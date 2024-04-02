سطوع نجم European Wellness في AMWC 2024 في موناكو، مع البروفيسور الدكتور Mike Chan والأستاذ الدكتور Roni Moya كمتحدثين عن الخلايا الجذعية في الكلية

مونتي كارلو، موناكو، 2 أبريل 2024 PRNewswire/ -- يسر المجموعة الطبية الحيوية الأوروبية (EWBG)، وهي شركة رائدة عالميًا في مجال التكنولوجيا الحيوية والطب الحيوي التجديدي، أن تعلن عن مشاركتها الاستثنائية في المؤتمر العالمي الثاني والعشرين للطب التجميلي ومكافحة الشيخوخة. (AMWC) 2024، والذي عقد في موناكو في الفترة من 27 إلى 29 مارس. باعتبارهما اثنين من ثلاثة من المتحدثين الرئيسيين في مجال الخلايا الجذعية في الكلية، ألقى البروفيسور Dato' Sri ودكتور Mike Chan من EWBG والبروفيسور الدكتور Roni Moya الضوء على هذا الحدث، المعروف بجمعه بين كبار المتخصصين في العالم في مجال التجميل وطب مكافحة الشيخوخة.

لقد أبهروا المندوبين بأبحاثهم الرائدة وابتكاراتهم السريرية في مجال الطب التجديدي الحيوي، مما وضع EWBG في طليعة الصناعة.

قدم Mike Chan، المعروف بعمله الرائد المبتكر في مجال الخلايا الجذعية والطب الحيوي، أحدث اكتشافاته البحثية، واعدًا بتغيير طريقة علاج الأمراض التقدم بالعمر. وقد ركز حديثه الذي جاء بعنوان "الخلايا الجذعية والببتيدات لعكس الشيخوخة وتقدم العمر بدقة في الطب التجديدي الحيوي"، على أعضاء مستهدفة وأصول محددة من العلاج بالخلايا الجذعية في الدماغ لزيادة العمر الافتراضي وتحسين مدى الصحة على إطار الخلية، وقد تلقى مراجعات رائعة من الجمهور.

وتحدث Roni Moya، خبير الطب التجميلي، عن طرق جديدة للعلاجات التجميلية ومكافحة الشيخوخة لضمان سلامة المرضى والنتائج الطبيعية للعلاج. وشدد العرض الذي قدمه بعنوان "الابتكارات في تقنيات العلاج بالخلايا العملية في الطب الحيوي التجديدي"، على أهمية دمج التكنولوجيا الجديدة مع الالتزام بالمعايير الأخلاقية في العمليات التجميلية.

يوضح حضور المتحدثين البارزين في AMWC 2024 تفاني EWBG في تطوير العلوم الطبية لصالح البشرية. وقد أثارت خطاباتهم ردود فعل عاطفية، وحفزت المحادثات حول مستقبل الطب والآثار الأخلاقية لتطور التكنولوجيا.

يوضح حضور EWBG في AMWC 2024 دور المنظمة كمنارة للابتكار في مهنة الطب. في ظل التحديات والإمكانيات التي يفرضها المشهد الطبي المتغير باستمرار، تلتزم EWBG بمتابعة حدود وابتكارات جديدة في مجال الصحة والرفاهية.

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