سانغ يونغ للهندسة والإنشاءات تكتسب زخمًا بدعم قوي من مجموعة ساي ايه العالمية

سيول، كوريا الجنوبية، 10 فبراير 2026 /PRNewswire/ -- منذ انضمامها إلى مجموعة ساي ايه العالمية (Global Sae-A Group) في ديسمبر 2022، عززت سانغ يونغ للهندسة والإنشاءات (Ssangyong E&C) استقرارها المالي وسرّعت من وتيرة نموها، مدعومة بتوسيع نطاق الطلبات الخارجية وتحسّن الأداء.

افتتحت الشركة العام بفوزها بمشاريع خارجية جديدة، بما في ذلك تطوير Avenue Park Towers بقيمة 250 مليون دولار أمريكي في دبي، بتكليف من شركة التطوير العقاري المملوكة للدولة في الإمارات العربية المتحدة وصل للعقارات (WASL)، ومشروع إنشائي في غينيا الاستوائية بقيمة 74 مليون دولار أمريكي.

وقد زادت الطلبات الخارجية بأكثر من ثمانية أضعاف، حيث ارتفعت من 121 مليون دولار أمريكي في عام 2022 إلى 650 مليون دولار أمريكي في عام 2025، مما يعزز من قدرتها التنافسية العالمية.

وعقب انضمامها إلى المجموعة، نفّذت سانغ يونغ للهندسة والإنشاءات استراتيجية توسع خارجي تركز على المناطق الرئيسية. وبالإضافة إلى أسواقها الأساسية في سنغافورة ودبي وغينيا الاستوائية، تستكشف الشركة فرص أعمال جديدة في أمريكا الوسطى.

وشهدت العمليات المحلية تحسنًا أيضًا. أكملت سانغ يونغ للهندسة والإنشاءات في ديسمبر مشروع مجمع هواسيونغ التابع لشركة ASML، بقيمة 220 مليون دولار أمريكي. كما حصلت على عقود لتجديد قاعة المعارض في 63 Square في يويدو ومشروع ترميم فندق بنيان تري (Banyan Tree Hotel) في بوسان، وتخطط لتسليم 6,000 وحدة سكنية في عام 2026. كما أمنت الشركة قسمين من خط السكة الحديد الجنوبي الداخلي (Southern Inland Railway) في وقت سابق من هذا العام، وهو مشروع بقيمة 330 مليون دولار أمريكي، وأنشأت فريق أعمال للطاقة للتوسع في مشاريع الطاقة المتجددة.

وبدعم من فوزها بالمشاريع المحلية والخارجية، زاد حجم الطلبات المتراكمة لدى سانغ يونغ للهندسة والإنشاءات بنسبة تقارب %50، حيث ارتفع من 4.7 مليار دولار أمريكي في عام 2022 إلى 6.7 مليار دولار أمريكي في عام 2025.

ومن المتوقع أن تزيد الإيرادات من 1.17 مليار دولار أمريكي في عام 2022 إلى حوالي 1.3 مليار دولار أمريكي في عام 2025. وعادت الشركة إلى تحقيق أرباح تشغيلية في عام 2023 بقيمة 24 مليون دولار أمريكي، وارتفعت إلى 32 مليون دولار أمريكي في عام 2024، ومن المتوقع أن تصل إلى حوالي 44 مليون دولار أمريكي في عام 2025، مما يمثل ثلاث سنوات مربحة منذ الانضمام إلى المجموعة.

وكانت هذه التحسينات مدفوعة بتدابير تعزيز رأس المال، بما في ذلك ضخ رأسمال بقيمة 110 مليون دولار أمريكي في عام 2023 وإصدار أوراق مالية رأسمالية هجينة بقيمة 37 مليون دولار أمريكي في عام 2024. ونتيجة لذلك، من المتوقع أن تنخفض نسبة الديون للشركة من %753 في نهاية عام 2022 إلى مستوى في منتصف نطاق %150.

كما أدى تحسن الأداء والاستقرار المالي إلى تقييمات خارجية أقوى، حيث ارتفع تصنيف القدرة الإنشائية لشركة سانغ يونغ للهندسة والإنشاءات بمقدار 10 مراكز ليحتل المرتبة 23 على مستوى الترتيب العام.

الأرقام المالية لعام 2025 أولية وتخضع للتدقيق النهائي.