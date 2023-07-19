ستارتريدر تحّقق نجاحاً غير مسبوق في ظل قيادة بيتر كارستن

تايبي، 19 يوليوز/تموز 2023 /PRNewswire/ -- قاد الرئيس التنفيذي بيتر كارستن ستارتريدر إلى تحقيقٍ نموٍ ونجاحٍ رائعين، وذلك بفضل خبرته الواسعة ونهجه المبتكر في مجال التكنولوجيا والأسواق المالية، ولا عجب أن تصبح ستارتريدر تحت قيادته واحداً من أسرع الوسطاء الماليين نمواً في العالم فهي دوماً تلبي ما تطرحه الأسواق العالمية من متطلبات.

حاز عالم الفيزياء بيتر كارستن، على أكثر من خمسة عشر براءة اختراع. وقد وظّف تجربته الغنية في العمل لدى شركاتٍ مشهورة مثل Citibank وNokia، في إنشاء تقنيات رائدة، وإنه لمن الجريد بالذكر أنه ساهم في تطوير نغمات رنين قابلة للتخصيص وبطاقات عمل قابلة للتنزيل وتطبيقات مبتكرة.

STARTRADER CEO Peter Karsten

طوال حياته المهنية، أظهر بيتر قدرته على إيجاد حلول تكنولوجية ترتكز على متطلبات العملاء، ولم يتردد في توظيف خبراته وإبداعه في عالم التداول من جديد عندما لاحظ الإمكانات الهائلة التي تتمتع بها ستارتريدر.

اعتمد بيتر كارستن على تجربته في التكنولوجيا المالية وقدّم تقنياتٍ تساهم في رفع مستوى رضا العملاء وتمهّد الطريق لتقديم خدماتٍ مميزة، وخاصة أن الأهم بالنسبة إليه هو بناء وتعزيز روابط دائمة وليس تكوين علاقاتٍ جديدة وباستمرار وحسب. لتحقيق ذلك، جاءت ستارتريدر بحساب السنت، والذي يساعد المستخدمين على البدء في رحلتهم المالية بمبالغ متواضعة وهذا بدلاً من الاعتماد على الحسابات التجريبية والتي تمنح المستخدم إحساساً بالأمان ولكنها لا تقدّم تجربةَ حقيقة.

سريعاً، أصبحت ستارتريدر الملبية لمتطلبات عملائها واحداً من أسرع الوسطاء الماليين نمواً في العالم، فقد كسبت ثقتهم وذلك من خلال تقديمها مجموعةً واسعةً تضم ما يقرب 200 خيار دفع، وعمليات سحبٍ فعّالة وسريعة، ومعالجة فائقة السرعة للصفقات إضافة إلى منصات التداول سهلة الاستخدام، ودعمها المخصّص لكل عميلٍ حسب احتياجاته.

ولتكمل مسيرتها في خدمة وإرضاء عملائها، تستعد ستارتريدر لإطلاق تطبيق تداول مبتكر يهدف إلى تحقيق تجربة تداول سلسة وسهلة عن طريق دمج أحدث التقنيات والمزايا المتعددة. سيوفر التطبيق الذي يتمتع بواجهة سهلة الاستخدام وإمكانيات متقدمة الموارد اللازمة للعملاء للتنقل في عالم الأسواق المالية بسهولة ويسر.

ستارتريدر هي أحد الوسطاء الماليين الأسرع نمواً في العالم، وهي تمكّن عملائها من تداول العقود مقابل الفروقات على أكثر من مئات الأدوات المالية عبر ست فئات من الأصول مثل العملات الأجنبية والسندات والمعادن والمؤشرات والسلع والأسهم. توفّر ستارتريدر كذلك مستوى عالٍ من الأمان للأموال وسيولة مؤسساتية مرتفعة، ولأن رضى العملاء من أهم أولوياتها، تعمل على توفير جميع الأدوات والمعلومات التي يحتاجونها لبدء رحلة التداول الخاصة بهم ضمن بيئة مرنة مع تنفيذ فائق السرعة للصفقات.

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