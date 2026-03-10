سكور بوينت تطلق منصة ألعاب تفاعلية وروابط "تحدّي صديقك" القابلة للمشاركة عبر واتساب، مع عالم سكوري لاند للألعاب الثقافية

منصة سعودية تحوّل أسئلتك اليومية إلى تحديات قابلة للمشاركة — من يعرف أصدقاءه أكثر؟ الجواب على sp.games

جدة، المملكة العربية السعودية, 10 مارس / آذار 2026 /PRNewswire/ -- في عالم يتشارك فيه الناس كل شيء عبر واتساب، أطلقت سكور بوينت (sp.games) منصتها للألعاب التفاعلية المصمّمة خصيصاً للمستخدمين العرب — شباباً وعائلاتٍ وأصدقاء — الراغبين في تجربة تنافسية خفيفة وممتعة. تتيح المنصة إنشاء تحديات مخصصة ومشاركتها فوراً عبر رابط واحد، لتتحول مجموعة الواتساب إلى ميدان منافسة حقيقي.

تركّز سكور بوينت على تقديم ألعاب تفاعلية تعمل من المتصفح وبأسلوب سهل وسريع، مع نظام مشاركة يجعل التحدي يبدأ خلال ثوانٍ: أنشئ التحدي، شاركه، ثم تابع النتائج والتفاعل. ويأتي هذا التوجه استجابة لطبيعة الاستخدام اليومي للتطبيقات الاجتماعية في المنطقة، وبهدف تحويل المشاركة إلى جزء أساسي من متعة اللعب.

"أردنا أن نبني تجربة لعب تبدأ بسؤال بسيط: من يعرف صديقه أكثر؟ وتنتهي بنقاشات ممتعة داخل المجموعات. سكور بوينت ليست مجرد منصة ألعاب، بل طريقة جديدة للتواصل بين الناس." — حسين، مؤسس سكور بوينت

ضمن المنصة، تقدم سكور بوينت عالم سكوري لاند (Scorey Land) كقسم مخصص للألعاب الثقافية والتحديات المعرفية، حيث يجد المستخدم ألعابًا تُنمّي المعرفة وتُحفّز المنافسة بروح ممتعة، مع إضافة محتوى جديد بشكل مستمر ومتدرّج بمرور الوقت.

ابدأ تحديك الآن: أنشئ لعبتك الخاصة أو جرّب ألعاب سكوري لاند الثقافية، وشاركها مع أصدقائك مباشرةً عبر واتساب. كل التجربة تبدأ من المتصفح، بدون تحميل، عبر: https://sp.games

أمثلة من الألعاب التفاعلية وسكوري لاند على سكور بوينت :

• من يعرفني أكثر: https://sp.games/ar/know/create

• شخصيتك في 60 ثانية: https://sp.games/ar/personality

• مكافأة وعقوبة: https://sp.games/ar/reward/create

• سكوري لاند: https://sp.games/ar/scoreland

نبذة عن ScorePoint

سكور بوينت (sp.games) منصة ألعاب واختبارات تفاعلية عبر المتصفح، مصمّمة للمستخدم العربي الذي يريد تجربة تنافسية خفيفة وقابلة للمشاركة مع الأصدقاء والعائلة. تضم المنصة ميزة "تحدّي صديقك" عبر واتساب، وعالم ScoreLand للألعاب الثقافية والمعرفية، مع إضافة محتوى جديد بشكل مستمر.

معلومات التواصل

البريد: [email protected]

https://sp.games الموقع:

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2930358/SP_Games_Logo.jpg