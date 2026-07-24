سلطة النقد تحشد المجتمع الدولي للتحرك قبل نقطة اللاعودة: قطع العلاقات المصرفية المراسلة يهدد الاقتصاد والحياة

رام الله، فلسطين

24 يوليو / تموز 2026

/PRNewswire/ -- حذر محافظ سلطة النقد الفلسطينية السيد يحيى شنار، خلال لقاء دولي رفيع المستوى عقدته سلطة النقد في مقرها بمحافظة رام الله والبيرة، بمشاركة عدد من السفراء وممثلي المؤسسات المالية والمصرفية الدولية والمنظمات الدولية، من التداعيات الخطيرة المترتبة على قطع العلاقات المصرفية المراسلة، مؤكداً أن استمرار الإجراءات الإسرائيلية يقوض الاقتصاد الفلسطيني ويهدد الأمن الغذائي وانهيار الخدمات الأساسية، داعياً إلى تحرك دولي عاجل ومنسق قبل الوصول إلى نقطة اللاعودة.

First from the right: H.E. Mr. Maher Al-Masri, Chairman of the Association of Banks in Palestine Next to him: H.E. Governor Yahya Shunnar, Governor of the Palestine Monetary Authority Next to him: Mr. Tobias Roy, Resident Representative for the West Bank and Gaza at the IMF Next to him: Mr. Hansjoerg Strohmeyer, Senior Advisor, Office of UNSCO

وعقدت سلطة النقد الجلسة تحت عنوان "نقطة الانهيار: هدفت إلى دق ناقوس الخطر قبل الانهيار التام للاقتصاد والذي يهدد الاستقرار في المنطقة"، وقد تحدث في الجلسة كل من محافظ البنك المركزي الأردني د. عادل شركس، والمدير العام ورئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي د. فهد محمد التركي عبر تقنية الاتصال المرئي، والممثل المقيم لصندوق النقد الدولي في الضفة الغربية وقطاع غزة السيد توبياس روي، والمستشار الأول للمنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط (UNSCO) في القدس السيد هانسيويرغ شترومير، ورئيس جمعية البنوك في فلسطين معالي السيد ماهر المصري، فيما شهدت الجلسة حضورا واسعاً للسفراء وممثلي المؤسسات المالية والمصرفية الدولية.

ودعا شنار المجتمع الدولي والمؤسسات المالية الدولية إلى التحرك العاجل قبل فوات الأوان وضرورة تدخل المجتمع الدولي للحفاظ على العلاقات المصرفية المراسلة مع البنوك الاسرائيلية باعتبار ذلك الطريق الوحيد للوصول إلى السلع والخدمات عبر العالم في ظل اتفاق باريس الاقتصادي، وأشار إلى أن الوصول إلى ترتيبات مصرفية موثوقة ومستدامة تضمن انسياب حركة التجارة والبضائع من والى إسرائيل والعالم الأمر الذي يجلب الاستقرار والهدوء.

وشدد المحافظ على أن أي اضطراب أو إنهاء للعلاقات المصرفية المراسلة سيتجاوز أثره القطاع المالي، وقد يتطور سريعاً إلى أزمة اقتصادية وإنسانية واسعة النطاق، موضحاً أن تعطل سلاسل التوريد قد يؤدي، إلى نقص في الوقود والطاقة والمواد الغذائية الأساسية، إلى جانب ارتفاع الأسعار وتباطؤ حاد في النشاط الاقتصادي، وارتفاع غير مسبوق في مستويات البطالة والفقر، وذلك بالتزامن مع تفاقم الأزمة المالية العامة التي تواجهها الحكومة نتيجة استمرار إسرائيل في احتجاز إيرادات المقاصة، ما يزيد من صعوبة الوفاء بالتزاماتها المالية وتوفير الخدمات الأساسية.

وأوضح شنار أن 90% من الصادرات الفلسطينية تتجه إلى إسرائيل، فيما تأتي 100% من الواردات الفلسطينية من إسرائيل أو عبرها، ويأتي نحو 60% منها مباشرة من إسرائيل، بما يشمل قطاعات حيوية مثل الطاقة والوقود والمياه والدواء والغذاء، مضيفاً أن العلاقات المصرفية المراسلة عالجت خلال عام 2025 معاملات بلغت قيمتها نحو 51 مليار شيكل، ما يعكس حجم الاعتماد الكبير على قنوات المدفوعات المصرفية في استمرار النشاط الاقتصادي وتدفق السلع والخدمات.

وأشار المحافظ إلى أن الأزمة قد تدفع النشاط الاقتصادي نحو قنوات غير رسمية قائمة على التعاملات النقدية، مما يضعف ويقود الجهود المبذولة لمكافحة غسل الأموال، ويزيد من مخاطر العزلة عن شبكات المدفوعات العابرة للحدود، ويرفع تكلفة المعاملات، مؤكداً أن فلسطين تُعد من الدول المتقدمة في الالتزام بالمعايير والإجراءات الدولية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومشدداً على التزام القطاع المصرفي الفلسطيني بأعلى معايير الامتثال والشفافية، وبما يتوافق مع المتطلبات الدولية ذات الصلة، بما يعكس حرص دولة فلسطين على الحفاظ على سلامة ومتانة نظامها المالي وتعزيز الثقة به على المستويين الإقليمي والدولي.

وأضاف شنار أن تراكم السيولة النقدية بالشيكل يشكل تحدياً إضافياً أمام القطاع المصرفي الفلسطيني، حيث بلغت السيولة النقدية المتراكمة بالشيكل في خزائن المصارف نحو 18 مليار شيكل، ما يقارب 6 مليارات دولار، الأمر الذي يحد من قدرة القطاع المصرفي على القيام بدوره في مجال تمويل التجارة من ناحية وفي توفير التمويل للمشاريع الاقتصادية والمنشآت الصغيرة والمتوسطة.

من جانبهم، حذر ممثلو المؤسسات المالية الدولية والمنظمات الدولية المشاركة من أن أي انقطاع في العلاقات المصرفية المراسلة ستكون له تداعيات واسعة على الاقتصاد الفلسطيني، بما في ذلك حركة التجارة وسلاسل التوريد والأمن الغذائي والخدمات الأساسية، وأكدوا أن هامش الوقت المتاح للتحرك يضيق، وأن تفادي سيناريو الانقطاع يتطلب تحركاً دولياً عاجلاً ومنسقاً، والعمل على ضمان ترتيبات مستقرة ومستدامة تحول دون عزل القطاع المصرفي الفلسطيني عن النظام المالي العالمي، والحد من مخاطر انتقال الأزمة إلى الاقتصاد والمجتمع.

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