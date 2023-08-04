سفير MightyTips سيخوض النزال في إسبانيا

لندن، 4 آب/أغسطس، 2023 /PRNewswire/ -- اسم ذائع الصيت- سفير جديد MightyTips ونجم أوروبي لم يُهزم قط، إنه Jevgenijs Aleksejevs الملقب بـ "الإعصار" سيخوض مباراته الأولى على أرض الحلبة في الأسبوع المقبل في إسبانيا

سيواجه مقاتل البحرية الحاصل على لقب fleet-of-fist الملاكم Frenchman Dimitri Trenel في منتجع Holiday World Resort في Benalmadena في إسبانيا في 5 أغسطس.

ستجري المباراة على خلفية منافسة شرسة بين Samuel Molina (بطل إسباني مزدوج التصنيف الوزن الخفيف و الوزن الخفيف الفائق) وIgnacio Mendoza (الحائز على 44 فوزًا، 14 خسارة، ثلاثة تعادلات) في ليلة رائعة مفعمة بالحماس في Costa del Sol.

تشمل النزالات الأخرى على البطاقة ما يلي:

ستكون النزالات في فئة الوزن المتوسط ثمانية الجولات بين أيوب الفهمي (7-1-0) و Christopher Mena (4-6-3 ).

نزال فئة الوزن المتوسط الفائق بين José Luis Navarro (8-1 ) والبطل الإسباني السابق José Manuel L. Clavero (16-21-1 ).

وتضم مباراة الوزن الثقيل الخفيف بين السويدي Constantin Nangas (9-0-0 ) و Nicaraguan Roberto Arriaza (19-7-0 )

من هو الملاكم الملقب بالإعصار ؟

على الرغم من توقفه لفترة وجيزة عن مسيرته في الملاكمة -حيث كان آخر مرة قاتل فيها في عام 2021 - إلا أن الإعصار مهيأ لهذا النزال. نظرًا لتحقيقه 13 انتصارًا من 13 مباراة في رصيده الذي ينمو جنبًا إلى جنب مع خبرته الواسعة في الرياضة القتالية، بما في ذلك فترة عمله كبطل أوروبي في الملاكمة، يمكن أن نجزم أنه يمثل مشكلة قوية للاعب Trenel، الذي عانى من ثلاث هزائم في آخر أربع مباريات له.

ساعدته خبرته في ملاكمة الكيك بوكسينج على تطوير حركة قدم ذكية وقوة مفاجئة يمكن أن تشكل تحديًا كبيرًا لخصمه.

صاحب رتبة سفير MightyTips

أعلنت MightyTips عن إضافة الملاكم الملقب بالإعصار The Hurricane إلى فريقها في الأسبوع السابق لمباراة الملاكمة.

تلتزم MightyTips بالارتقاء بالرياضيين إلى قمم جديدة، وتأمل أن يدعمه تعاونهم مع The Hurricane في الانتصار على خصوم جدد والحفاظ على خطه المثير للإعجاب والحافل بالانتصارات والذي لم يهزم بعد.

في الوقت نفسه، تؤكد الشراكة الجديدة أن MightyTips هي المكان المناسب لإجراء مراجعات موثوقة وجديرة بالثقة لأفضل مواقع المراهنة على الملاكمة وتطبيقات المراهنة على نزالات الملاكمة.

لا تتوانى MightyTips في بذل أي جهد في تقديم التحليلات التفصيلية للمكافآت إلى تحليل المواد الترويجية لكل موقع مراهنة، وذلك في سعيها للحصول على مراجعات صادقة لا تتزعزع لتطبيقات المراهنات في مجالات المراهنات الرياضية لكرة القدم والكريكيت والتنس والملاكمة.

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