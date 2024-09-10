سد الفجوة: كيف يساعد مركز التجوال في Numocity على تسريع وتيرة تبنّي استخدام المركبات الكهربائية

يعالج "مركز التجوال" للمركبات الكهربائية في ناموسيتي (Numocity)، الذي يحمل اسم "ناموهاب" (NumoHub)، هذه المشكلة نفسها من خلال إنشاء شبكة شحن متصلة للمركبات الكهربائية. تعد ناموسيتي التي أسسها كلٌ من رافيكيران أنّاسوامي وسيدهارت سرينيفاسان في عام 2018 رائدة عالميًا في مجال المنصات الشحن الرقمية للمركبات الكهربائية. يدعم "مركز التجوال" الذي تم إطلاقه في الهند منذ عام الآن أكثر من 10،000 نقطة شحن سريع وبطيء يمتد نطاقها عبر أكثر من 20 من مشغلي نقاط الشحن في الهند.

يتيح "ناموهاب" لسائقي المركبات الكهربائية العثور على نقاط الشحن، وشحن مركباتهم والدفع بسهولة عبر شبكات متعددة باستخدام تطبيق واحد للهاتف المحمول أو بطاقة RFI عادية. يدمج هذا الحل الموحد تجارب الشحن في التطبيقات الفائقة الحالية ، وتطبيقات المصنّعين الأصليين للمركبات ، وتطبيقات الأساطيل وغيرها الكثير. كان أحد نجاحات السوق هو خيار K-Charge على تطبيق KIA EV Driver للجوال، والمدعوم من "ناموهاب"، والذي يمكِّن السائقين من العثور على العديد من نقاط الشاحن السريع في الهند وتجربة الشحن بالكامل من تطبيق السائق. يعالج هذا الحل بشكل مباشر قلق النطاق من خلال إعطاء السائقين حرية السفر دون القلق بشأن مكان الشحن التالي. إنها أيضًا نعمة لمصنعي السيارات ، حيث إن القدرة على التجوال بين شبكات الشحن تزيل واحدة من أكبر العوائق أمام تبنّي استخدام المركبات الكهربائية ، مما يساعد على زيادة المبيعات.

وبالإضافة إلى السائقين الفرديين ، يعمل "ناموهاب" أيضًا على تمكين مشغلي أساطيل السيارات. تتيح ميزات الشحن الذكي وإدارة الطاقة في المنصة للأساطيل جدولة أحمال أرصدة الشحن وتحسين استهلاك الطاقة ، مع تقليل التكاليف. تساعد هذه القدرات الأساطيل الكبيرة على العمل بكفاءة أكبر مع ضمان استقرار شبكة الكهرباء. بخصوص الإمداد ، يستفيد مشغلو نقاط الشحن من زيادة استخدام نقاط الشحن ، وذلك بفضل إمكانية دمج "ناموهاب" مع العديد من الواجهات. تساعد قاعدة العملاء الموسعة والكفاءة المعززة هذه الشركات في جذب المزيد من العملاء وبناء الولاء.

يخطط "ناموهاب" ليكون أكبر منصة متصلة للتجوال في الهند؛ حيث يربط شبكة الشحن المتنامية ويُتوقَّع وجود شبكة من أكثر من 100,000 نقطة شحن بحلول عام 2030. بالإضافة إلى ذلك ، يتم إطلاق "ناموهاب" الآن في العديد من البلدان بطريقة مرحلية ومع النجاح الأوّلي في السوق ، ويبدو أن هناك إمكانية كبيرة للتأثير على تبنّي استخدام المركبات الكهربائية على مستوى العالم. تم تصميم منصات ناموسيتي للتوطين في كل منطقة؛ حيث تقدم خيارات دفع متعددة ، ودعم متعدد اللغات ، وتكامل سلس مع مزودي الشحن المحليين ، مما يجعلها الحل المثالي للنظام البيئي المتزايد للمركبات الكهربائية.

يمهد "مركز التجوال" من ناموسيتي الطريق لمستقبل أكثر اتصالاً وكفاءة للتنقل الكهربائي ، لتتوفر إمكانية الشحن على الطريق!

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الصورة: https://mma.prnewswire.com/media/2500116/NumoHub__by_Numocity.jpg