سلطنة عمان تعلن عن خططها لتأسيس بنية اساسية مشتركة لتصدير الهيدروجين الأخضر

دبي, 4 ديسمبر / كانون أول 2023 /PRNewswire/ -- وقعت سلطنة عمان ممثلة بوزارة الطاقة والمعادن وشركة هيدروجين عمان (هايدروم) اتفاقية دراسة مشتركة(JSA) مع ميناء أمستردام وشركة زينيث لتشغيل محطات الطاقة وجاسلوغ للتعاون على تطوير ممر للهيدروجين السائل يربط بين سلطنة عمان والأسواق العالمية للهيدروجين الأخضر. ويؤكد الاتفاق تطلعات الأطراف الموقعة لإنشاء أول ممر تجاري للهيدروجين السائل في العالم، حيث تم توقيع الاتفاقية في جناح سلطنة عُمان المشارك في COP28 في دبي، بحضور معالي الوزير المهندس سالم بن ناصر العوفي والمبعوث المناخي لمملكة هولندا، الأمير خايمي دي بوربون دي بارم.

Sultanate of Oman signs JSA for the development of a green hydrogen corridor between Oman and the Netherlands

ويشمل الاتفاق إجراء تقييم مفصل لمتطلبات تطوير مرفق لتكثيف وتخزين وتصدير الهيدروجين في سلطنة عمان، بالإضافة إلى توفير سفن متخصصة لنقل الهيدروجين السائل التي يتم تطويرها حاليًا بواسطة شركة جاسلوغ. ويهدف الاتفاق بشكل رئيسي إلى إنشاء ممر للهيدروجين الأخضر بين سلطنة عمان وهولندا، مع شركة زينيث للطاقة كوجهة للاستيراد والتسييل والتوزيع الأمثل للهيدروجين العماني في ميناء أمستردام، ومنها الى أوروبا، إذ سيتيح وصول الهيدروجين إلى مرافق التكثيف في الموانئ الأوروبية من استكشاف ممرات التصدير الاستراتيجية للهيدروجين من حيث الوجهة والتكلفة إلى الأسواق العالمية الأخرى.

وتستند هذه الاتفاقية على الأهداف المرسومة في رؤية عمان 2040 والتي تركز على تنويع الاقتصاد الوطني وتقليل الاعتماد على النفط والغاز، بالإضافة إلى مساعي سلطنة عُمان الاستراتيجية لتحقيق الحياد الصفري الكربوني بحلول عام 2050. وقد اتخذت سلطنة عمان خطوات استباقية لبناء قطاع الهيدروجين بالاستفادة المثلى من مواردها الطبيعية (الرياح والشمس) وبنيتها الاساسية الصناعية وموانئها المتطورة فضلاً عن موقعها الجغرافي الاستراتيجي وانفتاحها على الأسواق الأوروبية والآسيوية. وتعمل هايدروم على تنمية قطاع الهيدروجين وإدارة الأراضي الحكومية المخصصة لتطوير مشاريع الهيدروجين ومراقبة تنفيذ تلك المشاريع. وسيعزز مرفق التكثيف من عمليات هذه المشاريع، ليكون الهيدروجين السائل مصدرا قابلا للاستخدام والتصدير.

جدير بالذكر، بأنه قد تم توقيع اتفاقية سابقة بين سلطنة عمان وهولندا نظرًا لإمكانات سلطنة عمان الوموقع الفريد لهولندا كبوابة إلى السوق الأوروبية، حيث هدفت مذكرة التفاهم التي وقعت خلال اجتماع COP28 إلى تعزيز التعاون الثنائي لدعم الشركات في إنشاء ممرات الاستيراد والتصدير، وتعزيز فرص التعاون والاستثمار في منشآت الاستيراد والتصدير للهيدروجين النظيف والمنتج محليا؛ لذلك يشكل الاتفاق الموقع في نسخة هذا العام من 28 COP خطوة جديدة في العلاقات العمانية الهولندية، حيث ستعمل السلطنة وهيدروجين عمان، وميناء أمستردام، وشركة زينيث (لتشغيل محطات الطاقة) وجاسلوغ على تحقيق ممر الاستيراد والتصدير.

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