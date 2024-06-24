سلسلة قواطع التيار الصغيرة الذكية NB2 من شركة CHINT تُفيد الاقتصاد المنخفض الكربون في الإمارات العربية المتحدة

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 24 يونيو 2024 /PRNewswire/ -- وَعدت حكومة الإمارات العربية المتحدة بتطوير اقتصاد منخفض الكربون لحماية البيئة وتقليل الانبعاثات باستخدام المنازل الصديقة للبيئة (الخضراء). وتم الإعلان عن سلسلة من المبادرات والسياسات لتحقيق هذا الوعد، مثل رؤية الإمارات العربية المتحدة 2021، والأجندة الخضراء لعام 2030 إضافة إلى الخطة الوطنية للتغير المناخي لعام 2050، وغيرها من الإجراءات ذات الصلة.

وتواصل شركة CHINT، باعتبارها المزود العالمي لحلول الطاقة الذكية عبر سلسلة الصناعة كلها، الترويج لسلسلة قواطع التيار الصغيرة الذكية NB2 هذا العام في سوق الإمارات العربية المتحدة. وتتيح قواطع التيار هذه استخدام الكهرباء بدقة والتحكم فيها على أفضل وجه. وتساهم كل هذه الأمور بشكل كبير في تنمية الشركات المستدامة (الخضراء) والمنخفضة الكربون، وتساعد في تقليل استهلاك الطاقة من أجل اقتصاد منخفض الكربون في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتحتوي سلسلة NB2 على ثلاث مزايا رئيسية؛ ألا وهي: السلامة والذكاء والتركيب السهل. وهي تمنع بشكل فعال حوادث التحميل الزائد والماس الكهربائي، وتوفر التحكم عن بُعد وإدارة المعدات الكهربائية، وتعزز الإدارة الذكية للأجهزة.

يمكن لقواطع التيار الصغيرة الآن قياس الجهد والتيار والطاقة، كما يمكن أن يكون لها دور رقابي عن بُعد وتحكم باستخدام بروتوكولات الاتصالات، وتوفير الحماية من التحميل الزائد والماس الكهربائي وانخفاض وزيادة الجهد والتسرب الأرضي عند الاقتضاء.

بالنسبة إلى محلات السوبر ماركت والمحلات التجارية

المشاكل المشتركة: عادة، لا تعالج محلات السوبر ماركت والمتاجر، مثل Spinneys، المشكلات الكهربائية إلا بعد حدوث عطل، مما يعني أنه لا يمكن العثور على المخاطر التي تُهدد سلامة الدائرة الكهربائية في الوقت المناسب. وتتواجد سلسلة المحلات موزعة على البلاد، مما يجعل عملية الصيانة تستغرق وقتًا طويلًا، ومُتعبة. بالإضافة إلى أن المصابيح تظل مضاءة بعد إغلاق المحل، مما يهدر من الكهرباء.

حلول NB2: مراقبة المعلمات الكهربائية؛ مثل التيار والجهد في الوقت الفعلي للكشف عن أي مشاكل في وقت مبكر. إذا حدث خطأ، ترسل NB2 تلقائيًّا إشارة إنذار إلى منصة التحكم، وهي أسرع من الإبلاغ اليدوي.

يمكن التحكم عن بُعد في الأضواء ومصابيح LEDs وصناديق أضواء لوحة الإعلانات باستخدام حل NB2، مما يجعل الإدارة أكثر سهولة، ويقلل من إهدار الطاقة. وقد انتهت سلسلة كبيرة من محلات الوجبات السريعة تضم 1000 متجر من عمليات التحول الذكي في مجال الخدمات اللوجستية.

بالنسبة إلى مصابيح الشوارع الذكية

المشاكل المشتركة: تنتشر العديد من مصابيح إنارة الشوارع على طول الشوارع، مما يجعل من الصعب اكتشاف الأخطاء على الفور. وتواجهنا أيضًا مشكلة سرقة الكهرباء.

حلول NB2: يمكننا تشغيل أضواء الشوارع الذكية عن بُعد وإطفاؤها باستخدام NB2، على سبيل المثال، إعادة الإغلاق بعد مشكلة التسريب. تقليل وقت الصيانة، من خلال تحديد موقع العطل والتنبيه، وبذلك تقل مخاطر المرور الناجمة عن سوء الإضاءة.

ويمكننا أن نكتشف هل هناك سرقة كهرباء باستخدام خاضية قياس الطاقة، والسماح بقطع الاتصال عن بُعد لمنع مثل هذه الأفعال.

بالنسبة إلى المباني الكهروضوئية السكنية والمباني التجارية

المشاكل المشتركة: عادة ما تتم معالجة المشاكل الكهربائية فقط بعد حدوثها، مما يجعل الوقاية أمرًا صعبًا. إن المناطق المُهملة التي تُترك فيها المصابيح أو تكييفات الهواء تعمل تتسبب في إهدار الطاقة. كما أن محطات شحن السيارات الكهربائية التجارية تحتاج إلى عمل الفواتير.

حلول NB2: مراقبة المعلمات، مثل التيار والجهد، للكشف عن المشاكل الكهربائية على الفور. يقلل التحكم عن بُعد في قواطع التيار الصغيرة الذكية NB2 من استهلاك الطاقة في المباني التجارية؛ مثل مول الإمارات (Mall of the Emirates). يمكّن هذا الحل بجمع البيانات لتوليد الطاقة الشمسية وتخزين الطاقة، وقياس الطاقة في محطات شحن السيارات الكهربائية.

إضافة إلى الأنظمة الذكية، فإنه يسمح بتحليل كفاءة الطاقة، مما يتيح لنا وضع خطط أكثر ملاءمة لاستخدام الكهرباء. يمكن استخدام هذا الحل في دولة الإمارات العربية المتحدة بنجاح في العديد من مباني المكاتب، والفيلات وغيرها من المباني.

بالنسبة إلى الحرم الجامعي والسكن الإيجاري العام

المشاكل المشتركة: من الصعب التنبؤ بالعيب الكهربائي، مما يشكل خطورة في المناطق المكتظة بالسكان. ومن الصعب التحكم في الأجهزة الخطرة ذات الطاقة العالية.

حلول NB2: تقدم العديد من الميزات الوقائية ضد مشاكل؛ مثل الحمل الزائد، والماس الكهربائي، وانخفاض الجهد، وزيادة الجهد، وتفاوت التردد، وفقدان الطور. يمكن أن يكتشف NB2 تلقائيًّا هل وظيفة حماية التسرب طبيعية عند فترات زمنية منتظمة.

من خلال وظيفة قياس الطاقة، يمكننا أن نعرف هل السكن يستخدم أجهزة عالية الطاقة يحتمل أن تكون خطيرة، ونكتشف أي أنماط غير عادية في استهلاك الكهرباء.

تشجع حكومة الإمارات العربية المتحدة الشركات على تقديم المزيد من أفضل الممارسات المتعلقة بتغير المناخ لدعم التدابير المساعدة للمناخ. ولأن شركة CHINT شركة مرموقة وصديقة للبيئة، يمكن استخدام قواطع التيار الصغيرة الذكية من سلسلة NB2 على نطاق واسع في الحالات التي تستدعي التحكم في الكهرباء وقياس الطاقة بأقل إهدار للطاقة. وستواصل CHINT مستقبلًا التعمق في مجال توزيع الطاقة الذكية، وتقديم حلول قابلة للاستخدام أكثر تكيفًا مع الاحتياجات المحددة للمستخدمين في سوق الإمارات العربية المتحدة.