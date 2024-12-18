سماعات هواوي HUAWEI SOUND :HUAWI FreeBuds Pro 4 ترتقي بتجربة TWS الرائدة إلى آفاق جديدة

دبي، الإمارات العربية المتحدة, 18 ديسمبر 2024 /PRNewswire/ -- كشفت مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين عن أول سماعات أذن TWS تحت علامة HUAWEI SOUND التجارية؛ وهي سماعة هواوي FreeBuds Pro 4، خلال فعالية إطلاق أجهزة هواوي الرائدة في دبي بتاريخ 12 ديسمبر.

HUAWEI FreeBuds Pro 4 HUAWEI FreeBuds Pro 4

تهدف Huawei FreeBuds Pro 4 إلى "التقاط الصوت"، وهي مستوحاة من التصميم الكلاسيكي والتزام هواوي بالابتكار في الصوتيات، مما يوفر تجربة استماع نقية وغامرة وخالية من فقدان الصوت. تتميز السماعات بمُكونات قوية تشمل تقنية الصوت الحقيقي مشغّل مزدوج لصوت متميز و تقنية العبور الرقميالتي تعمل باستخدام مُحركين صوتيَّين- وخوارزميات حصرية تَضمن مكالمات مستقرة وواضحة مع إزالة فعَّالة للضوضاء الخلفية.

دقة صوت استثنائية: تقنية الصوت الحقيقي مشغّل مزدوج لصوت متميز و تقنية العبور الرقمي باستخدام مُحركَين صوتيَّين

تُدمج HUAWEI FreeBuds Pro 4 تقنية الصوت الحقيقي مشغّل مزدوج لصوت متميز و تقنية العبور الرقميمع تقنية العبور الرقمي لتقديم تجارب صوتية غنية وأصيلة. يعمل نظام إخراج الصوت المُستَقِل المُزدوَج على تخصيص الإشارات الصوتية بدقة لكل محرك، بينما يضمن المُحرك الديناميكي رُباعي المغناطيس بمقاس 11 ملم إعادة إخراج الصوت في الوقت الفعلي بشكل مُستقر ودقيق. بفضل تقنية رمز القطب وترميز L2HC 4.0[1] الحَصري من هواوي ، تُحقق السماعات نقل صوت لاسلكيًا TWS بدون أي فَقد[2] بسرعة 2.3 ميجابت في الثانية، مع دعم صوت عالي الدقة بجودة 48 كيلو هرتز/ 24 بت. يُمكِن للمستخدمين الاختيار بين أوضاع EQ المضبوطة بشكل احترافي؛ بما في ذلك الوضع الكلاسيكي والمُتوازِن، لإعادة إحياء جوهر الموسيقى الحية بدقة.

تجربة مُكالَمات مُستقرة وواضحة

تقوم السماعات بإزالة ما يصل إلى 100 ديسيبل من ضوضاء المُكالَمات الخارجية، بفضل تجهيزها بخوارزمية إلغاء الضوضاء بالذكاء الاصطناعي من هواوي. تم دمج نظام الميكروفونات مع خوارزمية شبكة عصبية عميقة مُتعددة القنوات DNN))، لتمييز أصوات البشر بدقة عن الأصوات البيئية، سواء في الحفلات الموسيقية، أو الأحداث الرياضية، أو المقاهي، يقوم النظام بعزل صوتك بذكاء، كما تَسمح أجهزة التحكُّم في حركة الرأس بالإجابة على المكالمات والرفض من خلال الإيماء أو هز الرأس.

إلغاء مُعَزَّز للضوضاء

تتميز بسدادات أُذُن مصنوعة من رغوة الذاكرة، مما يوفر تقليل ضوضاء مُحسَّن بنسبة 30%[3] مُقارنةً بالجيل السابق. يولد نظام إلغاء الضوضاء الديناميكي ANC الذكي معايير مُخصصة لإلغاء الضوضاء بناءً على البيئة في الوقت الفعلي لتجربة استماع نقية وغامرة.

تصميم أنيق مُستوحَى من الأدوات الكلاسيكية

تتبنى تصميم أوتار Spectrum الفضية، وتتوفر باللون الأسود والأبيض والأخضر المنعش. تتميز كل سماعة أذن بطلاء واقي دقيق من 6 طبقات، مع شعار HUAWEI SOUND الذهبي المنقوش على سطحها، مما يدل على الجودة الفاخرة.

[1] L2HC 4.0 متوفر فقط على الهواتف/الأجهزة اللوحية من هواوي تعمل بنظام EMUI 15 أو إصدار لاحق. [2] تدعم سماعات الأذن نقل الصوت عالي الجودة، بجودة تصل إلى 2.3 ميجابت في الثانية عند الاتصال بهاتف HUAWEI Mate X6 يعمل بنظام EMUI 15 أو إصدار لاحق، وتصل سرعة النقل إلى 2.3 ميجابت في الثانية وهي مُعتمدة من HWA، وتتوفر هذه الميزة فقط في طرازات هواتف مُعينة تعمل بأنظمة تشغيل محددة. لمزيد من التفاصيل، يُرجى زيارة https://consumer.huawei.com/en/support/content/en-us15900030. تدعم السماعات نقل الصوت غير المضغوط بسرعة تصل إلى 1.5 ميغابت في الثانية عند الاتصال بهاتف هواوي Pura 70 Pro / HUAWEI Pura 70 Ultra الذي يعمل بنظام EMUI 14 أو إصدار لاحق. البيانات من مختبرات هواوي. عند الاتصال بنماذج هواتف أخرى، تدعم السماعات نقل الصوت عالي الدقة بسرعة تصل إلى 990 كيلوبت في الثانية. [3] تأتي البيانات من مختبرات هواوي ، وهي مقارنة مع HUAWEI FreeBuds Pro 3. قد يختلف الأداء الفعلي حسب الفرد. تتوفر سدادات الأذن المصنوعة من رغوة الذاكرة لتصميم HUAWEI FreeBuds Pro 4 بثلاثة أحجام، يُمكن إجراء اختبار لاختيار الحجم الذي يناسب أذنيك بشكل أفضل للحصول على أداء مثالي لعزل الضوضاء.

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2581430/HUAWEI_FreeBuds_Pro_4.jpg

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2581431/HUAWEI_FreeBuds_Pro_4_1.jpg