ستاندرد تشارترد: المستثمرين الأفراد في دولة الإمارات العربية المتحدة يستطيعون تعبئة 40 مليار دولار أمريكي لمكافحة التغيير المناخي

· من المتوقع أن تستقطب كل من البنية التحتية القوية وفعالية انتاج الطاقة والقدرة على تخزينها أعلى الاستثمارات

· 93% من المستثمرين في الإمارات مهتمون بالاستثمار المناخي

· إحداث التأثير الإيجابي والقيم الشخصية هي أهم دوافع المستثمرين في دولة الإمارات

دبي، الإمارات العربية المتحدة, 28 نوفمبر / تشرين ثاني 2023 /PRNewswire/ -- : يكشف أحدث تقرير للخدمات المصرفية المستدامة لعام 2023 الصادر من ستاندرد تشارترد عن إمكانية تعبئة 40 مليار دولار أمريكي من رؤوس أموال المستثمرين الأفراد نحو الاستثمارات المناخية في دولة الإمارات العربية المتحدة بحلول عام 2030.

USD40 billion in retail investor capital could be mobilised to combat climate change in the UAE Rola Abu Manneh, Chief Executive Officer, Standard Chartered

ويحدد البحث، الذي يرتكز إلى استطلاع شمل 1800 مشارك من 10 أسواق نامية في آسيا وإفريقيا والشرق الأوسط، إمكانات عالمية تبلغ 3.4 تريليون دولار أمريكي للاستثمار في المناخ، مما يسلط الضوء على قوة الأفراد في مكافحة تغير المناخ.

وفي إطار الاستثمار المناخي في دولة الإمارات العربية المتحدة، يكشف التقرير امكانية تدفق حوالي 23 مليار دولار أمريكي إلى القطاعات التي تحد من وطأة التغيير المناخي، حيث أنه من المتوقع أن يجذب تخزين الطاقة وفعالية انتاجها بالإضافة إلى الطاقة المتجددة أكبر قدر من رأس المال. ويمكن تعبئة 17 مليار دولار أمريكي من أجل التكيف المناخي، بما في ذلك البنية التحتية القادرة على مواجهة التغير المناخي، والأنظمة الغذائية، والاقتصاد الأزرق.

والجدير بالذكر أن الاستطلاع يظهر أن 93% من المستثمرين في دولة الإمارات مهتمون بالاستثمار المناخي، وأن 87% منهم يريدون زيادة تدفقات رأس المال نحو المناخ، وقد شكلت القيم الشخصية والتزام المستثمرين الافراد تجاه إحداث تأثير إيجابي الدافع الرئيسي لضم استثمارات التغيير المناخي إلى محافظهم الاستثمارية.

ومع ذلك، فإن الحواجز المتعددة، التي تختلف باختلاف شرائح المستثمرين، تمنعهم من ترجمة اهتماماتهم إلى استثمار.

شريحة المستثمرين العوائق أمام الاستثمار في المبادرات التي تحد من التغيير المناخي العوائق أمام الاستثمار في المبادرات التي تساهم في التكيف المناخي الاثرياء (Affluent) أمكانية الوصول (75%) فهم المنتج المالي (68%) تصور لعائدات منخفضة (68%) قابلية المقارنة بالمنتجات المالية الأخرى (72%) الشك (70%) فهم المنتج المالي (63%) أصحاب الثروات (HNW) أمكانية الوصول (77%) تصور لمخاطر مرتفعة (69%) فهم المنتج المالي (67%) فهم المنتج المالي (79%) الشك (71%) تصور لعائدات منخفضة (71%) الجيل القادم من أصحاب الثروات (Next Gen. HNW) أمكانية الوصول (81%) قابلية المقارنة بالمنتجات المالية الأخرى (72%) الشك (66%) تصور لعائدات منخفضة (72%) أمكانية الوصول (69%) تصور لمخاطر مرتفعة (69%)

ويشير التقرير إلى أن القطاع المالي يحتاج إلى مساعدة المستثمرين للتغلب على هذه العوائق لإطلاق العنان لإمكانات رأس مال التجزئة. ويتعين على المؤسسات المالية والجهات التنظيمية والشركات والأفراد أن يبذلوا جهودا متضافرة لإنشاء مجموعة واسعة من الأصول المناخية لتعزيز مشاركة المستثمرين الأفراد في مكافحة التغيير المناخي.

كما يتعين على مديري الأصول والبنوك أيضا أن يعملوا على ابتكار أصول مناخية جديدة تتناسب مع مصالح المستثمرين الناشئة، مثل التنوع البيولوجي والاقتصاد الأزرق. وتلعب المؤسسات المالية دوراً حاسماً في تعبئة رأس مال التجزئة عبر ثلاث ركائز ـوهي تمكين المستثمرين بالمعلومات، والمنتجات المفصلة حسب الطلب، والمعلومات القائمة على النتائج. كما أنه من المتوقع أن تلعب الحلول الرقمية وحلول التكنولوجيا المالية دورًا كبيرا في تمكين المستثمرين الأفراد عوضا عن تبسيط عملية الاستثمار لهم. وتجدر الإشارة إلى أن القطاع المالي في جميع أنحاء العالم يحتاج أيضًا إلى مواءمة معايير إعداد التقارير وفرض الحد الأدنى من متطلبات الإفصاح لتعزيز ثقة المستثمرين.

وقالت رولا أو منه، الرئيس التنفيذي لستاندرد تشارترد في دولة الإمارات العربية المتحدة: "يمكن لدولة الإمارات العربية المتحدة، بصفتها المضيفة لمؤتمر الأطراف (COP28) وكونها أول دولة في الشرق الأوسط تتعهد بتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، أن تقود المنطقة في مكافحة التغيير المناخي، حيث إنها تتميز ببيئة تنظيمية مواتية تساعد في نمو الأعمال والقطاعات الاقتصادية، الأمر الذي يشكل نقطة جاذبة للمؤسسات المالية العالمية التي تهدف إلى تطوير حلول مالية متخصصة وأصول مناخية. وفي ظل هذه البيئة الاقتصادية المستدامة، نعمل في ستاندرد تشارترد بشكل وثيق مع عملائنا من المؤسسات والأفراد في جميع أنحاء الدولة لمطابقة أعمالهم واستثماراتهم مع مجالات اهتمامهم خاصة تلك المتعلقة بالاستدامة، الأمر الذي يُمكن عملائنا من المساهمة في تحقيق أهداف الحياد المناخي للدولة."

نبذة عن تقرير الخدمات المصرفية المستدامة 2023

يستطلع تقرير الخدمات المصرفية المستدامة لعام 2023، والذي أعد بتكليف من ستاندرد تشارترد وأعدته شركة برايس ووترهاوس كوبرز سنغافورة، آراء 1,800 فرد من ثلاث شرائح من المستثمرين (الأثرياء، وأصحاب الثروات (HNW)، والجيل القادم من أصحاب الثروات (NextGen HNW)) عبر 10 دول رئيسية. الأسواق في آسيا وأفريقيا والشرق الأوسط - البر الرئيسي للصين وهونج كونج وتايوان وكوريا الجنوبية وسنغافورة وماليزيا والهند والإمارات العربية المتحدة ونيجيريا وكينيا.

نبذة عن بنك ستاندرد تشارترد :

بنك ستاندرد تشارترد هو مجموعةً مصرفيةً عالميةً رائدةً، يتواجد في 53 سوقاً من أكثر أسواق العالم حيوية، ونقدم الخدمات لعملائنا في 64 دولة أخرى. ويتمثل هدفنا في تعزيز التجارة والازدهار في العالم من خلال التنوع الفريد الذي نوفره. ويتبنّى البنك رؤيةً واضحةً تحت شعار "هنا دائماً للأفضل" والتي تعكس التراث العريق والقيم المؤسسية التي ينتهجها البنك في أعماله.

ولا بدّ من التنويه أن "ستاندرد تشارترد" مدرج في الأسواق المالية في كل من لندن وهونج كونج.

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