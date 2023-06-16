ساني تسرّع تطوير المركبات الثقيلة ذات الطاقة الجديدة مع الظهور العالمي الأول لمركز الاختبارات

تشانغشا، الصين, 16 يونيو / حزيران 2023 /PRNewswire/ -- أعلنت مجموعة ساني ("ساني") أن مركز ساني لاختبار مركبات هندسة الطاقة الجديدة ("المركز") ومقره مدينة تشانغشا، عاصمة مقاطعة هونان بوسط الصين، قد بدأ العمل. مع استثمار إجمالي يتجاوز 100 مليون يوان، يعد المركز الأول من نوعه في العالم، وهو مجهز بمجموعة من المرافق المتطورة، مما يجعله قاعدة الاختبار الأكثر شمولاً في الصين والتي تركز على تطوير المركبات الهندسية التي تعمل بالبطاريات.

SANY New Energy Engineering Vehicle Testing Center

ويضم المركز، الذي يغطي مساحة 100 فدان، مختبراً داخلياً وموقع اختبار في الهواء الطلق يمكن استخدامه لتقييم أداء وموثوقية 20 مركبة في وقت واحد. كما يضم المركز مجموعة من معدات الاختبار المتخصصة التي تركز على التقنيات بما في ذلك المحركات والبطاريات وأجهزة التحكم الإلكترونية (HIL) والهجينة ووقود الهيدروجين وخلايا البطارية ومحاور القيادة الكهربائية.

يضم المركز أكثر من 20 مقعدًا متطورًا للاختبارات الكهربائية وأجرى أكثر من 100 اختبار لسيارات الطاقة الجديدة المصنعة في ساني. ويكمن في قلب المركز دينامومتر الشاسيه الثقيل، والتي يمكن أن تولد قوة الجر من 120,000N ودعم حمولة المحور من 35 طنًا. يحتوي المركز أيضًا على غرفة بيئة قاسية لاختبار المركبات بالكامل، بحجم يتجاوز 2500 مترمكعب. يمكن أن تجري اختبارات ضمن نطاق درجة حرارة من -45 إلى 70 درج ومجهزة بنظام محاكاة أشعة الشمس لإجراء تقييم شامل.

قال يو ليغانغ، نائب مدير المركز، "تسعى ساني جاهدة لقيادة الطريق في دعم الانتقال في جميع أنحاء العالم إلى اقتصاد منخفض الكربون مع مركز اختبار لتعزيز الموثوقية التكنولوجية ودفع الابتكارات القابلة للتسويق للمركبات الهندسية التي تعمل بالبطاريات".

ساني تقود الطريق في سوق الكهرباء في الصين

في عام 2022، سيطرت ساني على سوق الكهرباء في الصين من خلال تحقيق العديد من الإنجازات، بما في ذلك بيع أكثر من 1000 رافعة كهربائية، والفوز ببطولة المبيعات السنوية للشاحنات الكهربائية الثقيلة، وبيع أكثر من 1300 خلاط كهربائي. وللحفاظ على ريادتها في هذه الصناعة، تخطط ساني لبناء موقع جديد لاختبار مركبات هندسة الطاقة لتلبية احتياجات الاختبار المتزايدة في مجال الطاقة الجديد.

كما تتبنى ساني الابتكار الرقمي لتحسين استراتيجيتها التصنيعية وتوسيع استدامة الشركات. اعتمد مصنع ساني رقم 18 نظام إنتاج آلي مدعوم من الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء الصناعية لمعالجة الرياح المعاكسة الدورية في السوق. ونتيجة لذلك، شهد المصنع زيادات بنسبة 123% في الطاقة الإنتاجية و98% في الإنتاجية، وانخفاض بنسبة 29% في تكاليف تصنيع الوحدات.

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