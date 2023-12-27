سكاي دايف دبي تحتفل بالذكرى الثالثة عشرة لتأسيسها

- الوجهة الفريدة تقدم عرضاً استثنائياً لقفزة "بيز جمب" بهذه المناسبة

دبي، الإمارات العربية المتحدة

27 ديسمبر / كانون أول 2023

/PRNewswire/ -- احتفلت سكاي دايف دبي، المملوكة لشركة شمال القابضة، بالذكرى السنوية الثالثة عشرة لتأسيسها في 20 ديسمبر من خلال تقديم عرض مميز لقفزة "بيز جمب" التي قام بتأديتها مؤدي قفزات مظلية حرة حاصل على رقم قياسي، حيث قفز من على ظهر كعكة مطاطية محمولة بالبالونات في مركز القفز المظلي في دبي.

ونشأ المشروع من فكرة بسيطة تم تطويرها على مدار ستة أشهر، وشهد خلالها العديد من التطبيقات التجريبية على أرض الواقع، بدءاً من تصميم الكعكة المطاطية، ووصولاً إلى الدراسة الهندسية لضمان توافقها مع البالونات وتحقيق القفزة بشكل آمن.

Skydive Dubai celebrated its 13th Anniversary with a unique BASE jump Skydive Dubai celebrated its 13th Anniversary with a unique BASE jump

إن الجهود الدؤوبة التي بذلتها سكاي دايف دبي هي شهادة على شغفها الكبير بالابتكار، كما تعاونت مع العديد من الشركاء، مما يعكس التزام الوجهة الفريدة بالابتكار في جميع مشاريعها.

ونجحت سكاي دايف دبي في تعزيز مكانتها بوصفها واحدة من أبرز الوجهات التي تقدم تجارب ترفيهية وغير مسبوقة على مدار مسيرتها التي تمتد إلى 13 عاماً، كما أنها الوجهة المثالية لعشاق الرياضات المفعمة بالمغامرة والتشويق.

وتعليقاً على هذه الموضوع، قال محمد جواد، نائب الرئيس لقطاع التسلية والترفيه في شمال القابضة: "تمحورت مساعي سكاي دايف دبي منذ تأسيسها حول تمثيل دبي ودولة الإمارات على الصعيد العالمي، حيث تشتهر الوجهة بجهودها المستمرة للارتقاء بمعايير الرياضة على مستوى العالم وتقديم تجارب غير مسبوقة. سررنا بالاحتفال بالذكرى السنوية الثالثة عشرة بهذه القفزة الرائعة، والتي تعكس ابتكار الفريق والجهود الكبيرة التي بذلها، فضلاً عن مساهمتها في رفد مساعي سكاي دايف دبي للارتقاء بمستقبل الرياضة ومؤديّ القفزات المظلية الحرة إلى مستويات جديدة".

ويمكن للراغبين بالمشاركة في احتفالات الذكرى السنوية لسكاي دايف دبي زيارة مركز القفز المظلي في دبي بين 24 و31 ديسمبر الجاري. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة هذا الرابط الإلكتروني

لمحة عن سكاي دايف دبي

تقدم "سكاي دايف دبي" لزوارها تجربة القفز المظلي الأكثر شهرةً وجاذبيةً على مستوى العالم، وتعد الوجهة المفضلة لعشاق هذه الرياضة من المحترفين المتمرسين أو الهواة والمبتدئين لاستكشاف العالم والاستمتاع به من منظور فريد ومختلف.

وبفضل موقعها الاستراتيجي في "دبي هاربر"، تقدم منطقة الهبوط في دبي فرصة مثالية لتجربة القفز المظلي من ارتفاع 13 ألف قدم بسرعة 120 ميل في الساعة، والاستمتاع بإطلالة رائعة على أفق دبي الساحر.

بينما تتميز منطقة الهبوط في الصحراء، والتي تقع عند شارع دبي – العين (E66)، بكونها أحد أكبر مراكز القفز المظلي في العالم، حيث يجتمع المحترفون، والمدربون، والطلاب لصقل مهاراتهم باستخدام أحدث المعدات والتقنيات التدريبية، واستكشاف كل ما تقدمه هذه الرياضة من تجارب فريدة.

يتألف فريق "سكاي دايف دبي" من نخبة من المدربين والطيارين المتمرسين وفرق العمليات التشغيلية المتخصصة، الذين يجمعهم شغف يتخطى الحدود ويعملون في إطار شبكة متكاملة مكرّسة لرياضة القفز المظلي، والملتزمين باتباع أعلى مستويات الاحترافية لتحقيق التميز في مجال الرياضات الجوية.

تنفرد "سكاي دايف دبي" بإرسائها لأرقى معايير التميز والريادة في رياضة القفز المظلي، مُسلتهمة أصالة وعراقة هويتها لتمثل دبي على الساحة العالمية، ومُجسدة قيم الإصرار والعزيمة والطموح والمثابرة التي تمتاز بها هذه المدينة العالمية، ومُساهمة بدور رئيسي في تعزيز مكانة وشعبية رياضة القفز المظلي والترويج لاحترافها في جميع أنحاء العالم.

لمزيد من المعلومات والتفاصيل، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.skydivedubai.ae

فيديو - https://mma.prnewswire.com/media/2307310/Skydive_Dubai_1.mp4

الصورة – https://mma.prnewswire.com/media/2307311/Skydive_Dubai_2.jpg