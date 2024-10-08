سلسلة Galaxy S24 تتوسع بإطلاق S24 FE في الإمارات لتجربة متميّزة تتيح قدرات الذكاء الاصطناعي فيGalaxy لعدد أكبر من المستخدمين

الآن سيتمكن عدد أكبر من المستخدمين في دولة الإمارات من الاستمتاع بابتكارات سلسلةGalaxy S24 الرائدة، بما في ذلك التصوير الفوتوغرافي المحسن بالذكاء الاصطناعي، والأداء المتطور، والمزيد من ميزاتGalaxy AI

دبي، الإمارات العربية المتحدة, 8 أكتوبر / تشرين أول 2024 /PRNewswire/ -- كشفت شركة سامسونج جلف للإلكترونيات اليوم عن توفر Galaxy S24 FE، الإضافة الأحدث[1] إلى منظومة Galaxy AI في دولة الإمارات العربية، والذي سيقدم تجارب متميزة في الأجهزة المحمولة لعدد أكبر من المستخدمين.

Galaxy S24 Series Expands With S24 FE in UAE

مدعوماً بمحرك ProVisual المعتمد على الذكاء الاصطناعي وميزات Photo Assist من Galaxy AI، يتميز Galaxy S24 FEبإعدادات كاميرا متطورة تمكّن المستخدمين من إطلاق العنان لإبداعاتهم، ويُعد هذا الجهاز المثالي للألعاب أثناء التنقل مع شاشة Dynamic AMOLED 2X بحجم 6.7 بوصة[2]، وبطارية تدوم طويلًا بسعة 4,700 مللي أمبير، ومعالج قوي من سلسلةExynos 2400 ، كما يوفر الهاتف أدوات الذكاء الاصطناعي المتميّزة من Galaxy واتصالاً متكاملاً لتعزيز التواصل والإنتاجية والإبداع، وكل ذلك في تصميم أيقوني محمي بواسطة نظام الأمان القوي Samsung Knox.

وقال فادي أبو شمط، رئيس مجموعة الهواتف المحمولة في شركة سامسونج جلف للإلكترونيات: "تهدف رؤيتنا إلى تنمية وتطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي الحديثة في دولة الإمارات، حيث أحدث Galaxy AI نقلة نوعية في الطريقة التي يتواصل بها الجمهور في المنطقة ويعبرون عن أنفسهم ويعززون إنتاجيتهم. مع Galaxy S24 FE، نتطلع لإثراء المزايا المتطورة لـ Galaxy AI وإتاحتها إلى جمهور أكبر في كافة أنحاء الدولة، وضمان وصول المزيد من المستخدمين إلى تجارب هاتف محمول غامرة ومبتكرة".

أطلق العنان لإبداعك مع كاميرا وأدوات تحرير الصور المدعومة بالذكاء الاصطناعي

يُتيح Galaxy S24 FE للجميع التقاط صور وفيديوهات مذهلة بسهولة، حيث يتميز بكاميرا متطورة تتضمن عدسة واسعة بدقة 50 ميجابكسل وعدسة التصوير عن بعدtelephoto بدقة 8 ميجابكسل مع تقريب بصري 3x، وكلاهما مدعوم بتقنية تثبيت الصورة البصري (OIS)، بالإضافة إلى عدسة فائقة الاتساع بدقة 12 ميجابكسل وكاميرا سيلفي بدقة 10 ميجابكسل.

وترتقي إمكانيات نظام الكاميرا بفضل محرك ProVisualالديناميكي من سامسونج، وهو محرك كاميرا مدعوم بالذكاء الاصطناعي يعزز جودة الصور بشكل لافت، ويظهر محرك ProVisual لأول مرة في سلسلة FE، حيث يعتمد على تقنية محسّنة تعتمد على خوارزميات الذكاء الاصطناعي المتقدمة لتوفير تفاصيل مذهلة بوضوح فائق الدقة:

تعمل ميزة التصوير الليلي Nightography مع معالجة إشارات الصور (ISP) بالذكاء الاصطناعي على تحسين الأداء في ظروف الإضاءة الخافتة، ما يتيح التقاط صور بورتريه ليلية بجودة لا مثيل لها.

كما يتكامل محرّك Pro Visual مع مستشعر البكسل التكيفي بدقة 50 ميجابكسل في الكاميرا الواسعة، لتقديم جودة بصرية عند التكبير بمستويات 2x بالإضافة إلى التكبير البصري 3x ، ويوفر التكبير المدعوم بالذكاء الاصطناعي جودة محسّنة للصور عند المسافات بين مستويات التكبير الرقمي .

إلى جانب محرك Object-Aware المصمم للتعرف على المشاهد وتحسين الألوان في وضع النطاق الديناميكي العالي (HDR) الفائق، ما يضمن صوراً وفيديوهات حيوية وأقرب إلى الواقع.

وعند بدء التحرير، تُضفي ميزات Photo Assist حيوية على الأفكار، ومنذ إطلاقها على أجهزة سلسلة Galaxy S24، أصبح Galaxy AI أداة لا غنى عنها في تحرير الصور وإبراز القدرات الإبداعية من خلال:

ميزة التحرير التوليدي [3] Generative Edit التي تتيح إعادة ترتيب المشاهد من خلال إمكانية تحريك وإزالة العناصر، ما يمنح المستخدمين مساحة إبداعية أوسع.

ميزة [4] Portrait Studio التي تحوّل صور السيلفي إلى رسوم كرتونية أو قصص مصورة أو لوحات مائية أو اسكتشات، ما يضفي لمسة فنية مميزة للملفات الشخصية على الإنترنت .

ميزة اقتراحات التحرير [5] Edit Suggestions التي تتيح إزالة العيوب البصرية غير المرغوب بها، مثل الانعكاسات، بسهولة وسرعة بضغطة زر .

وميزة التصوير الفوري بطيء الحركة [6] Instant Slow-mo التي تخلّد كل لحظة من اللحظات المهمة في الحياة بلمسة واحدة .

استعد لل تحدي مع أداء فائق القوة

تتيح شريحة Exynos 2400 القوية تجربة ألعاب استثنائية، متوافقة مع الميزات المتطورة مثل تقنية تتبع الأشعة. وفي عالم تعتبر فيه السرعة والكفاءة في غاية الأهمية، يتميز Galaxy S24 FE بعدة ميزات رئيسة للبقاء في طليعة المنافسة، بما في ذلك:

تعمل غرفة بخار بحجم أكبر بنسبة 1.1x [7] على تحسين التبريد، ما يساعد في الحفاظ على الأداء الأقصى لفترات أطول .

بطارية بسعة 4,700 مللي أمبير [8] والتي تتيح القدرة على الاستمتاع بجلسات لعب طويلة دون انقطاع .

شاشة بحجم 6.7 بوصة من نوع Dynamic AMOLED 2X القابلة للتكيف، الأكبر على الإطلاق في سلسلة FE مع معدل تحديث يصل إلى 120 هرتز، ما يوفر تجربة مشاهدة سلسة ورائعة .

تقنية Vision Booster والتي تعمل على تحسين الألوان والتباين لتوفير تجربة لعب واضحة ومريحة حتى في ظروف الإضاءة الساطعة ."

تجارب Galaxy AI المتكاملة

يتضمن Galaxy S24 FE نفس تجربة الذكاء الاصطناعي المتطورة الموجودة في سلسلة Galaxy S24، حيث تم تصميمه لتعزيز الأداء والإنتاجية، وتبسيط التواصل، وزيادة الترابط، كما يوفر Galaxy AI عبر S24 FE أدوات تفتح آفاقاً جديدة، منها:

ميزة [9] Circle to Search with Google التي تتيح إشباع الرغبة في الاستكشاف بسهولة غير مسبوقة، حيث تقدم نتائج بحث فورية عبر الضغط مطولاً على زر الصفحة الرئيسية ورسم دائرة .

ميّزة المترجم Interpreter [10] والتي توفر إمكانية ترجمة المحادثات المباشرة، والمحاضرات، وأي نوع آخر من العروض بشكل فوري، حتى في حالة عدم الاتصال بالإنترنت .

ميزة الترجمة الفورية [11] Live Translate والتي تعمل على كسر حواجز التواصل أثناء المكالمات الهاتفية، وهي الآن تمتد لتشمل مجموعة من التطبيقات الشهيرة من مطورين آخرين .

ميزة "المؤلف" Composer من لوحة مفاتيح سامسونج والتي تعمل على إنشاء نصوص مقترحة بناءً على كلمات رئيسية بسيطة للبريد الإلكتروني والتطبيقات المدعومة من وسائل التواصل الاجتماعي .

ميزة [12] Note Assist والتي تتيح تبسيط عملية تدوين الملاحظات، من خلال أتمتة التنسيق والترجمة، حيث يمكنك في تطبيق Samsung Notes ، الحصول على نسخ صوتية، وترجمة، وتلخيص للتسجيلات الصوتية مباشرة، بالإضافة إلى إمكانية ترجمة النصوص في ملفات PDF وإضافتها بكل سلاسة.

تعزيز الاتصال وتأمين نظام سامسونج Galaxy

وتكتسب كل تجربة مدعومة بالذكاء الاصطناعي في Galaxy مزيداً من الفائدة عند ربط Galaxy S24 FE بنظام سامسونج الشامل للمحمول، حيث يقوم بنقل الملفات بسلاسة، وإعداد الشاشات الموسعة بسرعة، وينفذ الأفكار الإبداعية المعقدة بسهولة من خلال مدخلات بديهية. وفي هذه البيئة المتصلة للغاية لنظام سامسونج Galaxy، يعزز Galaxy S24 FE تجارب الإنتاجية والإبداع والكفاءة.

واستمرارًا للإرث الابتكاري لسلسلة S، يتمتع Galaxy S24 FE بميزات أمان قوية ومتطورة، حيث يوفر نظام Samsung Knox، منصة الأمان متعددة المستويات فيGalaxy ، حماية للمعلومات الحساسة ويعزز الأمان ضد الثغرات من خلال أجهزة متكاملة، واكتشاف التهديدات بشكل فوري، ونظام حماية مشترك.

وتواصل سلسلة S24 التزامها في التصميم المستدام من خلال Galaxy S24 FE الذي تم تصميمه ليكون أكثر كفاءة باستخدام موارد أقل من كوكب الأرض، حيث يتميز بتنوع واسع من المواد المعاد تدويرها، بما في ذلك البلاستيك، والألمنيوم، والزجاج، والعناصر الأرضية النادرة في المكونات الداخلية والخارجية[13]، كما أنه يدعم سبعة أجيال من تحديثات نظام التشغيل وسبع سنوات من تحديثات الأمان[14]، ويأتي في عبوة مصنوعة من ورق معاد تدويره بنسبة 100%.[15]

سيحصل العملاء الذين يشترون هاتف Galaxy S24 FE الرائد على حزمة مجانية من الخدمات ذات القيمة المضافة من العلامات التجارية الخليجية المتميزة بقيمة تصل إلى 598 درهم إماراتي. وتتضمن هذه الحزمة الحصرية عروضاً من Samsung Entertainer وAnghami وVIU Premium وStarzplay Sports، مما يوفر للعملاء مجموعة واسعة من خيارات الترفيه وتناول الطعام للارتقاء بأسلوب حياتهم.

وسيكون Galaxy S24 FE متاحاً للطلب من المنافذ التجارية ابتداءً من 3 أكتوبر. وسيتمكن العملاء خلال فترة الإطلاق من الحصول على سعة تخزين مضاعفة تبلغ 256 جيجابايت بنفس سعر سعة 128 جيجابايت، ابتداءً من 2,399 درهم إماراتي. وسيتوفر الهاتف الجديد بالألوان الأزرق والرمادي الغامق والرمادي الفاتح والنعناع.[16]

نبذة حول شركة سامسونج للإلكترونيات المحدودة

تعتبر شركة سامسونج للإلكترونيات المحدودة رائداً عالمياً ملهماً يساهم في رسم معالم المستقبل من خلال أفكار وتقنيات ثورية مبتكرة. وتعمل الشركة على إعادة صياغة عالم أجهزة التلفاز والهواتف الذكية والأجهزة القابلة للارتداء والأجهزة اللوحية والأجهزة المنزلية وأنظمة الشبكات والذاكرة وأنظمة أشباه الموصلات وحلول سبك المعادن وحلول الإضاءة إل إي دي LED. وتلتزم بتقديم تجربة متصلة وموحّدة عبر منظومة SmartThings والتعاون المفتوح مع الشركاء. للحصول على أحدث الأخبار يرجى زيارة غرفة أخبار سامسونج من خلال الرابط news.samsung.com

مواصفات المنتج:

مواصفات المنتج 'Galaxy S24 FE' الشاشة 6.7 بوصة FHD+

Dynamic AMOLED 2X

معدل تحديث متكيف 120 هرتز (60/120 هرتز)

تقنية Vision Booster يبلغ قياس شاشة Galaxy S24 FE بشكل قطري 6.7 بوصة في المستطيل الكامل و6.5 بوصة عند احتساب الزوايا المنحنية، حيث تكون مساحة العرض الفعلية أقل بسبب الزوايا المنحنية وثقب الكاميرا. الأبعاد والوزن



77.3 X 162.0 X 8.0mm, 213g قد يختلف وزن الجهاز حسب السوق* الكاميرا 12MP كاميرا واسعة للغاية - F2.2، مجال رؤية 123˚ 50MP كاميرا واسعة

- تثبيت بصري (OIS) F1.8، مجال رؤية 84˚ 8MP كاميرا Telephoto

- 3x تقريب بصري، تثبيت بصري (OIS) F2.4، مجال رؤية 32˚ 10MP كاميرا أمامية

- F2.4، مجال رؤية 80˚ المعالج Exynos 2400e (4 نانومتر) الذاكرة + التخزين

8 + 256 جيجابايت



* قد تختلف خيارات التخزين وتوافرها حسب مزود الخدمة أو البلد أو المنطقة. قد تختلف سعة التخزين الفعلية حسب البرامج المثبتة مسبقًا. البطارية 4,700 mAh * القيمة النموذجية تم اختبارها تحت ظروف مختبرية طرف ثالث. القيمة النموذجية هي القيمة المتوسطة المقدرة مع الأخذ في الاعتبار الاختلاف في سعة البطارية بين العينات المختبرة وفقًا لمعيار IEC 61960. السعة المقدرة (الحد الأدنى) هي 4,565 مللي أمبير. قد يختلف عمر البطارية الفعلي حسب بيئة الشبكة، وأنماط الاستخدام، وعوامل أخرى. الشحن *الشحن السلكي:

يشحن حتى 50% في حوالي 30 دقيقة باستخدام محول 25 واط وكابل USB-C بقوة 3 أمبير.

الشحن اللاسلكي السريع.

Wireless PowerShare. *الشحن السلكي متوافق مع QC2.0 وPD. ** محول الطاقة بقدرة 25 واط يباع بشكل منفصل. استخدم فقط شواحن وكابلات معتمدة من سامسونج. *** نتائج من اختبارات مختبرية داخلية لشركة سامسونج، تم تنفيذها مع محول السفر بقدرة 25 واط متصل بالإصدار الجديد من 'Galaxy S23 Ultra' عندما كانت البطارية عند 0%، مع إيقاف جميع الخدمات والميزات والشاشة. قد تختلف سرعة الشحن الفعلية بناءً على الاستخدام الفعلي، وظروف الشحن، وعوامل أخرى. ****الشحن اللاسلكي متوافق مع WPC. ****مقتصر على هواتف سامسونج أو الهواتف الأخرى التي تدعم الشحن اللاسلكي Qi، مثل 'Galaxy Z Fold 6' و'Z Flip6' و'S24 Ultra' و'S24+' و'S24' و'Z Fold5' و'Z Flip5' و'S23 Ultra' و'S23+' و'S23' و'S23 FE' و'Z Fold4' و'Z Flip4' و'S22 Ultra' و'S22+' و'S22' و'Z Fold3' و'Z Flip3' و'S21 Ultra' و'S21+' و'S21' و'S21 FE' و'Z Fold2' و'Note20 Ultra' و'Note20' و'S20+' و'S20' و'S20 FE' و'Z Flip 5G' و'Z Flip' و'Note10+' و'Note10' و'S10 5G' و'S10+' و'S10' و'S10e' و'S10 Lite' و'Fold' و'S9' و'S9+' و'S8' و'S8+' و'S8 Active' و'S7' و'S7 edge' و'S7 Active' و'S6' و'S6 edge' و'S6 Active' و'S6 edge+' و'Note9' و'Note8' و'Note FE' و'Note5'. يتوفر أيضًا مع بعض أجهزة سامسونج القابلة للارتداء مثل 'Galaxy Buds3' و'Buds3 Pro' و'Buds FE' و'Buds2 Pro' و'Buds2' و'Buds Pro' و'Buds Live' و'Galaxy Watch Ultra' و'Watch6' و'Watch5' و'Watch 5 Pro' و'Watch4' و'Watch4 Classic' و'Watch3' و'Watch Active2' و'Watch Active' و'Gear Sport' و'Gear S3' و'Galaxy Watch' و'Galaxy Buds'. إذا كانت طاقة البطارية أقل من 30%، قد لا تعمل ميزة Wireless PowerShare. قد لا تعمل مع بعض الملحقات والأغطية وأجهزة أخرى أو بعض الأجهزة القابلة للارتداء من سامسونج. أثناء PowerShare، قد يؤثر ذلك على استقبال المكالمات أو خدمات البيانات، اعتمادًا على بيئة الشبكة لديك. نظام التشغيل

Android 14

One UI 6.1 الشبكة والاتصال 5G*، LTE**، Wi-Fi 6E***، Wi-Fi Direct، Bluetooth® v 5.3 *يتطلب اتصال شبكة 5G مثالي، متوفر في أسواق مختارة. تحقق مع مزود الخدمة للحصول على التفاصيل والتوافر. قد تختلف سرعات التحميل والبث بناءً على مزود المحتوى، واتصال الخادم، وعوامل أخرى.

**توافر نموذج LTE يختلف حسب السوق ومزود الخدمة. قد تختلف السرعة الفعلية حسب السوق ومزود الخدمة وبيئة المستخدم.

***قد يختلف توفر شبكة Wi-Fi 6E حسب السوق ومزود الشبكة وبيئة المستخدم. يتطلب اتصالاً مثالياً. سيحتاج إلى جهاز توجيه Wi-Fi 6E. الأمان 'Auto Blocker'، 'Samsung Knox'، 'Samsung Knox Vault'، 'Samsung Knox Matrix'، 'Passkey' مقاومة الماء IP68 * تصنيف IP68: تم إجراء الاختبار في ظروف مختبرية. مقاوم للماء حتى عمق 1.5 متر في المياه العذبة لمدة تصل إلى 30 دقيقة، ومحمية من الغبار والأوساخ والرمل. اشطف البقايا/وجفف بعد التعرض للماء. لا يُنصح باستخدامه على الشاطئ أو في حمام السباحة. مقاومة الماء والغبار للجهاز ليست دائمة وقد تتناقص مع مرور الوقت.

[1] قد يتطلب استخدام بعض ميزات الذكاء الاصطناعي في سامسونج تسجيل الدخول إلى حساب سامسونج. لا تقدم سامسونج أي ضمانات بشأن دقة أو اكتمال أو موثوقية نتائج هذه الميزات. يمكن أن تختلف توافر ميزات Galaxy AI حسب المنطقة أو الدولة، وإصدار نظام التشغيل أو واجهة المستخدم One UI ، وطراز الجهاز، ومزود خدمة الهاتف. قد تختلف بعض الوظائف حسب طراز الجهاز. قد تكون خدمات Galaxy AI محدودة للقاصرين في بعض المناطق التي تفرض قيودًا عمرية على استخدام الذكاء الاصطناعي. ستظل ميزات Galaxy AI مجانية حتى نهاية عام 2025 على أجهزة سامسونج جالاكسي المدعومة. قد تنطبق شروط مختلفة على ميزات الذكاء الاصطناعي المقدمة من أطراف ثالثة.

[2] بالنسبة لشاشة 'Galaxy S24 FE'، فإن قياسها بشكل قطري هو 6.7 بوصة في الشكل الكامل، و6.5 بوصة عند احتساب الزوايا المنحنية؛ مساحة العرض الفعلية أقل نتيجة لهذه الزوايا وثقب الكاميرا.

[3] تتطلب ميزة 'Generative Edit' اتصالاً بالشبكة وتسجيل الدخول إلى حساب سامسونج، حيث يتم إنتاج صورة بحجم يصل إلى 12 ميجابكسل، مع وضع علامة مائية مرئية على الصورة عند حفظها للدلالة على أنها تم إنشاؤها بواسطة 'Galaxy AI'، ودقة المخرجات ليست مضمونة.

[4] أما ميزة 'Portrait Studio'، فتتطلب أيضًا اتصالاً بالشبكة وتسجيل الدخول، وتدعم ملفات بصيغ JPG وHEIC وBMP وPNG، مع ضرورة أن تكون الخلفية غير شفافة، حيث ينتج عن التحرير صورة بحجم يصل إلى 12 ميجابكسل مع وجود علامة مائية للدلالة على مصدر الصورة.

[5] تتوافق ميزة 'Edit Suggestion' مع ملفات JPG وPNG وGIF وMP4، وقد تختلف نتائج التحرير وجودتها حسب ظروف التصوير. كما أن ميزة 'Instant Slow-mo' متاحة عبر مشغل الفيديو 'Samsung' ومعرض الصور، ولكنها قد لا تعمل على جميع أنواع ملفات الفيديو.

[6] تتوفر ميزة التصوير البطيء الفوري في Samsung Video Player وSamsung Gallery. وقد لا تتوفر في أنواع معينة من ملفات الفيديو. ولا نضمن دقة النتائج.

[7] تتم مقارنة 'Galaxy S24 FE' بـ 'Galaxy S23 FE'.

[8] تتم مقارنة 'Galaxy S24 FE' بـ 'Galaxy S23 FE' (4500 مللي أمبير.

[9] قد تختلف النتائج حسب المطابقات المرئية، ويتطلب ذلك اتصالًا بالإنترنت. قد يحتاج المستخدمون إلى تحديث نظام أندرويد إلى أحدث إصدار. قد تعتمد وظائف المنتج على إعدادات التطبيق والجهاز، وقد لا تتوافق بعض الوظائف مع تطبيقات معينة. يختلف توفر الخدمة حسب البلد واللغة.

[10] يتطلب 'Interpreter' تسجيل الدخول إلى حساب سامسونج. قد تتطلب بعض اللغات تنزيل حزمة لغات. قد يختلف توفر الخدمة حسب اللغة. لا يتم ضمان دقة النتائج. قد يختلف توفر الميزات المدعومة حسب البلد أو المنطقة أو مزود الخدمة.

[11] ميزة 'Live Translate' لمساعد المكالمات لا تتطلب اتصالاً بالشبكة. تحتاج المكالمات إلى اتصال بالشبكة لتفعيل 'Live Translate'. يتطلب تسجيل الدخول إلى حساب سامسونج. 'Live Translate' متاحة فقط على تطبيقات الهاتف المثبتة مسبقًا من 'Samsung' وبعض التطبيقات التابعة لجهات خارجية. قد يختلف توفر الخدمة حسب اللغة أو المنطقة. قد تتطلب بعض اللغات تنزيل حزمة لغات. لا يتم ضمان دقة النتائج.

[12] تتطلب ميزة 'Note Assist' اتصالاً بالشبكة وتسجيل الدخول إلى حساب سامسونج. ينطبق حد على عدد الأحرف. قد يختلف توفر الخدمة حسب اللغة. لا يتم ضمان دقة النتائج.

[13] تتميز 'Galaxy S24 FE' بمكونات تحتوي على حد أدنى من 10% من البلاستيك المعاد تدويره المستمد من شباك الصيد المهملة، وبراميل المياه، وزجاجات PET، ونفايات PBT، والألمنيوم المعاد تدويره قبل الاستهلاك (حد أدنى 30%) والزجاج (حد أدنى 20%) المستمدة من المواد الناتجة كناتج ثانوي أثناء التصنيع. بالإضافة إلى ذلك، تتضمن بعض المكونات 100% من العناصر الأرضية النادرة المعاد تدويرها (نيوديميوم وبراسيوديميوم) المستردة من المغناطيسات التي تم التخلص منها أثناء التصنيع أو من المنتجات التي وصلت إلى نهاية عمرها.

[14] سيتم دعم 'Galaxy S24 FE' بسبع أجيال من تحديثات نظام التشغيل وسبع سنوات من تحديثات الأمان اعتبارًا من تاريخ الإطلاق العالمي.

[15] يتم استخدام 100% من الورق المعاد تدويره في مكونات التعبئة التالية: وحدة تعبئة المنتج، وغطاء الحماية، وعلبة التعليمات، ولوحة التعليمات، وحزام DLC.

[16] قد يختلف توفر الألوان حسب السوق ومزودي الخدمة.

الصورة: https://mma.prnewswire.com/media/2525578/Samsung.jpg