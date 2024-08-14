سكويرد فاينانشيال تفوز بجائزة أفضل تعليم للتداول في الإمارات العربية المتحدة / مجلس التعاون الخليجي لعام 2024

فيكتوريا ، سيشل

14 أغسطس 2024

/PRNewswire/ -- من خلال التزامها بتقديم تعليم للتداول واسع النطاق ومخصَّص للمستثمرين والمتداولين، حصلت شركة سكويرد فاينانشيال الرائدة في التكنولوجيا المالية على أفضل تعليم للتداول في الإمارات العربية المتحدة / مجلس التعاون الخليجي لعام 2024 من برنامج جوائز الأعمال الدولية.

SquaredFinancial is the Best Trading Education UAE/GCC 2024

مع أكثر من عقدين من الخبرة في صناعة التكنولوجيا المالية، اعتمدت سكويرد فاينانشيال دائمًا على المعرفة والتعليم كمسار لرفع مهارات التداول للمستثمرين. تجلب الشركة اثنين من المحللين الخبراء الأكثر شهرة في هذه الصناعة ، هما نور حموري و دومينيك الخوري ، اللذان يظهران بانتظام على القنوات التلفزيونية الدولية البارزة ، مثل "بي بي سي"، والجزيرة، و"سي إن بي سي" (CNBC)، وبلومبرغ (Bloomberg)، وغيرها الكثير. حموري والخوري هما اثنان من نخبة المحللين مشهوران بشكل خاص في منطقة مجلس التعاون الخليجي؛ حيث يقدمون ندوات تفاعلية على الإنترنت، وبرامج حوارية، وندوات، ومناقشات مفتوحة، وتحليلات يومية للأسواق والتوجهات باللغتين الإنجليزية والعربية.

سوف يسافر خبراء سكويرد فاينانشيال عبر دول مجلس التعاون الخليجي ليقدموا للمتداولين، وخاصةً المتحدثين باللغة العربية، تجربة تعليمية مخصصة بدرجة أكبر. سيكون لدى المتداولين فرصة لقاء الخبراء وجهًا لوجه لمناقشة فرص التداول في الربع الرابع من عام 2024. سيتم الإعلان عن خارطة الطريق قريبًا.

قال نور حموري ، المحلل الرئيسي للسوق في سكويرد فاينانشيال: "التعليم في الأسواق المالية هو عملية مستمرة وديناميكية. إنها ليست عملية روتينية؛ حيث إن كل يوم يشهد تطورات جديدة تؤثر على الأسواق. نحن نهدف إلى زيادة الوعي وتثقيف المتداولين حول كيفية محاولة تجنب الأخطاء الشائعة. إنها رحلة طويلة ، لكن الممارسة هي الطريقة الأكثر فعالية للتعلم. هذا هو السبب في أننا نقدم جلسات تداول وندوات ويب أسبوعية، بالإضافة إلى البرامج الحوارية والتحليلات اليومية، وقريبًا تبدأ حملتنا الترويجية في البلدان العربية".

في الآونة الأخيرة، حصدت سكويرد فاينانشيال جائزتين، هما أفضل وسيط موثوق لعام 2024 من مجلة وورلد فاينانس (World Finance)، وأفضل تطبيق للتداول عبر الهاتف المحمول لعام 2023 من مجلة بان فاينانس (Pan Finance)، وأفضل مقدم لتعليم الفوركس لعام 2022 من مجلة وورلد بيزنس آوتلوك (World Business Outlook).

نبذة عن شركة سكويرد فاينانشيال

سكويرد فاينانشيال هي شركة تكنولوجيا مالية ذات رأس مال جيد تأسست في عام 2005. وتهدف إلى أن تصبح سوقًا شاملةً تلبي الاحتياجات المالية للمستثمرين. مع حوالي عقدين من الخبرة في التكنولوجيا المالية والتداول، فإنها تقدم حلولاً عالمية للمتداولين من مختلف الأجيال والخلفيات، الذين يبحثون عن بوابة استثمارية سهلة الاستخدام ومتطورة. ويقود الشركة خبراء في السوق المالية وأسماء قيادية خبيرة يتشاركون في رؤيتهم وولعهم بالتداول وإعادة تشكيل مشهد القطاع. كشركة منظمة، فإنها توفر للمستثمرين منصة عبر الإنترنت مدعومة بأحدث التقنيات التي توفر الفرصة لتداول مجموعة واسعة من الأدوات من فئات مختلفة من الأصول. وأطلقت الشركة مؤخرًا تطبيق التداول الخاص بها للهاتف المحمول وحساب الإيداع الثابت المبتكر.

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