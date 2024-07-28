سلسلة مطاعم «جو كرسبي» ومقاهي «وقت الشاي» تتوسّع بأكثر من 400 فرع حول العالم

شراكة استراتيجية في أذربيجان وتطلعات عالميّة

الدوحة، قطر و باكو، أذربيجان, 28 يوليو / تموز 2024 /PRNewswire/ -- أعلنت مجموعة البلدي القابضة القطريّة عن توسيع عملياتها التجارية وزيادة عدد فروع سلاسل مطاعمها الشهيرة محليّاً وخليجياً والصاعدة بقوة عالمياً، وذلك بالإعلان عن البدء بتنفيذ خطة توسّع استراتيجي عالمي من خلال افتتاح أكثر من 400 فرع حول العالم لمطاعم دجاج «جو كرسبي» وسلسلة مقاهي «وقت الشاي» (Tea Time) العالميّة. حيث تستعد مجموعة البلدي للدخول إلى عدد من الأسواق الإقليمية والعالمية الجديدة، والمنافسة فيها بعلامات تجاريّة تقدّم خدمات متميزة نجحت في التفوق على عدد من الماركات العالمية الشهيرة في السوق القطري.

Mr.Hany Al Sayyadi, CEO of Al Baladi Holdings, Mr. Mohamed Abdulla Hamad Al Ibrahim Al-Attiya, Chairman of Al Baladi Holdings, and Mr. Adnan Ahmadzada, Shareholder of Green Capital Management and Mr.Khayal Jibov, shareholder of Green Capital Management. Mr.Hany Al Sayyadi, CEO of Al Baladi Holdings, Mr. Mohamed Abdulla Hamad Al Ibrahim Al-Attiya, Chairman of Al Baladi Holdings, and Mr. Adnan Ahmadzada, Shareholder of Green Capital Management and Mr.Khayal Jibov, shareholder of Green Capital Management.

وقد جاء هذا الإعلان من العاصمة الأذرية، باكو، خلال حفل توقيع مذكرة تفاهم جمعت بين ممثلين عن مجموعة البلدي القابضة القطرية وشركائهم، متمثلين بالسيّد محمد بن عبد الله العطية، رئيس مجلس الإدارة في مجموعة البلدي القابضة، والسيّد عدنان أحمد زاده رئيس مجلس الإدارة وأحد شركاء مجموعة غرين كابيتال مانجمنت الاستثمارية. وتندرج هذه الشراكة الجديدة ضمن خطة التسويق الاستراتيجية لسلسلة المطاعم التابعة لمجموعة البلدي القابضة. حيث تعمد البلدي إلى الأخذ بسلسلة مطاعم دجاج «جو كرسبي» ومقاهي «وقت الشاي» نحو الريادة العالميّة، وتصدير هاتين العلامتين القطريتين نحو أسواق عالمية جديدة. ومن المقرر عبر هذه الشراكة، أن تنطلق العلامتان نحو افتتاح أكثر من400 فرع جديد لها، في 27 دولة حول العالم؛ بدايةً من جمهورية أذربيجان، وجمهورية كازاخستان في آسيا، وروسيا والمملكة المتحدة وغيرها من الدول الأوروبية.

وعن هذه الخطوة الاستراتيجية، صرّح السيّد هاني الصيادي، الرئيس التنفيذي لمجموعة البلدي القابضة: "سعداء بهذا الإنجاز ونفخر بالتأسيس لعلامة تجارية قطرية مميزة سواء في مطاعم دجاج جو كرسبي التي نجحت بالجمع بين مميزات الوجبات السريعة الشهيّة والاعتماد على الدجاج الطازج المغذي، أو في سلسلة مقاهي وقت الشاي التي وضعت بصمة عالميّة بالفعل من خلال فروعها التي تجاوزت المئة، وإننا اليوم مستعدون للمنافسة في أسواق كبيرة وعالمية." وعن شراكتهم الجديدة، قال: "تقع الشراكات الاستثمارية ضمن خططنا بعيدة المدى التي نسعى من خلالها لمواصلة التوسّع والتفوّق. وهذه الشراكة اليوم ليست إلا خطوة جديدة على طريق إيصال نجاحاتنا نحو أسواق أكثر، والتأكيد على قدرتنا على المنافسة بتقديم جودة تتفوق على أكبر سلاسل المطاعم العالمية، كما أثبتنا خلال الأعوام السابقة."

من جهته، أكّد السيّد خيال جيبوف، شريك في مجموعة غرين كابيتال مانجمنت الاستثمارية على أهميّة هذا الاستثمار الواعد في سلسلتي مطاعم «جو كرسبي» ومقاهي «وقت الشاي»، وقال: "حققت السلسلتان أرقاماً لافتة في قطر وعالمياً، وظهرت لنا قدرتها التنافسية الكبيرة، وإمكانياتها المتميزة لتوفير نوعيّة من الخدمات ومستوىً من الجودة تحتاجه حقاً صناعة المطاعم والمقاهي، ما يمكنها من الدخول بقوّة إلى الأسواق العالمية، ومنها السوق الآسيوي. ندخل هذه الشراكة بثقة، ونتطلع لتحقيق النجاح معاً في هذا التوسع غير المسبوق."

عُرفت مطاعم «جو كرسبي» في قطر، بجودة وجباتها وخدمة عملائها الاستثنائية، وتميزت قائمة الطعام فيها بالجمع بين أطباق الدجاج الطازجة الحلال، ومختلف أصناف وأنواع الوجبات السريعة، مع الالتزام بأعلى المعايير الصحية العالمية للجودة. وقد افتُتحت أولى مطاعم السلسلة في نهاية عام 2019 على يد الشيف حصّة السليطي، لتتوسع بعدها في العاصمة القطرية الدوحة، وتثبت جدارتها وتميزها بالحصول على جائزة أفضل مطعم للوجبات السريعة على مستوى قطر لجوائز الأفضل العربية (أريبيان بيست اوف بيست) لعام ،2022 والتي تحتفي بالأفضل أداءً في المنطقة العربية في أكثر من 20 مجال وصناعة بما فيها قطاع الأطعمة والمشروبات.

في حين تعتبر سلسلة مقاهي «وقت الشاي»، أكبر سلسلة قطرية للمقاهي منتشرة في جميع أنحاء دولة قطر والخليج والعالم، وتتميز بمفهوم بسيط ومنافس وتقديم منتجات فريدة، على رأسها شاي الزعفران الشهير الذي يعتبر البصمة المميزة لـ«وقت الشاي» ومشروب "الكرك" بمذاقه المميز.

ومن الجدير بالذكر، أن هذا التوسع لمطاعم مجموعة البلدي القابضة، سيمنح علاماتها التجارية دفعة جديدة في رحلة نموها المتسارعة، كما سيوفر في الأسواق الجديدة مجموعة من فرص العمل الريادية للأسواق المستهدفة.

للمزيد من المعلومات يمكن زيارة الموقع الإلكتروني: https://baladiholding.com/

عن البلدي القابضة: تأسست مجموعة البلدي القابضة على يد السيّد محمد بن عبد الله العطية عام 1979، وهي مجموعة قطرية متميزة تضم أكثر من 7500 موظف و53 شركة من قطاعات متعددة مثل الأطعمة والمشروبات، وتجارة التجزئة، والمزارع والمصانع، وتجارة الألبسة، والتجارة الإلكترونية، والضيافة.

عن شركة غرين كابيتان مانجمنت: تأسست في أذربيجان، وهي مجموعة متخصصة في الاستثمارات الاستراتيجية في مختلف القطاعات، مع التركيز على النمو المستدام والتنمية الاقتصادية.

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