ميجابكسل فتحة العدسة: F2.2، حجم البكسل: 1.22 ميكرومتر، زاوية الرؤية: 85 درجة الكاميرا تحت الشاشة كاميرا تحت الشاشة بدقة 4 ميجابكسل فتحة العدسة: F1.8، حجم البكسل: 2.0 ميكرومتر، زاوية الرؤية: 85 درجة الكاميرا الخلفية الثلاثية كاميرا واسعة بدقة 12 ميجابكسل فتحة العدسة: F2.2، حجم البكسل: 1.12 ميكرومتر، زاوية الرؤية: 123 درجة كاميرا بزاوية واسعة بدقة 50 ميجابكسل نظام AF ثنائي البكسل، تثبيت بصري للصور، فتحة عدسة F1.8، حجم البكسل: 1.0 ميكرومتر، زاوية الرؤية: 85 درجة كاميرا مقربة بدقة 10 ميجابكسل نظام AF بتركيز تلقائي بواسطة البكسل، تثبيت بصري للصور، فتحة عدسة F2.4، حجم البكسل: 1.0 ميكرومتر، زاوية الرؤية: 36 درجة، تكبير بصري 3 مرات *يشمل تقريب الصورة Space Zoom حتى 30 مرة تكبير بصري حتى 3 مرات وتكبير رقمي حتى 10 مرات باستخدام تقنية AI Super Resolution. ومع ذلك، قد يؤدي التكبير أكثر من 3 مرات إلى تدهور في جودة الصورة. AP نظام Snapdragon® 8 Gen 3 Mobile Platform for Galaxy *Snapdragon هو منتج من شركة Qualcomm Technologies, Inc. و/أو الشركات التابعة لها. Snapdragon هي علامة تجارية أو علامة تجارية مسجلة لشركة Qualcomm Technologies, Inc. سعة التخزين والذاكرة ذاكرة 12 جيجابايت مع مساحة تخزين داخلية بسعة 1 تيرابايت ذاكرة 12 جيجابايت مع مساحة تخزين داخلية بسعة 512 جيجابايت ذاكرة 12 جيجابايت مع مساحة تخزين داخلية بسعة 256 جيجابايت *قد تختلف توفر هذه الإصدارات باختلاف السوق أو القناة. كما أن المساحة التخزينية الفعلية قد تتباين حسب السوق والطراز وحجم وتنسيق الملفات. البطارية *بطارية ثنائية بسعة 4,400 ميلي أمبير في الساعة (نموذجي) *تم اختبار السعة النموذجية في ظروف المختبر من قبل طرف ثالث. السعة النموذجية هي السعة المتوسطة المقدرة مع مراعاة الانحراف في سعة البطارية بين عينات البطارية التي تم اختبارها وفقاً لمعيار IEC 61960. السعة المقدرة هي 4273 ميلي أمبير في الساعة لهاتف Galaxy Z Fold6. قد يختلف عمر البطارية الفعلي حسب بيئة الشبكة ونمط الاستخدام وعوامل أخرى. الشحن الشحن السلكي*: يصل إلى 50% من الشحن في حوالي 30 دقيقة باستخدام محول 25 وات* وكابل USB-C بشدة تيار 3 أمبير*** الشحن اللاسلكي السريع 2.0**** الشحن اللاسلكي***** *الشحن السلكي متوافق مع QC2.0 و AFC. النتائج من اختبارات المختبر الداخلي لشركة سامسونج، أجريت باستخدام محول السفر بقدرة 25 وات عندما كانت البطارية فارغة بنسبة 100%، مع إيقاف تشغيل كافة الخدمات والميزات وشاشة الهاتف. قد تختلف سرعة الشحن الفعلية اعتماداً على الاستخدام الفعلي وظروف الشحن والعوامل الأخرى. **محول الطاقة 25 وات يُباع بشكل منفصل. استخدم فقط الشواحن والكابلات المعتمدة من سامسونج. *** الشحن اللاسلكي متوافق مع WPC. ****ميزة الشحن اللاسلكي Wireless PowerShare محدودة للهواتف الذكية من سامسونج أو العلامات التجارية الأخرى التي تدعم الشحن اللاسلكي بمعيار WPC Qi، مثل Galaxy Z Fold6، Z Flip6، Galaxy Z Fold5، Z Flip5، Galaxy Z Fold4، Z Flip4، سلسلة S22، Z Fold3 5G، Z Flip3 5G، S21 FE 5G، سلسلة S21، Z Fold2، سلسلة Note20، سلسلة S20، Z Flip، سلسلة Note10، سلسلة S10، سلسلة S9، سلسلة S8، سلسلة S7، سلسلة S6، Note9، Note8، Note FE، Note5، والأجهزة القابلة للارتداء مثل Galaxy Buds2 Pro، Buds2، Buds Pro، Buds Live، Watch6، Watch6 Classic، Watch5، Watch5 Pro، Watch4، Watch4 Classic، Watch3، Watch Active2، Watch Active، Gear Sport، Gear S3، Galaxy Watch، و Galaxy Buds. قد لا تعمل مع بعض الإكسسوارات أو الغطاءات أو أجهزة علامات تجارية أخرى. قد تؤثر على استقبال المكالمات أو خدمات البيانات، اعتماداً على لبيئة الشبكة الخاصة بك. مقاومة الماء IP48 *وفقًا لظروف اختبار المختبر للغمر في ما يصل إلى 1.5 متر من المياه العذبة لمدة تصل إلى 30 دقيقة. غير موصى به للاستخدام في الشاطئ أو المسبح. إذا بلّ الجهاز، فاشطف أي بقايا ثم جففه. مقاومة الجهاز للماء ليست دائمة وقد تتناقص مع مرور الوقت بسبب الاستخدام والاستهلاك الطبيعي. نظام التشغيل نظام اندرويد 14 One UI 6.1.1 الشبكة والاتصال 5G* LTE** Wi-Fi 6E*** بلوتوث® 5.3 *يتطلب اتصال جيّد بشبكة 5G، متوفر في أسواق محددة. تحقق مع شركة الاتصالات الخاصة بك للتوفر والتفاصيل. قد تختلف سرعات التنزيل والبث بناءً على مزود المحتوى، واتصال الخادم وعوامل أخرى. **يختلف توفر طراز LTE حسب السوق ومزود الخدمة. قد تختلف السرعة الفعلية بناءً على السوق ومزود الخدمة والبيئة المحيطة بالمستخدم. ***قد يختلف توفر شبكة Wi-Fi 6E حسب السوق ومزود الشبكة والبيئة المحيطة بالمستخدم. يتطلب اتصال أمثل وموجه Wi-Fi 6E. المستشعرات مستشعر بصمة الإصبع (جانبي) مقياس التسارُع مقياس الضغط الجوي مستشعر الجيروسكوب مستشعر المغناطيسية الأرضية مستشعر هول مستشعر التقارب مستشعر الضوء الأمان سامسونج Knox مع منصة سامسونج Knox Vault شريحة SIM ما يصل إلى شريحتي Nano SIM* وشرائح eSIM متعددة** *تُباع شريحة SIM بشكل منفصل. قد يختلف التوفر حسب السوق وشركة الاتصالات. **قد يختلف توفر شرائح eSIM حسب إصدار البرنامج والمنطقة ومزود الشبكة. تحقق مع شركة الاتصالات الخاصة بك إذا كان خطط شبكة الهاتف المحمول الخاصة بك تدعم eSIM. الألوان فضي شادو، وردي، أزرق داكن [حصرياً على Samsung.com] الأسود المصقول، الأبيض** *قد يختلف توفر الألوان حسب السوق والمنطقة ومزود الخدمة. **الألوان الحصرية عبر الإنترنت متوفرة فقط على Samsung.com.

Galaxy Z Flip6 العرض الشاشة الرئيسية شاشة FHD+* بحجم 6.7 بوصة تقنية AMOLED 2X الديناميكية معدل تحديث تكيفي 120 هرتز (من 1 إلى 120 هرتز) شاشة Infinity Flex (2640 x 1080, 22:9) *تم القياس قطرياً، حجم الشاشة الرئيسية لجهاز Galaxy Z Flip6 هو 6.7 بوصة في المستطيل الكامل و6.6 بوصة عند احتساب الزوايا المستديرة؛ إلا أن المساحة القابلة للعرض الفعلية أقل من ذلك بسبب الزوايا المستديرة وفتحة الكاميرا. الشاشة الخارجية 3.4-inch Super AMOLED 60Hz Display* 720 x 748 306 PPI *تم القياس قطرياً. يبلغ حجم الشاشة الغطائية لهاتف Galaxy Z Flip6 3.4 بوصة في المستطيل الكامل. إلا أن المساحة القابلة للعرض الفعلية تبلغ حوالي 95% من المساحة المستطيلة الكاملة وذلك بسبب الزوايا المستديرة والفتحة السفلية. البعد والوزن مطوياً 71.9 x 85.1 x 14.9 مم *يُقاس سمك هاتف Galaxy Z Flip6 عند طيه من أعلى إلى أسفل الزجاج الموجود في هاتف Galaxy Z Flip6. مفتوحاً 71.9 x 165.1 x 6.9 مم *لا يشمل سُمك جهاز Galaxy Z Flip6 عند فتحه إطار الشاشة الرئيسية. الوزن 187جم الكاميرا الكاميرا الأمامية كاميرا أمامية (سيلفي) بدقة 10 ميجابكسل فتحة العدسة: F2.2، حجم البكسل: 1.22 ميكرومتر، زاوية الرؤية: 85 درجة الكاميرا الخلفية المزدوجة كاميرا واسعة بدقة 12 ميجابكسل فتحة العدسة: F2.2، حجم البكسل: 1.12 ميكرومتر، زاوية الرؤية: 123 درجة كاميرا بزاوية واسعة بدقة 50 ميجابكسل بكسل ثنائي للتركيز التلقائي، التثبيت البصري للصور، فتحة عدسة F1.8، حجم البكسل: 1.0 ميكرومتر، زاوية الرؤية: 85 درجة نقطة الوصول (AP) نظام Snapdragon® 8 Gen 3 Mobile Platform for Galaxy *Snapdragon هو منتج من شركة Qualcomm Technologies, Inc. و/أو الشركات التابعة لها. Snapdragon هي علامة تجارية أو علامة تجارية مسجلة لشركة Qualcomm Technologies, Inc. سعة التخزين والذاكرة ذاكرة 12 جيجابايت مع مساحة تخزين داخلية بسعة 512 جيجابايت ذاكرة 12 جيجابايت مع مساحة تخزين داخلية بسعة 256 جيجابايت *من الممكن أن تتأثر السعة التخزينية المتاحة بالبرامج المحملة مسبقاً. خيارات الذاكرة قد تختلف باختلاف السوق. البطارية *بطارية ثنائية بسعة 4,000 ميلي أمبير في الساعة (نموذجي) *تم اختبار السعة النموذجية في ظروف المختبر من قبل طرف ثالث. السعة النموذجية هي السعة المتوسطة المقدرة مع مراعاة الانحراف في سعة البطارية بين عينات البطارية التي تم اختبارها وفقاً لمعيار IEC 61960. السعة المقدرة هي 3887 ميلي أمبير في الساعة لـ Galaxy Z Flip6. قد يختلف عمر البطارية الفعلي حسب بيئة الشبكة ونمط الاستخدام وعوامل أخرى. الشحن الشحن السلكي: يصل إلى 50% من الشحن في حوالي 30 دقيقة باستخدام محول 25 وات* وكابل USB-C بشدة تيار 3 أمبير*** الشحن اللاسلكي السريع 2.0**** الشحن اللاسلكي***** *الشحن السلكي متوافق مع QC2.0 و AFC. النتائج من اختبارات المختبر الداخلي لشركة سامسونج، أجريت باستخدام محول السفر بقدرة 25 وات عندما كانت البطارية فارغة بنسبة 100%، مع إيقاف تشغيل كافة الخدمات والميزات وشاشة الهاتف. قد تختلف سرعة الشحن الفعلية اعتماداً على الاستخدام الفعلي وظروف الشحن والعوامل الأخرى. **محول الطاقة 25 وات يُباع بشكل منفصل. استخدم فقط الشواحن والكابلات المعتمدة من سامسونج. *** الشحن اللاسلكي متوافق مع WPC. ****ميزة الشحن اللاسلكي Wireless PowerShare محدودة للهواتف الذكية من سامسونج أو العلامات التجارية الأخرى التي تدعم الشحن اللاسلكي بمعيار WPC Qi، مثل Galaxy Z Fold6، Z Flip6، Z Fold5، Z Flip5، Galaxy Z Fold4، Z Flip4، سلسلة S22، Z Fold3 5G، Z Flip3 5G، S21 FE 5G، سلسلة S21، Z Fold2، سلسلة Note20، سلسلة S20، Z Flip، سلسلة Note10، سلسلة S10، سلسلة S9، سلسلة S8، سلسلة S7، سلسلة S6، Note9، Note8، Note FE، Note5، والأجهزة القابلة للارتداء مثل Galaxy Buds2 Pro، Buds2، Buds Pro، Buds Live، Watch6، Watch6 Classic، Watch5، Watch5 Pro، Watch4، Watch4 Classic، Watch3، Watch Active2، Watch Active، Gear Sport، Gear S3، Galaxy Watch، و Galaxy Buds. قد لا تعمل مع بعض الإكسسوارات أو الغطاءات أو أجهزة علامات تجارية أخرى. قد تؤثر على استقبال المكالمات أو خدمات البيانات، اعتماداً على لبيئة الشبكة الخاصة بك. مقاومة الماء IP48 *وفقًا لظروف اختبار المختبر للغمر في ما يصل إلى 1.5 متر من المياه العذبة لمدة تصل إلى 30 دقيقة. غير موصى به للاستخدام في الشاطئ أو المسبح. إذا بلّ الجهاز، فاشطف أي بقايا ثم جففه. مقاومة الجهاز للماء ليست دائمة وقد تتناقص مع مرور الوقت بسبب الاستخدام والاستهلاك الطبيعي. نظام التشغيل نظام اندرويد 14 One UI 6.1.1 الشبكة والاتصال 5G*, LTE**, Wi-Fi 6E***, Bluetooth® v5.3 *يتطلب اتصال شبكة 5G مثالي، متوفر في أسواق مختارة. تحقق مع مزود شبكتك لمعرفة التوافر والتفاصيل. قد تختلف سرعات التنزيل والبث بناءً على مزود المحتوى والاتصال بالخادم وعوامل أخرى. **قد يختلف توافر طراز LTE بحسب السوق ومزود الشبكة. قد تختلف السرعة الفعلية بناءً على السوق والمشغّل والبيئة المحيطة بالمستخدم. ***قد يختلف توافر شبكة Wi-Fi 6E بحسب السوق ومزود الشبكة والبيئة المحيطة بالمستخدم. يتطلب اتصال مثالي وجهاز توجيه (راوتر) بتقنية Wi-Fi 6E. المستشعرات مستشعر بصمة الإصبع (جانبي) مقياس التسارُع مقياس الضغط الجوي مستشعر الجيروسكوب مستشعر المغناطيسية الأرضية مستشعر Hall مستشعر القرب مستشعر الضوء الأمان سامسونج Knox مع منصة سامسونج Knox Vault شريحة SIM شريحة Nano SIM* واحدة وشرائح eSIM** متعددة *تُباع شريحة SIM بشكل منفصل. قد يختلف التوفر حسب السوق ومزود الخدمة. **قد يختلف توفر شرائح eSIM حسب إصدار البرنامج والمنطقة وشركة الاتصالات. تحقق مع شركة الاتصالات الخاصة بك إذا كان خطط شبكة الهاتف المحمول الخاصة بك تدعم eSIM. الألوان فضي شادو، أصفر، أزرق، أخضر نعناعي [حصرياً على Samsung.com] الأسود المصقول، الأبيض، الخوخي** *قد يختلف توفر الألوان حسب السوق والمنطقة وشركة الاتصالات. **الألوان الحصرية عبر الإنترنت متوفرة فقط على Samsung.com.

Galaxy Buds3 Galaxy Buds3 Pro الألوان الأبيض، الفضي *قد تختلف الألوان المتاحة حسب السوق أو شركة الاتصالات أو البائعين بالتجزئة. الأبيض، الفضي *قد تختلف الألوان المتاحة حسب السوق أو شركة الاتصالات أو البائعين بالتجزئة. الأبعاد السماعة: 18.1x 20.4 x 31.9 مم حجم علبة الشحن: 58.9 × 48.7 × 24.4 مم السماعة: 18.1x 19.8 x 33.2 مم حجم علبة الشحن: 58.9 × 48.7 × 24.4 مم الوزن وزن السماعة: 4.7جم وزن علبة الشحن: 46.5جم وزن السماعة: 5.4جم وزن علبة الشحن: 46.5جم مع طرف الأذن بمقاس M المكبّر تقنية صوت أحادية: محرك ديناميكي 11 مم مكبر صوت مزدوج محسن: 10.5 مم ديناميكي + 6.1 مم مستوي ميكروفون 3 ميكروفونات + وحدة التقاط الصوت VPU 3 ميكروفونات + وحدة التقاط الصوت VPU جودة الصوت UHQ* 24bit Hi-Fi** الصوت المحيطي 360 درجة مع Direct Multi-Channel*** **الصوت عالي الجودة حتى 24 بت / 96 كيلو هرتز متوفر في سلسلة Galaxy S24، S23، Z Fold6، Z Flip6، Z Fold5، Z Flip5 وسلسلة Tab S9 مع One UI 6.1.1 أو أحدث. قد يتم دعم أجهزة إضافية في المستقبل. **الصوت عالي الجودة بدقة 24 بت يتطلب أجهزة Galaxy من سامسونج تعمل بنظام OneUI 4.0 أو أحدث، وسماعات Galaxy Buds3. قد تختلف إمكانية دعم الصوت عالي الجودة 24 بت حسب التطبيق. ***تدعم إصدارات Android One UI 4.1.1 أو أحدث Direct Multi-channel، ويدعم الصوت المحيطي 360 درجة One UI 3.1 أو أحدث. UHQ* 24bit Hi-Fi** الصوت المحيطي 360 درجة مع Direct Multi-Channel*** *الصوت عالي الجودة حتى 24 بت / 96 كيلو هرتز متوفر في سلسلة Galaxy S24، S23، Z Fold6، Z Flip6، Z Fold5، Z Flip5 وسلسلة Tab S9 مع One UI 6.1.1 أو أحدث. قد يتم دعم أجهزة إضافية في المستقبل. **الصوت عالي الجودة بدقة 24 بت يتطلب أجهزة Galaxy من سامسونج تعمل بنظام OneUI 4.0 أو أحدث، وسماعات Galaxy Buds3 Pro. قد تختلف إمكانية دعم الصوت عالي الجودة 24 بت حسب التطبيق. ***تدعم إصدارات Android One UI 4.1.1 أو أحدث Direct Multi-channel، ويدعم الصوت المحيطي 360 درجة One UI 3.1 أو أحدث. إلغاء الضجيج النشط والصوت المحيط إلغاء الضجيج النشط إلغاء الضجيج النشط الصوت المحيط اكتشاف الصوت* ***يمكن لـ Galaxy Buds Pro التمييز بين الضوضاء والأصوات البشرية. عندما تتحدث، تنتقل مؤقتاً إلى وضع الصوت المحيط مع خفض مستوى صوت الوسائط لتتمكن من سماع المحادثات دون الحاجة لإخراج سماعات الأذن. سعة البطارية السماعات: 48 ميلي أمبير في الساعة (نموذجي) علبة الشحن: 515 ميلي أمبير في الساعة (نموذجي)* *تم اختبار السعة النموذجية في ظروف المختبر من قبل طرف ثالث. السعة النموذجية هي السعة المتوسطة المقدرة مع مراعاة الانحراف في سعة البطارية بين عينات البطارية التي تم اختبارها وفقاً لمعيار IEC 61960-3. السعة المقدرة هي 45 ميلي أمبير في الساعة (السماعات)، 500 ميلي أمبير في الساعة (علبة الشحن). قد يختلف عمر البطارية الفعلي حسب بيئة الشبكة ونمط الاستخدام وعوامل أخرى. السماعات: 53 ميلي أمبير في الساعة (نموذجي) علبة الشحن: 515 ميلي أمبير في الساعة (نموذجي)* *تم اختبار السعة النموذجية في ظروف المختبر من قبل طرف ثالث. السعة النموذجية هي السعة المتوسطة المقدرة مع مراعاة الانحراف في سعة البطارية بين عينات البطارية التي تم اختبارها وفقاً لمعيار IEC 61960-3. السعة المقدرة هي 50 ميلي أمبير في الساعة (السماعات)، 500 ميلي أمبير في الساعة (علبة الشحن). قد يختلف عمر البطارية الفعلي حسب بيئة الشبكة ونمط الاستخدام وعوامل أخرى. وقت الاستماع للموسيقى حتى 5 ساعات / إجمالي حتى 24 ساعة (مع تفعيل خاصية إلغاء الضجيج النشط) حتى 6 ساعات / إجمالي حتى 30 ساعة (مع إيقاف خاصية إلغاء الضجيج النشط)* *توفر السماعات ما يصل إلى 5 ساعات من وقت التشغيل مع تفعيل خاصية إلغاء الضجيج النشط(ANC)، أو ما يصل إلى 6 ساعات عند إيقاف تشغيل هذه الخاصية. أما علبة الشحن، فتوفر بطارية تدوم لغاية 24 ساعة (تصل إلى 30 ساعة عند إيقاف تشغيل خاصية إلغاء الضجيج النشط) عندما تكون السماعات والعلبة مشحونتين بالكامل. هذه الأرقام مبنية على الاختبارات الداخلية التي تمت عبر إقران سماعات Galaxy Buds3 التجريبية مع هاتف Galaxy حديث باستخدام الإعدادات الافتراضية بما في ذلك إيقاف تشغيل خاصية إلغاء الضجيج النشط. ومع ذلك، قد يختلف العمر الفعلي للبطارية حسب ظروف الاستخدام والإعدادات وعدد مرات الشحن وقوة إشارة Bluetooth وعوامل أخرى. تشير الإعدادات الافتراضية إلى الإعدادات الأصلية لسماعات Galaxy Buds3 عند تشغيلها لأول مرة. حتى 6 ساعات / إجمالي حتى 26 ساعة (مع تفعيل خاصية إلغاء الضجيج النشط) حتى 7 ساعات / إجمالي حتى 30 ساعة (مع إيقاف خاصية إلغاء الضجيج النشط)* *توفر السماعات ما يصل إلى 6 ساعات من وقت التشغيل مع تفعيل خاصية إلغاء الضجيج النشط(ANC)، أو ما يصل إلى 7 ساعات عند إيقاف تشغيل هذه الخاصية. أما علبة الشحن، فتوفر بطارية تدوم لغاية 26 ساعة (تصل إلى 30 ساعة عند إيقاف تشغيل خاصية إلغاء الضجيج النشط) عندما تكون السماعات والعلبة مشحونتين بالكامل. هذه الأرقام مبنية على الاختبارات الداخلية التي تمت عبر إقران سماعات Galaxy Buds3 Pro التجريبية مع هاتف Galaxy حديث باستخدام الإعدادات الافتراضية بما في ذلك إيقاف تشغيل خاصية إلغاء الضجيج النشط. ومع ذلك، قد يختلف العمر الفعلي للبطارية حسب ظروف الاستخدام والإعدادات وعدد مرات الشحن وقوة إشارة Bluetooth وعوامل أخرى. تشير الإعدادات الافتراضية إلى الإعدادات الأصلية لسماعات Galaxy Buds3 Pro عند تشغيلها لأول مرة. وقت التحدث بالهاتف ما يصل إلى 3.5 ساعات / إجمالي ما يصل إلى 18 ساعة (مع تفعيل خاصية إلغاء الضجيج النشط) ما يصل إلى 4 ساعات / إجمالي ما يصل إلى 20 ساعة (عند إيقاف خاصية إلغاء الضجيج النشط) *توفر السماعات وقت محادثة يصل إلى 3.5 ساعات مع تفعيل خاصية إلغاء الضجيج النشط(ANC)، أو ما يصل إلى 4 ساعات عند إيقاف تشغيل هذه الخاصية. أما علبة الشحن، فتوفر بطارية تدوم لغاية 18 ساعة (تصل إلى 20 ساعة عند إيقاف تشغيل خاصية إلغاء الضجيج النشط) عندما تكون السماعات والعلبة مشحونتين بالكامل. هذه الأرقام مبنية على الاختبارات الداخلية التي تمت عبر إقران سماعات Galaxy Buds3 التجريبية مع هاتف Galaxy حديث الإصدار مع الإعدادات الافتراضية بما في ذلك إيقاف تشغيل خاصية إلغاء الضجيج النشط. ومع ذلك، قد يختلف العمر الفعلي للبطارية حسب ظروف الاستخدام والإعدادات وعدد مرات الشحن وقوة إشارة Bluetooth وعوامل أخرى. ما يصل إلى 4.5 ساعات / إجمالي ما يصل إلى 20 ساعة (مع تفعيل خاصية إلغاء الضجيج النشط) ما يصل إلى 5 ساعات / إجمالي ما يصل إلى 22 ساعة (عند إيقاف خاصية إلغاء الضجيج النشط) *توفر السماعات وقت محادثة يصل إلى 4.5 ساعات مع تفعيل خاصية إلغاء الضجيج النشط(ANC)، أو ما يصل إلى 5 ساعات عند إيقاف تشغيل هذه الخاصية. أما علبة الشحن، فتوفر بطارية تدوم لغاية 20 ساعة (تصل إلى 22 ساعة عند إيقاف تشغيل خاصية إلغاء الضجيج النشط) عندما تكون السماعات والعلبة مشحونتين بالكامل. هذه الأرقام مبنية على الاختبارات الداخلية التي تمت عبر إقران سماعات Galaxy Buds3 Pro التجريبية مع هاتف Galaxy حديث الإصدار مع الإعدادات الافتراضية بما في ذلك إيقاف تشغيل خاصية إلغاء الضجيج النشط. ومع ذلك، قد يختلف العمر الفعلي للبطارية حسب ظروف الاستخدام والإعدادات وعدد مرات الشحن وقوة إشارة Bluetooth وعوامل أخرى. الاتصال Bluetooth® 5.4, Auto Switch Codec: SSC(Samsung Seamless Codec) HiFi, SSC UHQ (Samsung Proprietary) AAC, SBC Bluetooth® 5.4, Auto Switch Codec: SSC(Samsung Seamless Codec) HiFi, SSC UHQ (Samsung Proprietary) AAC, SBC المستشعرات وحدة التقاط الصوت (VPU)، القوة واللمس (التمرير)، SWIR، مقياس التسارع، مستشعر هول وحدة التقاط الصوت (VPU)، القوة واللمس (التمرير)، SWIR، مقياس التسارع، مستشعر هول التوافق متوافقة مع نظام تشغيل اندرويد 10 أو إصدار أحدث مع ذاكرة أكبر من 1.5 جيجابايت. *بعض الميزات قد لا تكون متاحة على الأجهزة غير من سامسونج، كما قد يختلف توفر هذه الميزات باختلاف السوق أو المشغل أو الجهاز المتصل. متوافقة مع نظام تشغيل اندرويد 10 أو إصدار أحدث مع ذاكرة أكبر من 1.5 جيجابايت. *بعض الميزات قد لا تكون متاحة على الأجهزة غير من سامسونج، كما قد يختلف توفر هذه الميزات باختلاف السوق أو المشغل أو الجهاز المتصل. مقاومة الماء IP57* *السماعات فقط IP57* *السماعات فقط

حول شركة سامسونج للإلكترونيات المحدودة

تعتبر شركة سامسونج رائداً عالمياً ملهماً يساهم في رسم معالم المستقبل من خلال أفكار وتقنيات ثورية مبتكرة. وتعمل الشركة على إعادة صياغة عالم أجهزة التلفاز والهواتف الذكية والأجهزة القابلة للارتداء والأجهزة اللوحية والأجهزة المنزلية وأنظمة الشبكات وشرائح الذاكرة، والمسابك، ونظام إل إس إي وحلول الإضاءة إل إي دي LED، لتقديم تجربة متصلة وموحّدة عبر منظومة SmartThings والتعاون المفتوح مع الشركاء. للحصول على أحدث الأخبار يرجى زيارة غرفة أخبار سامسونج من خلال الرابط: https://news.samsung.com/mena

[1] قد يلزم تسجيل الدخول إلى حساب Samsung لاستخدام بعض ميزات Samsung AI. لا تقدم Samsung أي وعود أو ضمانات فيما يتعلق بدقة أو اكتمال أو موثوقية المخرجات التي توفرها ميزات الذكاء الاصطناعي. قد يختلف مدى توفر ميزات Galaxy AI وفقًا للمنطقة/البلد، وإصدار نظام التشغيل/One UI، وطراز الجهاز، وشركة الاتصالات. قد يختلف توفر بعض الوظائف حسب طراز الجهاز. قد تكون خدمة Galaxy AI محدودة للقاصرين في مناطق معينة مع وجود قيود عمرية على استخدام الذكاء الاصطناعي. سيتم توفير ميزات Galaxy AI مجاناً حتى نهاية عام 2025 على أجهزة Samsung Galaxy المدعومة. قد يتم تطبيق شروط مختلفة على ميزات الذكاء الاصطناعي التي تقدمها جهات خارجية.

[2] تم دمج Armor Aluminium المحسن في الإطار ومفصلة الجهاز. لا يشتمل إطار Armor Aluminium على مفاتيح الصوت والجانبية.

[3] تم دمج Corning® Gorilla® Glass Victus®2 في الجزء الأمامي والخلفي من الجهاز.

[4] Snapdragon هي علامة تجارية أو علامة تجارية مسجلة لشركة Qualcomm Incorporated. المنتجات التي تحمل العلامة التجارية Snapdragon هي منتجات لشركة Qualcomm Technologies, Inc. و/أو الشركات التابعة لها.

[5] تتطلب خاصية Note Assist اتصالاً بالشبكة وتسجيل الدخول إلى حساب Samsung. قد يختلف توفر الخدمة حسب اللغة. قد لا تكون ميزة التسجيل الصوتي في تطبيق Samsung Notes مدعومة في بعض البلدان. يتم تفعيل ميزة التلخيص عند استيفاء عدد معين من الأحرف ويكون أقل من عدد الأحرف المسموح به. يجب أن تكون مدة الملفات الصوتية أقل من 3 ساعات حتى تتم معالجتها. دقة النتائج ليست مضمونة.

[6] الترجمة التراكبية غير مدعومة لملفات PDF المؤمنة بكلمة مرور.

[7] تتطلب خاصية Composer اتصالاً بالشبكة وتسجيل الدخول إلى حساب Samsung. قد يختلف توفر الخدمة حسب اللغة. دقة النتائج ليست مضمونة.

[8] يُباع قلم S Pen بشكل منفصل.

[9] تتطلب خاصية Sketch to image اتصالاً بالشبكة وتسجيل الدخول إلى حساب Samsung. قد يؤدي التحرير باستخدام Sketch to Image إلى تغيير حجم الصورة حتى 12 ميجابكسل. يتم وضع علامة مائية مرئية على مخرجات الصورة عند الحفظ للإشارة إلى أن الصورة تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي. لا يتم ضمان دقة وموثوقية المخرجات التي تم إنشاؤها.

[10] يتطلب تطبيق Google Gemini تسجيل الدخول إلى حساب Google. قد تعتمد وظائف المنتج على إعدادات التطبيق والجهاز. قد لا تكون بعض الوظائف متوافقة مع بعض التطبيقات. قد يختلف توفر الخدمة حسب البلد واللغة وطراز الجهاز. دقة النتائج ليست مضمونة.

[11] تم اختصار التسلسلات ومحاكاتها. النتائج لأغراض توضيحية فقط. قد تختلف النتائج اعتماداً على التطابقات المرئية. يتطلب الاتصال بالإنترنت. قد يحتاج المستخدمون إلى تحديث أندرويد إلى الإصدار الأحدث. قد تعتمد وظائف المنتج على إعدادات التطبيق والجهاز لديك. قد لا تكون بعض الوظائف متوافقة مع بعض التطبيقات. يختلف مدى توفر الخدمة حسب البلد واللغة. دقة النتائج ليست مضمونة. خاصية Circle to Search غير متاحة عبر FlexWindow.

[12] تطلب خاصية Interpreter تسجيل الدخول إلى حساب Samsung. قد تتطلب بعض اللغات تنزيل حزمة اللغة. قد يختلف توفر الخدمة حسب اللغة. دقة النتائج ليست مضمونة. قد يختلف التوفر والميزات المدعومة حسب البلد أو المنطقة أو شركة الاتصالات. قد يختلف مدى توفر اللغات المدعومة.

[13] تتطلب Live Translate اتصالاً بالشبكة وتسجيل الدخول إلى حساب Samsung. تتوفر ميزة Live Translate فقط على تطبيقات Samsung Phone المثبتة مسبقاً وبعض تطبيقات الطرف الثالث. قد يختلف الدعم حسب المنطقة. قد تتطلب بعض اللغات تنزيل حزمة اللغة. قد يختلف توفر الخدمة حسب اللغة. دقة النتائج ليست مضمونة.

[14] تتطلب خاصية Photo Assist اتصالاً بالشبكة وتسجيل الدخول إلى حساب Samsung. يؤدي التحرير باستخدام Generative Edit إلى الحصول على صورة تم تغيير حجمها حتى 12 ميجابكسل. يتم وضع علامة مائية مرئية على مخرجات الصورة عند الحفظ للإشارة إلى أن الصورة تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي. لا يتم ضمان دقة وموثوقية المخرجات التي تم إنشاؤها.

[15] تتطلب خاصية Portrait Studio اتصالاً بالشبكة وتسجيل الدخول إلى حساب Samsung. تدعم ملفات JPG وHEIC (HEIF) وBMP وPNG. يجب ألا تكون الخلفية شفافة. يؤدي التحرير باستخدام Generative Portrait إلى الحصول على صورة تم تغيير حجمها حتى 12 ميجابكسل. يتم وضع علامة مائية مرئية على مخرجات الصورة عند الحفظ للإشارة إلى أن الصورة تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي. لا يتم ضمان دقة وموثوقية المخرجات التي تم إنشاؤها.

[16] تتوفر خاصية Instant Slow-mo في Samsung Video Player وSamsung Gallery. قد لا تكون متاحة في أنواع معينة من ملفات الفيديو. دقة النتائج غير مضمونة.

[17] عند القياس بشكل قطري، يبلغ حجم الشاشة الرئيسية لهاتف Galaxy Z Flip6 6.7 بوصة في المستطيل الكامل و6.6 بوصة عند احتساب الزوايا المستديرة. ، إلا أن المساحة القابلة للعرض الفعلية أصغر من ذلك بسبب الزوايا المستديرة وفتحة الكاميرا.

[18] عند القياس بشكل قطري، حجم الشاشة الخارجية لجهاز Samsung Galaxy Z Flip6 يبلغ 3.4 بوصة في المستطيل الكامل؛ وتصل مساحة العرض الفعلية إلى حوالي 95% من المساحة الكاملة بسبب الزوايا المستديرة والفتحة السفلية. تم تجهيز الشاشة الخارجية لجهاز Galaxy Z Flip6 بمستشعر تقريب يدعم تكنولوجيا HBM. وتتميز الشاشة الخارجية لجهاز Galaxy Z Flip6 بتكنولوجيا HBM بسطوع يصل إلى 1600 نت، ما يوفر عرض أكثر إشراقاً ووضوحاً.

[19] تتطلب خاصية الردود المقترحة Suggested Replies في Chat Assist اتصالاً بالشبكة لتلقي الرسائل. يمكن للخاصية اقتراح ردود مع أو بدون اتصال بالشبكة بمجرد استلام الجهاز للرسائل. يلزم تسجيل الدخول إلى حساب سامسونج. مدعوم فقط من FlexWindow الخاص بـ Galaxy Z Flip6. قد يختلف توفر الخدمة حسب اللغة والتطبيق. دقة النتائج ليست مضمونة.

[20] يتطلب Samsung Health اتصالاً بالشبكة وتسجيل الدخول إلى Samsung Health. قد يختلف توفر تطبيق Samsung Health حسب البلد. قد تختلف العناصر المدعومة حسب البلد.

[21] تتطلب Photo Ambient اتصالاً بالشبكة وتسجيل الدخول إلى حساب Samsung. قد يتأخر انعكاس الظروف الجوية في الوقت الفعلي لأن الخدمة تعتمد على تحديثات معلومات الطقس المحلية. قد لا تكون بعض الصور الداخلية والخارجية والمنخفضة الدقة متوافقة. لا يتم ضمان دقة وموثوقية المخرجات التي تم إنشاؤها. الخدمة متاحة حالياً فقط على سلسلة Galaxy S24 وZ Flip6 وFold6.

[22] تكون خاصية Auto Zoom محدودة في ظروف الإضاءة المنخفضة. سيتم إيقاف وضع Auto Zoom إذا تم ضبط التكبير/التصغير يدوياً أو إذا تم التبديل بين الكاميرا الأمامية والخلفية.

[23] يختلف عمر البطارية الفعلي حسب بيئة الشبكة والميزات والتطبيقات المستخدمة وتكرار المكالمات والرسائل وعدد مرات الشحن والعديد من العوامل الأخرى.

[24] يجب تسجيل الدخول إلى حساب Samsung. ستؤدي إعدادات Galaxy AI التي تمنع الوصول إلى الخادم إلى الحد من وظائف بعض ميزات الذكاء الاصطناعي. بغض النظر عن الوصول إلى الخادم، لا تقوم Samsung بحفظ بيانات إدخال المستخدم أو إخراجه.

[25] لمزيد من المعلومات حول المواد المعاد تدويرها في أحدث سلسلة Galaxy Z، بالإضافة إلى أجهزة Galaxy الأخرى، يرجى مراجعة التقارير البيئية للمنتج الموجودة على موقع Samsung Sustainability الإلكتروني.

[26] تم تصنيع أسلاك الربط الذهبية في بعض وحدات الكاميرا في هاتفي Galaxy Z Fold6 وFlip6 من الذهب المعاد تدويره بنسبة 100% والذي يتم الحصول عليه من النفايات الإلكترونية وقصاصات الذهب. بالإضافة إلى ذلك، تم تصميم الرقائق النحاسية للوحات المنطقية الرئيسية وFPCBs المحددة باستخدام نحاس معاد تدويره بنسبة 100% يتم الحصول عليه من الأسلاك والرقائق النحاسية المهملة. القياسات المذكورة أعلاه تعتمد على الوزن.

[27] النيوديميوم

[28] سيتم دعم هاتفي Galaxy Z Fold 6 وFlip 6 بسبعة أجيال من ترقيات نظام التشغيل وسبع سنوات من التحديثات الأمنية اعتباراً من تاريخ الإطلاق العالمي.

[29] الترجمة الصوتية Audio interpretation متاحة فقط عند ارتداء سماعات Buds وتوصيلها بهاتف ذكي Samsung Galaxy. لا يتم توفير ميزة Interpreter بواسطة Buds نفسها. إذا لم تكن سماعات Buds متاحة، فسيتم توفير المحتوى المترجم على شاشة هاتفك الذكي Samsung Galaxy. قد تتطلب بعض اللغات تنزيل حزمة اللغة. قد يختلف مدى توفر الخدمة حسب اللغة أو البلد أو المنطقة أو شركة الاتصالات. قد تتطلب أجهزة Samsung Galaxy آخر تحديث للبرنامج لدعم ميزات Galaxy AI بشكل صحيح.

[30] يتماشى إعداد اللغة مع إعداد لغة النظام. تظهر قائمة الأوامر الصوتية عند وجود حزمة لغة مماثلة للغة النظام. تتضمن لغة الدعم في وقت الإطلاق اللغة الإنجليزية الأمريكية واللغة الكورية، وسيتم توسيع لغة الدعم بشكل أكبر.

[31] تتوفر خاصيات Adaptive Noise Control وVoice Detect وSiren Detect فقط على Samsung Galaxy Buds3Pro. يتم إيقاف تشغيل التحكم التكيفي في الضوضاء والكشف الصوتي واكتشاف صفارات الإنذار تلقائياً.

[32] تتوفر Blade Lights فقط على Samsung Galaxy Buds3 Pro.

[33] تتوفر ميزة الصوت عالي الجودة الذي يصل إلى 24 بت/96 كيلو هرتز في سلسلة Galaxy S24 وسلسلة S23 وZ Fold6 وZ Flip6 وZ Fold5 وZ Flip5 وTab S9 المزودة بنظام One UI 6.1.1 أو أعلى. تتوفر ميزة الصوت عالي الجودة فقط على أجهزة Samsung Galaxy محددة في الوقت الحالي. قد يتم دعم أجهزة إضافية في المستقبل.

[34] تتيح خاصية المكالمات فائقة العرض الترددي لسماعات Buds نقل الصوت حتى 16 كيلو هرتز، بينما تنقل سماعات BT السابقة ما يصل إلى نطاق 8 كيلو هرتز فقط.

[35] قد يختلف توفر الألوان لسلسلة Galaxy Z حسب السوق أو المنطقة أو شركة الاتصالات.

[36] قد يختلف توفر الألوان لسلسلة Galaxy Buds3 حسب السوق أو المنطقة أو شركة الاتصالات.

[37] تطبق الشروط والأحكام. قد تختلف تغطية +Samsung Care ونوع الخدمة وتفاصيل العرض الترويجي حسب البلد/المنطقة وقد يتم تطبيق مبلغ قابل للخصم (رسوم الخدمة). لتكون مؤهلاً للحصول على مزايا العرض الترويجي +Samsung Care، قد يكون التسجيل مطلوباً. للحصول على معلومات أكثر حول برنامج +Samsung Care، يرجى زيارة https://www.samsung.com/samsung-care-plus/

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2459496/Samsung_Galaxy_Z_Fold6_Z_Flip6.jpg