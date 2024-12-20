سفينة Amerigo Vespucci تستضيف عرضًا حصريًا لكتاب PhotoANSA

معالي سفير الجمهورية الإيطالية في دولة قطر يصفها بـ "رمز للمصداقية والحيادية"

الدوحة، قطر، 20 ديسمبر، 2024 /PRNewswire/ -- بعد روما وميلانو، السفينة الإيطالية Amerigo Vespucci ترسو في الدوحة، حاملةً معها كتاب الصور PhotoANSA 2024.

شكّلت سفينة التدريب التابعة للبحرية الإيطالية، Amerigo Vespucci، التي رست في الدوحة، المحطة الثلاثين من الجولة العالمية للسفينة، مسرحاً للعرض الحصري للكتاب، حيث حضر العرض معالي سفير الجمهورية الإيطالية في دولة قطر، السيد Paolo Toschi.

Ambassador of Itay in Doha, Mr. Paolo Toschi, and ANSA CEO Mr. Stefano De Alessandri during the PhotoANSA presentation on the Amerigo Vespucci navy ship in Doha

وقد أقيم العرض وسط أفق العاصمة القطرية الذي شكل خلفية مميزة لعرض الصور الواردة في الكتاب والذي يُختتم بصورة للسفينة ذاتها، والتي توصف بأنها "أجمل سفينة طويلة في العالم". وخلال الحدث، عبّر قائد السفينة، الكابتن Giuseppe Lai، عن فخره بالمشاركة قائلاً: "نشعر بالفخر والدهشة بأن نكون جزءًا من هذا الكتاب. إنه شرف لنا أن نكون جزءًا من تاريخ الوكالة".

يجمع الكتاب بين لقطات مؤثرة تلخص أحداث الأثني عشرة شهرًا الماضية، بدءًا من الانتخابات الأمريكية مرورًا بالألعاب الأولمبية، ومن الأزمات الدولية إلى سبعين عامًا من التلفزيون. ويتضمن الكتاب أيضًا صورًا رمزية من الأعوام العشرين الماضية، وهي عدد النسخ التي صدرت من هذا الكتاب حتى الآن.

ومن جانبه، صرح معالي سفير الجمهورية الإيطالية في دولة قطر، السيد Toschi، قائلًا: "تعد وكالة ANSA أداة عمل يومية، ولكنها تمثل أيضًا تاريخًا عريقًا من التقاليد من خلال مصداقيتها واستقلاليتها ودقة أخبارها. إن هذه الوكالة تجسد الأخبار الدقيقة والمعلومات المهمة والسريعة".

هذا وأوضح الرئيس التنفيذي CEO لشركة Difesa Servizi، السيد Luca Andreoli، قائلًأ: "أن نكون جزءًا من كتاب PhotoANSA هو أمر يجعلنا نشعر بالفخر الشديد، لأنه يؤكد أن الجولة العالمية لسفينة Amerigo Vespucciأصبحت حدثًا إيطاليًا ذا أهمية خاصة. وهذا أمر يُشدد على أننا نقوم بشيء مميز معًا".

أما الرئيس التنفيذي لوكالة ANSA، السيد Stefano De Alessandri، فقد أعرب قائلًا: "نحن نقوم بعمل غير مادي، فالأخبار هي منتج فكري ليس له وجود مادي. لكن إمكانية احتواء ما حدث خلال عام كامل في كيان مادي مثل هذا الكتاب هو لحظة ذات دلالة كبيرة بالنسبة لنا. عند تصفح هذا الكتاب، سنعيد رؤية عامًا كان معقدًا بأحداثه، ولكنه تميز أيضًا بلحظات جميلة للغاية، مثل نجاحات الألعاب الأولمبية وإنجاز Jannik Sinner باعتبار فوزه بالمركز الأول عالميًا في رياضة التنس".

اُختتم الحدث على أنغام الحفل الغنائي الذي أقيم في Villaggio Italia، حيث تلقى ضيوف السفينة نسخًا من الكتاب كهدية تذكارية ووداعًا جميلًا، وبعدها غادرت سفينة Vespucci الدوحة متوجهة إلى محطتها القادمة في جدة، حيث ستحتفل بالذكرى الثمانين لتأسيس أكبر وكالة أنباء إيطالية.

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2585187/ANSA_Difesa_Servizi.jpg