سكويرد فاينانشيال تعلن عن ندواتها للفوركس في منطقة الخليج

فيكتوريا، سيشيل, 9 سبتمبر / أيلول 2024 /PRNewswire/ -- يسرّ الشركة الرائدة في مجال التكنولوجيا المالية، سكويرد فاينانشيال، أن تعلن عن مجموعة ندواتها لتداول الفوركس التي تستضيفها في منطقة الخليج، ابتداء من شهر سبتمبر من الإمارات العربية المتحدة.

لطالما كانت منطقة الخليج من أهم وجهات الشركة، وتلبيةً للطلب المتزايد من المتداولين عبر الإنترنت في المنطقة لتعليم محترف في الفوركس، توسّع سكويرد فاينانشيال مجموعة خدماتها التعليمية التي تقدمها، باستضافة ندوات في 5 أمكنة مختلفة، فتأتي بخبرائها على الأرض.

SquaredFinancial Forex Seminars Roadshow in the GCC

بفضل أكثر من عقدين من الخبرة في التكنولوجيا المالية، لطالما اعتمدت سكويرد فاينانشيال على المعرفة والتعليم سبيلًا لتطوير مهارات المستثمرين في التداول. وسعيًا منها إلى مساعدتهم على الحصول على تعليم ذي مستوى، تعطيهم فرصة اللقاء شخصيًا بخبرائها المخضرمين، نور الدين الحموري، كبير محللي الأسواق في سكويرد فاينانشيال، ودومينيك الخوري، المدير العالمي للمبيعات وتطوير الأعمال في الخليج والشرق الأوسط في سكويرد فاينانشيال. هذان المحللان الخبيران يظهران بانتظام على شاشات التلفزة العالمية مثل بي بي سي، والجزيرة، وسي أن بي سي، وبلومبرغ، وغيرها، لإعطاء آرائهما عن الأسواق. كما أنهما يقيمان الندوات والنقاشات والمحادثات المفتوحة والتحاليل اليومية للأسواق وتوجّهاتها باللغتين العربية والإنكليزية.

تنطلق الندوات باثنتين في الإمارات العربية المتحدة، وفي دبي والعين بالتحديد، في حين أن البرنامج يغطّي مجموعة واسعة من البلدان في شهري أكتوبر ونوفمبر، لا سيما في قطر والكويت والبحرين.

شدد نور الدين الحموري، كبير محللي الأسواق في سكويرد فاينانشيال، على أهمية التعليم المستمر في الأسواق المالية، قائلًا: "كل يوم يجلب معه تطورات وتحديات جديدة تؤثر على الأسواق. هدفنا أن ننشر التوعية ونعلّم المتداولين ونساعدهم على محاولة تفادي الأخطاء الشائعة. الرحلة طويلة لكن التمرين والممارسة من أكثر الطرق فعالية للتعلّم. لذلك نعطي ندوات أسبوعية على الإنترنت وجلسات تداول، بالإضافة إلى تحاليل يومية ونقاشات حوارية، والآن نطلق نداوتنا في الدول العربية."

المستثمرون مدعوون للانضمام إلى سكويرد فاينانشيال في دبي والعين لفرصة المشاركة في ندوة مستنيرة وحدث تواصل مع الخبراء. إن كانوا متداولين مخضرمين أو مبتدئين، هذا الحدث مناسب لكل من يريد البقاء على اطلاع في عالم التداول. إنها فرصة استثنائية للتعلم من الخبراء واكتشاف استراتيجيات جديدة والاستفادة من برنامج تعليم مخصص والتواصل مع متداولين آخرين.

من تهمه هذه الندوات يمكنه الضغط على دبي أو العين للقراءة أكثر عن موضوع الندوة أو التسجيل مجانًا في المكان والتاريخ المفضلين.

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