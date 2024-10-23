سلسلة هواتف HONOR Magic7 تقدم ميزة الذكاء الاصطناعي التلقائي للهاتف المحمول

شركة HONOR تضع معيارًا جديدًا للنظام البيئي الأول للذكاء الاصطناعي من خلال التعاون مع Qualcomm في قمة Snapdragon Summit 2024

مقاطعة ماوي، ولاية هاواي, 23 أكتوبر 2024 /PRNewswire/ -- أعلنت العلامة التجارية العالمية للتكنولوجيا HONOR اليوم أن سلسلة هواتف Magic7 القادمة ستكون مدعومة بمعالج Snapdragon® 8 Elite Mobile Platform الثوري من Qualcomm Technologies, Inc.. وفي قمة Snapdragon Summit 2024، كشفت HONOR عن خططها لتطوير أول نظام بيئي باستخدام الذكاء الاصطناعي. خلال كلمتهم في القمة، عرضت HONOR ميزات الذكاء الاصطناعي الرائدة القادمة إلى سلسلة هواتف Magic7، بما في ذلك أول ذكاء اصطناعي وكيل (AI Agent) يوضع على هاتف في الصناعة لإنشاء نظام بيئي مفتوح، وأول عرض رسومات في الوقت الفعلي باستخدام وحدة المعالجة العصبية (NPU) لألعاب الهاتف المحمول. أعطت الشركة أيضًا نظرة سريعة على هاتفها الرئيسي الجديد.

علَّق الدكتور Ray Guo، مدير التسويق في HONOR Device Co., Ltd.، بقوله: "إن الانفتاح والتعاون من أهم ما يميزنا". "فبفضل هذا التعاون مع Qualcomm Technologies، سنضع معيارًا جديدًا لأول نظام بيئي بالذكاء الاصطناعي وسنُحدِث ثورة في تجارب المستخدمين في عصر الذكاء الاصطناعي الذي نعيش فيه. نحن متحمسون لتقديم أول ذكاء اصطناعي وكيل (AI Agent) في الصناعة لإنشاء نظام بيئي مفتوح، ونفخر بإدخال الذكاء الاصطناعي التوليدي (gen AI) المدعوم بتقنية حوسبة وحدة المعالجة العصبية (NPU) لأول مرة على الهاتف لأجل اللعب بسلاسة. مرحبًا بكم في عصر الذكاء الاصطناعي التلقائي للهاتف المحمول."

وعلق Chris Patrick، نائب رئيس الشركة والمدير العام لقسم الهواتف المحمولة في Qualcomm Technologies, Inc.: "نحن متحمسون للعمل مع HONOR لتشكيل مستقبل الذكاء الاصطناعي وتغيير كيفية تفاعل الناس مع التكنولوجيا". "معًا، نحن مستعدون لدفع حدود الذكاء الاصطناعي وخلق تجارب مختلفة حقًا".

الذكاء الاصطناعي التلقائي للهاتف المحمول: أول ذكاء اصطناعي وكيل (AI Agent) لإنشاء نظام بيئي مفتوح في الصناعة

ستطلق سلسلة هواتف HONOR Magic7 أول ذكاء اصطناعي وكيل (AI Agent) لإنشاء نظام بيئي مفتوح على الهواتف المحمولة في الصناعة. من نص بسيط أو أمر صوتي، يمكن للذكاء الاصطناعي الوكيل (AI Agent) طلب الطعام نيابة عن المستخدم. وبعد أخذ الموافقة، يمكن أن يتعلم من عادات المستخدمين لاتخاذ قرارات ذكية، على سبيل المثال يمكن أن يفهم إذا كان المستخدم يفضل قهوته مع حليب جوز الهند، ثم يطلبها وفقًا لذلك.

ويمكنه أيضًا العثور على الاشتراكات غير المرغوبة ثم إلغاءها عبر التطبيقات المختلفة بمجرد أمر بسيط من المستخدم، ما يكسر الحدود الفاصلة بين التطبيقات والخدمات. ويمكن أن يساعد الذكاء الاصطناعي الوكيل (AI Agent) في مجموعة واسعة من الاستخدامات بما في ذلك التخطيط للسفر، وحجز التذاكر، وتخطيط مواعيد أعمالك، وإدارة الإشعارات، ونقل الملفات عبر التطبيقات، وغيرها. ومن المقرر إطلاقه على نظام التشغيل MagicOS 9.0 الخاص بسلسلة هواتف HONOR Magic7، حيث يوفر الذكاء الاصطناعي الوكيل (AI Agent) راحة لا مثيل لها ويُعد مرشدًا في عصر الذكاء الاصطناعي التلقائي.

الذكاء الاصطناعي على الأجهزة المادية: لأول مرة، الذكاء الاصطناعي التوليدي (Gen AI) المدعوم بتقنية حوسبة وحدة المعالجة العصبية (NPU) على الأجهزة للعب سلس

إن سلسلة الهواتف الذكية Magic7 القادمة ستجلب الذكاء الاصطناعي التوليدي المدعوم بتقنية حوسبة وحدة المعالجة العصبية (NPU) على الأجهزة لأول مرة للعب بسلاسة. ستقدم السلسلة الجديدة أول عرض رسومات في الوقت الفعلي باستخدام الذكاء الاصطناعي لألعاب الهاتف المحمول في الصناعة. بالمقارنة مع الهواتف الذكية الأخرى، يقلل حل HONOR من عبء وحدة معالجة الرسومات (GPU)، ما يؤدي إلى خفض درجات حرارة الجهاز وتجربة ألعاب أفضل مع جودة صورة أعلى.

الذكاء الاصطناعي السلس: MagicRing يجعل النظام البيئي الخاص بـ Snapdragon حقيقة

على مدار القمة، أظهرت HONOR كيف تعمل مع Qualcomm Technologies لوضع معايير النظام البيئي الأول للذكاء الاصطناعي، بهدف إحداث ثورة في تجارب المستخدمين في الاتصال بالشبكة والتفاعل والأداء. كما استعرضت HONOR كيف تقوم تقنية MagicRing الخاصة بها بتشغيل النظام البيئي عبر مجموعة من المنتجات والتطبيقات والخدمات.

مع MagicRing ستصير تجربة الذكاء الاصطناعي متعددة الأجهزة أسهل، بفضل الخدمات والمعلومات الآمنة والسلسة عبر الأجهزة. على سبيل المثال، عند استخدام نظام تشغيل Windows على Snapdragon، فإن برنامج Cocreator يتيح للمستخدمين إنتاج أعمال فنية مفصَّلة من مجرد رسومات بسيطة. وبدعم من الذكاء الاصطناعي MagicRing، يمكن للمستخدمين الوصول بسهولة إلى برنامج Cocreator على الجهاز اللوحي HONOR MagicPad 2 ورسم أعمالهم الفنية بالذكاء الاصطناعي باستخدام القلم السحري Magic-Pencil. ويمكنهم أيضًا استخدام أداة المسح بالذكاء الاصطناعي الخاصة بهاتف HONOR Magic V3 على الكمبيوتر المحمول HONOR MagicBook Art 14 لتجربة الراحة التي يقدمها الذكاء الاصطناعي الخاص بالهواتف عبر جميع أجهزتهم.

مع معالج Snapdragon 8 Elite ونظام التشغيل MagicOS 9.0، فإن سلسلة هواتف HONOR Magic7 ستبدأ حقبة جديدة من الذكاء الاصطناعي التلقائي بفضل تقنية الذكاء الاصطناعي الوكيل (AI Agent) سهلة الاستخدام. وسيجلب الجهاز القادم ولأول مرة الذكاء الاصطناعي التوليدي (Gen AI) المدعوم بتقنية حوسبة وحدة المعالجة العصبية (NPU) على الأجهزة للعب بسلاسة. تابعنا لمزيد من المعلومات في حدث إطلاق سلسلة هواتف HONOR Magic7 Series في الصين في 30 أكتوبر 2024.

نُبذة عنHONOR

HONOR شركة عالمية رائدة في مجال الأجهزة الذكية. كما أنها تسعى لتصبح علامة تجارية عالمية رائدة في مجال التكنولوجيا وتسعى كذلك إلى إنشاء عالم ذكي جديد للجميع من خلال منتجاتها وخدماتها القوية. ومن خلال تركيزها الثابت على البحث والتطوير، تلتزم الشركة بتطوير التكنولوجيا التي تمكّن الناس في جميع أنحاء العالم من تجاوز حدودهم، وتمنحهم الحرية في تحقيق المزيد من الإنجازات والقيام بالمزيد. تقدم HONOR مجموعة عالية الجودة من الهواتف الذكية، والأجهزة اللوحية والكمبيوتر المحمول والأجهزة القابلة للارتداء لتناسب مختلف الميزانيات، وتمكن مجموعة منتجات HONOR المبتكرة والمتميزة والموثوقة الأشخاص من أن يصبحوا نسخة أفضل من أنفسهم.

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منتجات Snapdragon وQualcomm هي منتجات تابعة لشركةQualcomm Technologies, Inc. و/أو شركاتها التابعة.

Snapdragon هي علامة تجارية أو علامة تجارية مسجلة لشركة Qualcomm Incorporated.

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